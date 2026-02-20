Школьная легенда на противне: этот рецепт возвращает очередь — но уже на кухне

Аромат горячей выпечки легко возвращает в школьные годы, когда мини-пиццы с тянущимся сыром исчезали с прилавка за перемену. Сегодня их можно приготовить дома и добиться того самого мягкого теста с румяной корочкой. Формат удобен для перекуса, ланч-бокса или семейного чаепития.
Для классических мини-пицц используют дрожжевое тесто на воде. В тёплой жидкости растворяют свежие или сухие дрожжи с сахаром, затем добавляют яйца, соль и растительное масло. Постепенно вводят просеянную муку, замешивая мягкую и эластичную массу.
Тесто оставляют в тёплом месте примерно на час, пока объём не увеличится в 2-3 раза. Именно этот этап обеспечивает воздушный мякиш и лёгкость выпечки.
"Правильная расстойка — ключ к мягкой текстуре: если дать тесту спокойно подняться, корочка получится хрустящей, а середина — нежной", — считает кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Ефимова.
Для работы можно использовать миксер с насадкой-крюком, но ручной замес тоже даёт хороший результат.
Подошедшее тесто делят на 20 порций и раскатывают в небольшие лепёшки. Каждую основу смазывают кетчупом, добавляя характерную томатную ноту. Сверху распределяют нарезанную колбасу, ломтики помидоров, немного маринованных огурцов и тёртый сыр.
"Мини-формат особенно удобен для детей: порции небольшие, а ингредиенты можно варьировать без потери вкуса", — отмечает консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda. ru Екатерина Смирнова.
По желанию добавляют оливки, болгарский перец или зелень, но классическая версия остаётся самой популярной.
Мини-пиццы выпекают при температуре 200-220 °C около 10-12 минут. За это время сыр плавится, а края становятся золотистыми. Внутри выпечка остаётся мягкой и слегка влажной.
Готовые изделия можно заморозить. После разогрева в духовке или микроволновке они сохраняют вкус и текстуру, что делает их удобным вариантом для быстрого перекуса. Об этом сообщает 1000menu.
Да, соблюдая пропорцию 20 г к 7 г.
Варёная или полукопчёная без лишней влаги.
В холодильнике — до двух суток, в заморозке — дольше.
Экологичное средство на основе молочной сыворотки и нашатырного спирта помогает защитить ваш сад от вредителей.