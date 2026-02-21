Зефир плавится, масло тает: этот крем получается гладким, соблазнительным и нежным

Иногда для эффектного десерта не нужны сложные техники и десятки ингредиентов. Достаточно зефира и качественного сливочного масла, чтобы получить нежный крем для торта или эклеров. Такой вариант выручает, когда хочется быстро собрать домашнюю выпечку без сиропов и заварных основ.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Ефимова is licensed under publiс domain Крем для выпечки

Два ингредиента — и готовый крем

Для приготовления берут 130 граммов обычного магазинного зефира и 130 граммов сливочного масла жирностью 82,5%. Именно такая жирность позволяет добиться плотной, но воздушной текстуры, которая хорошо держит форму в торте и капкейках.

Зефир перекладывают в миску, накрывают пищевой плёнкой и отправляют в микроволновку на 60 секунд при максимальной мощности. Он становится мягким и пластичным, что упрощает взбивание.

После прогрева добавляют половину масла комнатной температуры и взбивают миксером до однородности. Затем вводят оставшееся масло и продолжают работу. Для стабильной текстуры важно, чтобы масло было мягким, но не растопленным — тогда крем получается гладким и без крупинок.

Как добиться правильной текстуры

Когда вся масса соединится, миску ставят в ёмкость с ледяной водой и продолжают взбивать. Охлаждение помогает крему быстрее стабилизироваться и стать более плотным.

В итоге получается универсальная начинка, которая подойдёт для бисквитов, профитролей и даже для классического медовика. Объёма хватает примерно на 7-8 эклеров или на прослойку одного большого торта.

Такой крем легко отсаживать через кондитерский мешок, а при желании его можно дополнить ванилью или шоколадной крошкой.

Где ещё использовать зефирный крем

Крем подходит не только для тортов, но и для десертов без выпечки. Он гармонично сочетается с печеньем, ягодами и фруктами.

Особенно интересно он работает в сочетании с воздушным заварным тестом, где важна лёгкость начинки и её способность держать форму.

"Простые кремы из минимального набора продуктов ценятся за предсказуемый результат — их легко повторить дома без профессионального оборудования", — отмечает пекарь, обозреватель Pravda.Ru Иван Терентьев.

Зефирный или классический масляный крем

Зефирный вариант готовится быстрее и не требует варки сиропа или водяной бани. Он мягче по вкусу и легче по текстуре.

Классический масляный крем на основе масла и сахарной пудры плотнее и устойчивее при комнатной температуре. Однако он может показаться более тяжёлым и приторным.

Если нужен крем для домашней выпечки и быстрых десертов, зефирная версия часто оказывается удобнее и проще в приготовлении. Об этом сообщает канал "Хочу ТОРТ!".

Советы по приготовлению крема

Дайте маслу полностью согреться до комнатной температуры. Не перегревайте зефир — он должен стать мягким, но не пересушенным. Взбивайте миксером до полной однородности. Используйте ледяную воду для стабилизации текстуры.

Популярные вопросы о зефирном креме

Как выбрать зефир для крема?

Подойдёт обычный белый зефир без глазури и добавок — он равномерно плавится и не даёт лишних вкусовых оттенков.

Сколько такого крема нужно для торта?

Пропорции 130 на 130 граммов хватает для прослойки одного большого торта или украшения 1-2 десертов среднего размера.

Что лучше — зефирный или масляный крем?

Для лёгких домашних тортов и эклеров подойдёт зефирный вариант. Для многоярусных конструкций чаще выбирают классический масляный.