Елена Назарова

Школьная легенда на противне: этот рецепт возвращает очередь — но уже на кухне

Еда

Аромат горячей выпечки легко возвращает в школьные годы, когда мини-пиццы с тянущимся сыром исчезали с прилавка за перемену. Сегодня их можно приготовить дома и добиться того самого мягкого теста с румяной корочкой. Формат удобен для перекуса, ланч-бокса или семейного чаепития.

Мини-пицца
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Мини-пицца

Дрожжевое тесто: основа пышности

Для классических мини-пицц используют дрожжевое тесто на воде. В тёплой жидкости растворяют свежие или сухие дрожжи с сахаром, затем добавляют яйца, соль и растительное масло. Постепенно вводят просеянную муку, замешивая мягкую и эластичную массу.

Тесто оставляют в тёплом месте примерно на час, пока объём не увеличится в 2-3 раза. Именно этот этап обеспечивает воздушный мякиш и лёгкость выпечки.

"Правильная расстойка — ключ к мягкой текстуре: если дать тесту спокойно подняться, корочка получится хрустящей, а середина — нежной", — считает кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Ефимова.

Для работы можно использовать миксер с насадкой-крюком, но ручной замес тоже даёт хороший результат.

Начинка в стиле школьной классики

Подошедшее тесто делят на 20 порций и раскатывают в небольшие лепёшки. Каждую основу смазывают кетчупом, добавляя характерную томатную ноту. Сверху распределяют нарезанную колбасу, ломтики помидоров, немного маринованных огурцов и тёртый сыр.

"Мини-формат особенно удобен для детей: порции небольшие, а ингредиенты можно варьировать без потери вкуса", — отмечает консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda. ru Екатерина Смирнова.

По желанию добавляют оливки, болгарский перец или зелень, но классическая версия остаётся самой популярной.

Выпекание и хранение

Мини-пиццы выпекают при температуре 200-220 °C около 10-12 минут. За это время сыр плавится, а края становятся золотистыми. Внутри выпечка остаётся мягкой и слегка влажной.

Готовые изделия можно заморозить. После разогрева в духовке или микроволновке они сохраняют вкус и текстуру, что делает их удобным вариантом для быстрого перекуса. Об этом сообщает 1000menu.

Советы по приготовлению мини-пицц

  1. Используйте тёплую, но не горячую воду для активации дрожжей.
  2. Не перегружайте лепёшки начинкой.
  3. Дайте пиццам немного остыть перед подачей.

Популярные вопросы о мини-пиццах

Можно ли заменить свежие дрожжи сухими?

Да, соблюдая пропорцию 20 г к 7 г.

Какая колбаса подойдёт лучше?

Варёная или полукопчёная без лишней влаги.

Сколько хранятся пиццы?

В холодильнике — до двух суток, в заморозке — дольше.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
