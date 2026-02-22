Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Волков

Сладость и соль заключили союз века: курица терияки собирает семью быстрее звонка

Еда

Аромат соевого соуса и карамели наполняет кухню, а на сковороде появляется блестящая глазурь. Курица терияки давно стала любимым вариантом быстрого ужина благодаря насыщенному вкусу и простой технологии. Всё решает маринад и правильная обжарка.

Курица терияки
Фото: Pravda.Ru by Артем Волков is licensed under publiс domain
Курица терияки

В чём секрет глянцевой курицы терияки

Терияки — это способ приготовления, при котором мясо обжаривается и покрывается густым сладко-солёным соусом. Название переводится как "блеск" и "жарить", что точно описывает результат — аппетитную карамельную корочку.

Для блюда используют 600 граммов куриного филе, 70 миллилитров соевого соуса, 3 столовые ложки коричневого сахара, 3 столовые ложки саке, 10 граммов имбиря, 50 граммов репчатого лука, два зубчика чеснока, 50 миллилитров растительного масла, кунжут и зелёный лук. Имбирь и лук натирают, чеснок пропускают через пресс и смешивают с соевым соусом, сахаром и саке до растворения кристаллов.

"Баланс сладкого и солёного — ключ к удачной глазури. Если соус уварен правильно, он сам обволакивает мясо и создаёт тот самый блеск без лишних добавок", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Козлов.

Куриное филе нарезают крупными кусками и оставляют в маринаде примерно на 30 минут. Затем мясо быстро обжаривают на разогретой сковороде до золотистой корочки, после чего уваренный маринад возвращают к курице и доводят до плотной глазури.

Техника, которая сохраняет сочность

Главная задача — не пересушить филе. Сковорода должна быть хорошо прогрета, чтобы сок "запечатался" внутри. После обжарки маринад выпаривают 3-4 минуты до лёгкого загустения, затем соединяют с мясом и аккуратно перемешивают.

В этом смысле техника напоминает приёмы, которые используют при приготовлении курицы в медово-соевой глазури, где также важно контролировать огонь и плотность соуса. При слишком высокой температуре сахар быстро темнеет и может дать горечь.

"Домашняя кухня выигрывает, когда повар понимает процессы. Терияки — это не экзотика, а логичная работа с карамелизацией сахара и белком мяса", — считает домашний повар, обозреватель Pravda. ru Елена Назарова.

Подавать блюдо лучше сразу, посыпав кунжутом и зелёным луком. В качестве гарнира подойдут рис, лапша удон или овощи вок. Об этом сообщает "Клопс".

Как разнообразить подачу

Классический вариант — рис на пару, но курицу можно добавить в салат с огурцом и морковью или завернуть в тёплую лепёшку. По принципу универсального ужина блюдо близко к формату ужинов на одной сковороде, где важны скорость и минимум посуды.

Для более мягкого вкуса иногда уменьшают количество сахара или добавляют немного мирина. Если нет саке, подойдёт сухое белое вино, сохраняя характерную сладковатую ноту.

Курица терияки или классическая жареная курица

Курица терияки отличается от обычной жарки прежде всего соусом и текстурой. В классическом варианте акцент делают на специях и корочке без глазури. Терияки же строится на маринаде и карамелизации.

  1. Терияки даёт выраженный сладко-солёный вкус.
  2. Классическая жарка проще по составу ингредиентов.
  3. Вариант с соевым соусом лучше сочетается с азиатскими гарнирами — рисом, лапшой, овощами.

Советы по приготовлению курицы терияки 

  1. Используйте охлаждённое филе без лишней влаги.
  2. Тщательно растворяйте сахар в маринаде.
  3. Обжаривайте на среднем огне, контролируя карамелизацию.
  4. Подавайте сразу после приготовления.

Популярные вопросы о курице терияки

Как выбрать соевый соус?

Лучше выбирать продукт естественного брожения без лишних добавок и усилителей вкуса.

Сколько стоит приготовить блюдо дома?

Куриное филе и базовые ингредиенты делают рецепт доступным для повседневного ужина.

Что лучше — филе или бёдра?

Филе готовится быстрее, а бёдра получаются более сочными за счёт содержания жира.

Автор Артём Волков
Артём Волков — су-шеф, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы кухня курица рецепты
Новости Все >
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Россия взлетает в мировом яйцепроме: цифры, которые ставят нас в одну лигу с гигантами
Прощёное воскресенье включает режим перезагрузки: один шаг решает, с каким сердцем войти в Великий пост
Среднерусская пчела теряет суровый характер: опасная примесь оставляет ульи без будущего
Ловушка пассивных денег: почему привычные депозиты могут обернуться потерей реальной выгоды
Разгром начался по команде вице-консула. В зрительный зал было брошено несколько флаконов с вонючей жидкостью... — писала газета Известия 22 февраля 1937 года
Вселенная расширяется быстрее света: за горизонтом нашли зону без времени и материи
Под антарктическим льдом обнаружили капсулу времени: прошлое диктует будущее климата
Саккара открыла шахту в прошлое: 15 метров под песком скрывали недоступную роскошь
Обслуживание карт ждёт тихая революция: в марте появятся новые требования к клиентам
Сейчас читают
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Садоводство, цветоводство
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Платья, из-за которых весны ждут как праздника: самые горячие модели сезона
Красота и стиль
Платья, из-за которых весны ждут как праздника: самые горячие модели сезона
Популярное
Синие гиганты на дачном участке: сорта голубики, которые выдают до 9 кг ягод с одного куста

Высокорослая голубика способна заменить целую лесную поляну, если правильно подобрать генетику саженца под климат и почву вашего участка.

Синие гиганты на дачном участке: сорта голубики, которые выдают до 9 кг ягод с одного куста
Мороз выбил гул из ульев: названа цена спасения миллионов пчелиных семей
Мороз выбил гул из ульев: названа цена спасения миллионов пчелиных семей
Холод сделал своё дело: Jolion повёл себя так, что будущим владельцам стоит задуматься
Соседи лопнут от злости: эти 10 сортов томатов завалят вашу теплицу горой урожая
Спидометр как загадочный обманщик: почему стрелки показывают неверные данные на дороге Сергей Милешкин Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Медовый сезон больше не про сладость: то, что считали экзотикой, убивает пчёл
Золотая башня на участке: двухметровый гигант превращает обычный огород в элитный сад
Саккара открыла шахту в прошлое: 15 метров под песком скрывали недоступную роскошь
Саккара открыла шахту в прошлое: 15 метров под песком скрывали недоступную роскошь
Последние материалы
От выпадения к восстановлению: секреты, которые помогают волосам проснуться
Гул над плитой крадёт покой: почему кухонная вытяжка стала главным врагом здоровья
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Рейтинг, который перевернул представления о рынке: эти авто признали лучшими в стране
Курорты учатся убаюкивать гостей: новый вид туризма становится главным трендом 2026
Чернила под кожей, проблемы в глазах: что за загадочный процесс лишает людей зрения
Экономический щит для России: Трамп лишился права на ввод вторичных санкций за нефть
ТОП-5 самых доступных российских кроссоверов: кто ещё держит цены, когда рынок скачет
Плесень празднует новоселье в сыром погребе: хитрости, которые спасают овощи от гнили
Гладкая кожа требует жертв: пять способов убрать усики и скрытые ловушки каждого
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.