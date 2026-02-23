Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Аромат как из пиццерии, вкус — ещё ярче: быстрая пицца получается дерзко вкусной

Еда

Ароматная пицца может появиться на столе быстрее, чем закипит чайник. Для этого не нужна духовка, дрожжевое тесто и долгие часы ожидания. Достаточно тонкого лаваша, сковороды и простых ингредиентов из холодильника.

Пицца на лаваше
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Пицца на лаваше

Быстрая пицца из лаваша на сковороде

Когда хочется домашней выпечки, но времени мало, на помощь приходит тонкий лаваш. Он заменяет классическое тесто и делает основу легкой и хрустящей. Такой вариант особенно удобен для завтрака, перекуса или ужина после работы.

Для приготовления понадобятся: один лист тонкого лаваша, два куриных яйца, четыре сосиски или около 70 г ветчины, один томат, 40 г твердого сыра, соль и перец по вкусу, столовая ложка растительного масла и немного свежей зелени. Если под рукой нет сосисок, можно использовать варёную колбасу или увеличить долю сыра — вкус получится более насыщенным.

"Лаваш — удобная альтернатива тесту, особенно когда нужно быстро накормить семью без долгой расстойки и выпечки", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru Дмитрий Козлов.

Лаваш обрезают по диаметру сковороды — оптимально 22-24 см. Так основа прогреется равномерно и сохранит аккуратную форму.

Пошаговый способ приготовления

Сначала яйца разбивают в миску, добавляют соль и перец и слегка взбивают вилкой. Сосиски или ветчину нарезают кружочками, томат — тонкими ломтиками, сыр натирают на мелкой тёрке, чтобы он быстрее расплавился.

Сковороду разогревают с небольшим количеством масла. Вливают яичную смесь и готовят омлет на среднем огне. Когда края схватятся, сверху аккуратно кладут круг лаваша и слегка прижимают лопаткой.

Через пару минут основу переворачивают, уменьшают огонь и выкладывают начинку: мясные ингредиенты, томаты и сыр. Накрывают крышкой и готовят ещё около двух минут, пока сыр не станет тягучим.

"Главное — не перегреть сковороду после переворачивания, иначе лаваш пересохнет, а сыр не успеет расплавиться равномерно", — отмечает су-шеф, обозреватель Pravda.Ru Артём Волков.

Готовую пиццу посыпают петрушкой и укропом и подают горячей. Она хорошо сочетается с томатным соусом или лёгким йогуртовым дипом.

Чем отличается от классической пиццы

Традиционная пицца готовится на дрожжевом тесте и требует времени на подъём. Вариант с лавашем исключает этот этап и сокращает готовку до 10-15 минут. Основа получается тонкой и менее калорийной, но по разнообразию начинок практически не уступает классике.

"Быстрая пицца на сковороде — это формат домашнего фастфуда, который легко адаптировать под сезонные продукты и остатки из холодильника", — говорит эксперт по уличной еде, обозреватель Pravda.Ru Максим Гришин.

При желании можно добавить шампиньоны, болгарский перец или заменить твёрдый сыр на моцареллу для более выраженной тягучести. Об этом сообщает Хибины.

Советы по приготовлению пиццы на сковороде

  1. Используйте антипригарную сковороду с плотной крышкой.
  2. Уменьшайте огонь после переворачивания основы.
  3. Не перегружайте начинку сочными продуктами, чтобы лаваш не размок.
  4. Натирайте сыр мелко — так он быстрее расплавится.

Популярные вопросы о пицце из лаваша

Как выбрать лаваш для быстрой пиццы?

Лучше брать свежий тонкий лаваш без трещин и пересушенных краёв.

Сколько стоит приготовить такую пиццу дома?

Обычно это дешевле доставки, особенно если использовать продукты из холодильника.

Что лучше — сосиски или ветчина?

Ветчина даёт более насыщенный вкус, сосиски делают начинку мягче.

Можно ли приготовить без яиц?

Да, но омлетная основа делает конструкцию более устойчивой.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда кухня рецепты кулинария
Новости Все >
Пчёлы в роли диверсантов: пасеки расплачиваются за моду на заморские породы
Вчера открылись масленичные гулянья в городском манеже, устраиваемые попечительством о народной трезвости... — писала газета Русский листок 23 февраля 1903 года
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Россия взлетает в мировом яйцепроме: цифры, которые ставят нас в одну лигу с гигантами
Прощёное воскресенье включает режим перезагрузки: один шаг решает, с каким сердцем войти в Великий пост
Среднерусская пчела теряет суровый характер: опасная примесь оставляет ульи без будущего
Разгром начался по команде вице-консула. В зрительный зал было брошено несколько флаконов с вонючей жидкостью... — писала газета Известия 22 февраля 1937 года
Вселенная расширяется быстрее света: за горизонтом нашли зону без времени и материи
Под антарктическим льдом обнаружили капсулу времени: прошлое диктует будущее климата
Саккара открыла шахту в прошлое: 15 метров под песком скрывали недоступную роскошь
Сейчас читают
Плотная пенка запечатывает аромат: кофе в турке становится мягким и насыщенным
Еда и рецепты
Плотная пенка запечатывает аромат: кофе в турке становится мягким и насыщенным
Смерть за розетку: почему автопром в 2026 году признал электромобили главной ошибкой
Авто
Смерть за розетку: почему автопром в 2026 году признал электромобили главной ошибкой
Соседи лопнут от злости: эти 10 сортов томатов завалят вашу теплицу горой урожая
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от злости: эти 10 сортов томатов завалят вашу теплицу горой урожая
Популярное
Пурпурное пламя на грядке: растение, которое цветёт до морозов и не просит ухода

Узнайте, как вырастить гелихризум Пурпуреум, который не боится засухи и сохраняет яркость годами. Рассказываем о тонкостях посева и защите от серой гнили.

Пурпурное пламя на грядке: растение, которое цветёт до морозов и не просит ухода
Ловушка пассивных денег: почему привычные депозиты могут обернуться потерей реальной выгоды
Ловушка пассивных денег: почему привычные депозиты могут обернуться потерей реальной выгоды
Ягоды с вишню и вкус, как в детстве: сорта смородины, которые переписывают правила сада
Лёд накрыл Антарктиду в один исторический миг: в недрах нашли след загадочной силы
Авто за победы, страдания — за владение: правда о машинах звёзд СССР Сергей Милешкин Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Экономический щит для России: Трамп лишился права на ввод вторичных санкций за нефть
Хватит жить в тесном склепе: этот способ хранения вещей сделает спальню вдвое больше
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Последние материалы
Аромат как из пиццерии, вкус — ещё ярче: быстрая пицца получается дерзко вкусной
Сад утопает в небесной акварели: 7 синих первоцветов зажигают весну раньше всех
Один штрих на талии и фигура выглядит тоньше: дерзкий приём, который собирает образ
Авто за победы, страдания — за владение: правда о машинах звёзд СССР
Пчёлы в роли диверсантов: пасеки расплачиваются за моду на заморские породы
Урожай держится на крыльях: сад с этими цветами становится живым, густым и сказочным
Многослойность получает новый штрих: рукава навыпуск меняют пропорции силуэта
Сад требует тишины и плана: эти приёмы превращают хаотичные клумбы в живое искусство
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Цветочный допинг из аптеки: заставьте спатифиллум выпускать стрелы одну за другой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.