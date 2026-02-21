Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Внутри нежный, снаружи румяный: этот капустный пирог разламывается с ароматным паром

Еда

Домашний пирог с капустой способен удивить даже тех, кто привык к классической выпечке. Нежная начинка с лёгкой сливочной ноткой и мягкое тесто создают гармоничный вкус, а румяная корочка делает блюдо по-настоящему аппетитным. Такой вариант уместен и для семейного ужина, и для тёплого чаепития.

Капустный пирог со сметаной
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Капустный пирог со сметаной

Секрет сочной капустной начинки

Для основы берут 400-500 г белокочанной капусты. Её тонко шинкуют и обжаривают на 1-2 столовых ложках растительного масла почти до мягкости. Соль, чёрный перец и паприка подчёркивают вкус, не перегружая его.

Затем добавляют 3 столовые ложки сметаны и прогревают пару минут — начинка становится кремовой. По желанию вводят 100-150 г варёной или жареной курицы.

"Сметана в горячей начинке работает как натуральный соус — она связывает соки и делает текстуру более бархатистой", — считает специалист по региональной кухне России, обозреватель Pravda.Ru Мария Костина.

Начинку обязательно остужают, чтобы тесто сохранило структуру при выпекании.

Воздушное тесто на сметане

220-250 г сметаны 20% смешивают с неполной чайной ложкой соды. Добавляют 3 яйца, половину чайной ложки соли и 2-3 столовые ложки растительного масла. Затем всыпают 180-200 г муки — консистенция должна быть чуть гуще, чем на оладьи.

Тесто распределяют поверх начинки, слегка "утапливая" его между слоями капусты. Сверху посыпают зелёным луком и наносят сметанную сеточку.

"Заливное тесто удобно тем, что не требует расстойки и прощает мелкие погрешности в пропорциях", — считает повар столовой, обозреватель Pravda.Ru Людмила Кравцова.

Выпекают пирог при 180 °C около 40 минут до золотистой корочки. После духовки ему дают немного остыть — так структура стабилизируется. Об этом сообщает издание "Кубанские Новости".

Практические нюансы и подача

В начинку можно добавить сушёные травы или немного чеснока для аромата. Если хочется более плотной корочки, часть сухарей смешивают с тёртым сыром и слегка посыпают поверхность перед выпечкой.

"Капустная выпечка хорошо сочетается с лёгкими соусами на основе йогурта или кефира — они подчёркивают вкус, но не утяжеляют блюдо", — считает консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda.Ru Екатерина Смирнова.

Подавать пирог лучше тёплым, с чаем или лёгким овощным салатом.

Частые ошибки при приготовлении

Даже простой рецепт может не получиться, если не учесть детали.

  1. Капуста нарезана слишком крупно. В этом случае она не успевает стать мягкой и нарушает текстуру пирога.
  2. Начинка слишком горячая при сборке. Тесто начинает "схватываться" раньше времени и получается плотным.
  3. Избыток муки. Пирог выходит тяжёлым и сухим.
  4. Недостаточная температура духовки. Выпечка может остаться сыроватой внутри.
  5. Нарезка сразу после духовки. Горячий пирог крошится и теряет аккуратный вид.

Популярные вопросы о капустном пироге

Как выбрать капусту?

Подойдёт плотный свежий кочан без тёмных пятен.

Можно ли заменить сметану?

Допустим густой натуральный йогурт, но вкус будет мягче.

Сколько хранится пирог?

В холодильнике до двух суток в герметичном контейнере.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепт выпечка кулинария
Новости Все >
Медовый сезон больше не про сладость: то, что считали экзотикой, убивает пчёл
Обслуживание карт ждёт тихая революция: в марте появятся новые требования к клиентам
Мороз выбил гул из ульев: названа цена спасения миллионов пчелиных семей
Редкость уровня музейной: в продаже появился авто, вызывающий ажиотаж по всей стране
Кошмар для ректоров вузов: раскрыт фактор который теперь важнее любой корочки в бизнесе
Закаливание может обернуться воспалением: как начать безопасно и не сорвать иммунитет
Раскрыта правда о весне: какой сюрприз готовит климатическая норма в первых числах
Океан кипит — кораллы бледнеют: океаническое пекло стирает подводные города
Океан расслаивается как слоёный пирог: пресная вода меняет баланс Атлантики и климата
Тайный враг вашей активности: как фитнес-трекеры воруют реальные результаты тренировок
Сейчас читают
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Садоводство, цветоводство
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Забудьте про штык лопаты: белорусский метод даст урожай, который шокирует соседей
Садоводство, цветоводство
Забудьте про штык лопаты: белорусский метод даст урожай, который шокирует соседей
Популярное
Прощай, провинция: почему дуги на лице больше не носят и на что их срочно заменить

Весной 2026 плоские брови вытесняют выразительную арку: мягкий лифтинг-эффект и естественный макияж без инъекций становятся главным бьюти-ходом сезона.

Прощай, провинция: почему дуги на лице больше не носят и на что их срочно заменить
Забудьте про штык лопаты: белорусский метод даст урожай, который шокирует соседей
Забудьте про штык лопаты: белорусский метод даст урожай, который шокирует соседей
Фронт вошел в режим сплошного поражения: маневры уступили место точечным рывкам
Вас завалят допросами о семенах: эти цветы вызовут дикую зависть у каждого прохожего
Женщина-изобретатель, которая подарила нам тепло зимой: неожиданная история автомобилестроения Сергей Милешкин Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта
Кошмар для ректоров вузов: раскрыт фактор который теперь важнее любой корочки в бизнесе
Стубб повторяет ошибки: Финляндия на грани нового поражения, но уже в другой войне
Стубб повторяет ошибки: Финляндия на грани нового поражения, но уже в другой войне
Последние материалы
Кровать прячется, гостиная остаётся: приёмы зонирования из одной комнаты в дуэт
Африканский рекорд на грани фантастики: одна ночь в 1935 году навсегда изменила климатологию
Холод сделал своё дело: Jolion повёл себя так, что будущим владельцам стоит задуматься
Солнечный уголок вспыхивает малиновыми искрами: цветок, который держит клумбу в форме
Медовый сезон больше не про сладость: то, что считали экзотикой, убивает пчёл
Хруст стоит стеной, а мясо тает, как масло: шницель играет на контрастах и выигрывает
Обслуживание карт ждёт тихая революция: в марте появятся новые требования к клиентам
Одна стена меняет восприятие квартиры: этот эффект интерьера выглядит как из журнала
Луковицы вырастают мелкими и плохо хранятся: простой приём усиливает вкус и урожай
Женщина-изобретатель, которая подарила нам тепло зимой: неожиданная история автомобилестроения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.