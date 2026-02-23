Аромат как из пиццерии, вкус — ещё ярче: быстрая пицца получается дерзко вкусной

Ароматная пицца может появиться на столе быстрее, чем закипит чайник. Для этого не нужна духовка, дрожжевое тесто и долгие часы ожидания. Достаточно тонкого лаваша, сковороды и простых ингредиентов из холодильника.

Быстрая пицца из лаваша на сковороде

Когда хочется домашней выпечки, но времени мало, на помощь приходит тонкий лаваш. Он заменяет классическое тесто и делает основу легкой и хрустящей. Такой вариант особенно удобен для завтрака, перекуса или ужина после работы.

Для приготовления понадобятся: один лист тонкого лаваша, два куриных яйца, четыре сосиски или около 70 г ветчины, один томат, 40 г твердого сыра, соль и перец по вкусу, столовая ложка растительного масла и немного свежей зелени. Если под рукой нет сосисок, можно использовать варёную колбасу или увеличить долю сыра — вкус получится более насыщенным.

"Лаваш — удобная альтернатива тесту, особенно когда нужно быстро накормить семью без долгой расстойки и выпечки", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru Дмитрий Козлов.

Лаваш обрезают по диаметру сковороды — оптимально 22-24 см. Так основа прогреется равномерно и сохранит аккуратную форму.

Пошаговый способ приготовления

Сначала яйца разбивают в миску, добавляют соль и перец и слегка взбивают вилкой. Сосиски или ветчину нарезают кружочками, томат — тонкими ломтиками, сыр натирают на мелкой тёрке, чтобы он быстрее расплавился.

Сковороду разогревают с небольшим количеством масла. Вливают яичную смесь и готовят омлет на среднем огне. Когда края схватятся, сверху аккуратно кладут круг лаваша и слегка прижимают лопаткой.

Через пару минут основу переворачивают, уменьшают огонь и выкладывают начинку: мясные ингредиенты, томаты и сыр. Накрывают крышкой и готовят ещё около двух минут, пока сыр не станет тягучим.

"Главное — не перегреть сковороду после переворачивания, иначе лаваш пересохнет, а сыр не успеет расплавиться равномерно", — отмечает су-шеф, обозреватель Pravda.Ru Артём Волков.

Готовую пиццу посыпают петрушкой и укропом и подают горячей. Она хорошо сочетается с томатным соусом или лёгким йогуртовым дипом.

Чем отличается от классической пиццы

Традиционная пицца готовится на дрожжевом тесте и требует времени на подъём. Вариант с лавашем исключает этот этап и сокращает готовку до 10-15 минут. Основа получается тонкой и менее калорийной, но по разнообразию начинок практически не уступает классике.

"Быстрая пицца на сковороде — это формат домашнего фастфуда, который легко адаптировать под сезонные продукты и остатки из холодильника", — говорит эксперт по уличной еде, обозреватель Pravda.Ru Максим Гришин.

При желании можно добавить шампиньоны, болгарский перец или заменить твёрдый сыр на моцареллу для более выраженной тягучести.

Советы по приготовлению пиццы на сковороде

Используйте антипригарную сковороду с плотной крышкой. Уменьшайте огонь после переворачивания основы. Не перегружайте начинку сочными продуктами, чтобы лаваш не размок. Натирайте сыр мелко — так он быстрее расплавится.

Популярные вопросы о пицце из лаваша

Как выбрать лаваш для быстрой пиццы?

Лучше брать свежий тонкий лаваш без трещин и пересушенных краёв.

Сколько стоит приготовить такую пиццу дома?

Обычно это дешевле доставки, особенно если использовать продукты из холодильника.

Что лучше — сосиски или ветчина?

Ветчина даёт более насыщенный вкус, сосиски делают начинку мягче.

Можно ли приготовить без яиц?

Да, но омлетная основа делает конструкцию более устойчивой.