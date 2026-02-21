Внутри нежный, снаружи румяный: этот капустный пирог разламывается с ароматным паром

Домашний пирог с капустой способен удивить даже тех, кто привык к классической выпечке. Нежная начинка с лёгкой сливочной ноткой и мягкое тесто создают гармоничный вкус, а румяная корочка делает блюдо по-настоящему аппетитным. Такой вариант уместен и для семейного ужина, и для тёплого чаепития.
Для основы берут 400-500 г белокочанной капусты. Её тонко шинкуют и обжаривают на 1-2 столовых ложках растительного масла почти до мягкости. Соль, чёрный перец и паприка подчёркивают вкус, не перегружая его.
Затем добавляют 3 столовые ложки сметаны и прогревают пару минут — начинка становится кремовой. По желанию вводят 100-150 г варёной или жареной курицы.
"Сметана в горячей начинке работает как натуральный соус — она связывает соки и делает текстуру более бархатистой", — считает специалист по региональной кухне России, обозреватель Pravda.Ru Мария Костина.
Начинку обязательно остужают, чтобы тесто сохранило структуру при выпекании.
220-250 г сметаны 20% смешивают с неполной чайной ложкой соды. Добавляют 3 яйца, половину чайной ложки соли и 2-3 столовые ложки растительного масла. Затем всыпают 180-200 г муки — консистенция должна быть чуть гуще, чем на оладьи.
Тесто распределяют поверх начинки, слегка "утапливая" его между слоями капусты. Сверху посыпают зелёным луком и наносят сметанную сеточку.
"Заливное тесто удобно тем, что не требует расстойки и прощает мелкие погрешности в пропорциях", — считает повар столовой, обозреватель Pravda.Ru Людмила Кравцова.
Выпекают пирог при 180 °C около 40 минут до золотистой корочки. После духовки ему дают немного остыть — так структура стабилизируется. Об этом сообщает издание "Кубанские Новости".
В начинку можно добавить сушёные травы или немного чеснока для аромата. Если хочется более плотной корочки, часть сухарей смешивают с тёртым сыром и слегка посыпают поверхность перед выпечкой.
"Капустная выпечка хорошо сочетается с лёгкими соусами на основе йогурта или кефира — они подчёркивают вкус, но не утяжеляют блюдо", — считает консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda.Ru Екатерина Смирнова.
Подавать пирог лучше тёплым, с чаем или лёгким овощным салатом.
Даже простой рецепт может не получиться, если не учесть детали.
Подойдёт плотный свежий кочан без тёмных пятен.
Допустим густой натуральный йогурт, но вкус будет мягче.
В холодильнике до двух суток в герметичном контейнере.
