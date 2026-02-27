Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Кипящее масло рождает золотые шары: пончики на кефире сочетают хруст корочки с нежной сердцевиной

Еда

Когда внезапный зов сладкого раздается в разгар дня, пончики на кефире превращают минуту ожидания в ритуал удовольствия. Этот десерт сочетает нежную сердцевину, где молекулы кефира вступают в симбиоз с мукой, образуя эластичную структуру благодаря молочной кислоте, и внешнюю оболочку, где высокая температура масла провоцирует цепную реакцию Майяра — карамелизацию сахаров и аминокислот, рождающую тот самый хруст.

Пончики с сахарной пудрой
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пончики с сахарной пудрой

Антропология подсказывает: круглая форма пончика эхом отзывается в древних традициях кругового пиршества, символизируя единение за чаем. Готовятся они из подручных продуктов за 15 минут, без дрожжей, полагаясь на разрыхлитель, который высвобождает углекислый газ под действием тепла, поднимая тесто в объеме за счет физического давления пара.

Идеальны для импровизированного завтрака или семейного вечера, эти шарики не просто еда — это биохимический баланс комфорта, где жир масла балансирует углеводы муки, даря сытость без тяжести.

Ингредиенты

Для порции из 15-20 пончиков понадобятся базовые продукты, которые обычно есть дома. Кефир обеспечивает кислинку, размягчающую глютеновые связи в муке, а разрыхлитель добавляет пышности без долгого подъема.

Ингредиент Количество
кефир 200 мл
сахар 4 ст. л.
яйцо 1 шт.
ванилин щепотка
сливочное масло 50 г
пшеничная мука 400-450 г
разрыхлитель 1 ч. л.
растительное масло около 1 стакана для жарки

Точные пропорции обеспечивают баланс влажности и структуры — мука впитывает жидкость кефира, формируя сеть крахмала.

Шаги приготовления

Сначала размягчите сливочное масло при комнатной температуре. В миске взбейте его с яйцом и сахаром до кремовой текстуры — эмульсия удержит влагу внутри готового изделия. Влейте кефир, перемешайте, затем всыпьте муку с разрыхлителем и ванилином. Замесите тесто руками или ложкой: оно выйдет липким, но эластичным, как идеальное тесто для жарки.

Присыпьте стол мукой, раскатайте пласт толщиной 1 см. Вырежьте круги стаканом — форма влияет на равномерный нагрев. Разогрейте растительное масло в сковороде до 170-180°C (проверьте, капнув тесто: должно зашипеть). Обжаривайте пончики по 2-3 минуты с каждой стороны до золотизны. Выложите на салфетки — капиллярное действие бумаги впитает излишки жира.

Остудите пару минут, посыпьте сахарной пудрой. Готово — мягкость внутри от пара, хруст снаружи от быстрой корки.

Почему тесто нежное

Ключ — в биохимии кефира: его кислоты частично гидролизуют глютен, предотвращая жесткость, как в простых десертах без муки. Разрыхлитель реагирует с жидкостью, выделяя CO₂, который расширяется при нагреве, создавая поры. Яйцо эмульгирует жиры, удерживая влагу.

"Кислотность кефира делает тесто эластичным, минимизируя образование жестких связей в муке", — в беседе с Pravda. Ru объяснила повар-кондитер Анна Соколова.

Секрет хрустящей корочки

Физика жарки: масло при 180°C испаряет воду с поверхности, затвердевая крахмал в корку. Реакция Майяра окрашивает ее золотом, усиливая аромат. Внутри температура ниже точки кипения воды — 100°C, пар держит нежность, как в батончиках к чаю.

Не перегревайте масло — иначе горечь; температура стабильна, если слой 1-2 см.

Советы по хранению и подаче

Подавайте с вареньем или пудрой — контраст текстур усиливает удовольствие. Для хранения избегайте ошибок с влажностью: в бумажном пакете при комнатной температуре до суток, иначе размокают. Заморозьте сырые заготовки — жарьте по мере надобности.

"Храните пончики без холодильника, чтобы корочка не потеряла хруст от конденсата", — поделился технолог пищевой промышленности Иван Петров.

Антропологический нюанс: такие десерты укрепляют семейные узы, напоминая о традициях быстрого гостеприимства.

"Жарка в масле сохраняет витамины внутри, балансируя калорийность", — рассказала нутрициолог Мария Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о пончиках на кефире

Можно ли заменить кефир другим молоком?

Да, но будет кислинка кефира, йогурт подойдет, обычное молоко сделает тесто плотнее из-за отсутствия кислот.

Почему пончики впитывают много масла?

Тесто слишком влажное или масло холодное — сушите тесто мукой и нагревайте масло правильно.

Как сделать пончики без глютена?

Замените муку на рис+кукурузную смесь, добавьте ксантановую камедь для эластичности.

Сколько калорий в одном пончике?

Около 150-200 ккал, в зависимости от размера и пудры — жир от жарки основной фактор.

Можно ли печь в духовке?

Да, при 200°C 15 мин, но корочка будет мягче, без хруста.

Читайте также

Экспертная проверка: повар-кондитер Анна Соколова, технолог пищевой промышленности Иван Петров, нутрициолог Мария Кузнецова.
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы кефир рецепты выпечка
Новости Все >
Бактерии просыпаются вместе с природой: весенние инфекции оказались коварнее зимних
Цифровая эпоха научила скрывать чувства: одно слово стало маркером выгорания
Сугробы превращаются в коварные озера: как весна 2026 года калечат тормоза и датчики одним касанием
Ребенок выбрал любимчика среди родителей? Не спешите считать это личным провалом
Один звук может стоить капитального ремонта двигателя: приближение поломки слышно заранее
Весна принесёт шанс заработать больше: как превратить вклад в быстрый прирост капитала
Главная ошибка при встрече с шатуном: действие, которое может спровоцировать преследование
Охота на китов в Норвегии потеряла смысл: гиганты могут приносить миллионы без крови
Лечение зависимостей разделило пациентов: учет для одних, анонимность для других
Эстрогеновый щит дает трещину: привычные ритуалы красоты медленно разрушают женское сердце
Сейчас читают
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Военные новости
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Туризм
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Минимум продуктов, максимум вкуса: как творог и яйца превращают завтрак в праздник
Еда и рецепты
Минимум продуктов, максимум вкуса: как творог и яйца превращают завтрак в праздник
Популярное
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?

Мосты и тоннели на территории Украины могли бы стать приоритетными целями в зоне СВО. Почему же нет политической воли на удары "Орешником"?

Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Первая телега с мотором шокировала мир: как повозки превратились в легендарные машины Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Последние материалы
Зеленый бастион под натиском бетона: трасса М-7 рвется через Удельный парк, игнорируя волну протестов жителей
Бирюза в сердце Сибири: Гурьевский округ скрывает озера и скалы невероятной красоты
Один звук может стоить капитального ремонта двигателя: приближение поломки слышно заранее
Древний сигнал силы захватил гардероб: один предмет заменяет десяток скучных сочетаний
Весна принесёт шанс заработать больше: как превратить вклад в быстрый прирост капитала
Главная ошибка при встрече с шатуном: действие, которое может спровоцировать преследование
Золотая жила для новичков: зарплаты в нефтегазовом секторе растут в три раза быстрее рынка
Охота на китов в Норвегии потеряла смысл: гиганты могут приносить миллионы без крови
Ледяная тишина заговорила на языке будущего: "Снежинка" в тундре начнёт добывать энергию из пустоты
Лечение зависимостей разделило пациентов: учет для одних, анонимность для других
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.