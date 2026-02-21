Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Десерт, который станет главным на Масленицу: блинный торт покоряет нежностью и красотой

Еда

Блинный торт с творожным кремом — это архитектурный шедевр домашней кулинарии, где привычная выпечка трансформируется в изысканный десерт. В отличие от классических тортов, этот вариант не требует выпекания коржей в духовке, однако результат поражает своей нежностью и глубиной вкуса. Главный секрет кроется в использовании дрожжевого шоколадного теста, которое создает пористую структуру, идеально впитывающую сложную начинку.

Блинный торт с творожным кремом
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блинный торт с творожным кремом

Основой для такого торта служат пухлые и воздушные блины, способные удержать на себе вес плотного творожного слоя. Для крема рекомендуется выбирать натуральный пластовый творог высокой жирности, который обеспечит шелковистую текстуру без лишней кислинки. Правильное сочетание молочных компонентов и какао превращает блюдо в настоящий гастрономический аттракцион, достойный меню элитных кондитерских.

Подготовка воздушного дрожжевого теста

Для создания основы нам потребуется активировать дрожжи в 200 мл молока, нагретого до температуры тела. Важно следить, чтобы жидкость не была слишком горячей, иначе работа микроорганизмов прекратится. Когда появится характерная "шапочка", можно переходить к основному замесу. В отдельной емкости взбиваются яйца с сахаром и солью до формирования устойчивой пены, что гарантирует легкость будущих изделий.

Введение муки, смешанной с какао-порошком, — ответственный этап. Чтобы комочки исчезли сами собой, сухую смесь следует просеивать порционно, чередуя с добавлением теплого молока. Готовое тесто должно отдохнуть в теплом месте не менее двух часов. В процессе расстойки структура становится более эластичной, что позволит блинчикам не рваться при переворачивании.

"Для идеального результата всегда используйте продукты комнатной температуры. Если вы хотите, чтобы идеальное тесто собиралось за минуты, вводите растопленное сливочное масло в самом конце замеса — это создаст нужную эластичность", — в беседе с Pravda.Ru объяснил пекарь Иван Терентьев.

Как испечь идеальные шоколадные блины

Дрожжевое тесто после подъема нельзя интенсивно перемешивать, чтобы не выпустить пузырьки углекислого газа, которые сделают выпечку кружевной. Сковороду нужно разогреть максимально сильно и лишь слегка смазать растительным маслом перед первой порцией. Жарить блины следует на среднем огне, дожидаясь появления дырочек на поверхности. Готовые изделия важно складывать в глубокую емкость под крышку — паровая баня сделает края мягкими.

Если вы предпочитаете менее калорийные варианты или ограничены во времени, можно использовать упрощенный рецепт для завтрака, однако именно дрожжевой метод дает торту необходимую высоту и монументальность. Главное — выдерживать толщину блина около 2-3 миллиметров, чтобы слои крема гармонично чередовались с тестом в конечном срезе.

Ингредиент теста Количество
Молоко 700 мл
Мука пшеничная 450 г
Какао-порошок 80 г
Дрожжи сухие 10 г

Секреты творожного крема и сборки десерта

Крем — это сердце торта. Для него жирный творог пробивается блендером вместе с холодными сливками, сахарной пудрой и лимонной цедрой. Последняя отвечает за баланс вкуса, оттеняя сладость шоколада. Полученная масса должна напоминать густое облако. Сборка происходит поочередно: слой сгущенного молока чередуется с обильным слоем творожного суфле, что создает богатую палитру текстур.

Торт будет выглядеть эффектнее, если украсить его профитролями, начиненными смесью мягкого творога и сгущенки. Финальным штрихом становится горячий шоколадный ганаш, который объединяет все элементы. Подобный подход часто используется, когда создается шоколадный торт с ягодами — контраст температур и текстур всегда выигрышен для домашних десертов.

Эксперименты с начинкой только приветствуются. Например, если вы хотите сделать десерт более легким, можно использовать ажурные блины на газированной воде, которые придадут конструкции дополнительную воздушность. В таком случае вкус станет более деликатным, а калорийность блюда незначительно снизится.

"Чтобы блинный торт не 'поплыл', творог должен быть максимально сухим. Если он влажный, предварительно отвесьте его в марле на 2 часа. Это секретное лакомство, которое вас будут просить готовить каждый день", — в разговоре с Pravda.Ru подметила кондитер Ольга Ефимова.

Пищевая ценность и калорийность

Этот десерт относится к категории сытных блюд с высоким содержанием углеводов и жиров. Одна порция содержит около 778 ккал, что делает торт полноценным праздничным угощением. Белковую составляющую обеспечивает творог и яйца, а за энергию отвечают сложные и быстрые углеводы из муки и сахара. Такое блюдо отлично подойдет для долгого чаепития в кругу семьи или приема гостей.

Если вы следите за фигурой, но не хотите отказываться от праздника, попробуйте заменить часть сахара на фруктовое пюре. Несмотря на то, что это не закусочный торт с низкой калорийностью, домашние ингредиенты делают его гораздо полезнее покупных аналогов за счет отсутствия трансжиров и консервантов. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

"Для семейных праздников я рекомендую готовить такие торты заранее, чтобы слои успели объединиться. Время в холодильнике — лучший друг кондитера", — в разговоре с Pravda.Ru объяснила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о блинном торте

Нужно ли пропитывать каждый блин сиропом?

Нет, дрожжевые блины сами по себе достаточно пористые. Роль пропитки в этом рецепте выполняет сгущенное молоко и влага из творожного крема.

Можно ли сделать торт заранее?

Да, даже нужно. Торту требуется минимум 3 часа в холодильнике, чтобы он стабилизировался и стал удобным для порционной нарезки.

Что делать, если крем получился слишком жидким?

Можно добавить в него немного размягченного сливочного масла или специальный загуститель для сливок, а затем еще раз взбить.

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
