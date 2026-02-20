Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Шуба больше не рассыпается: этот новый формат усиливает вкус и становится бархатной

Еда

Привычная селёдка под шубой легко превращается в аккуратную закуску, если собрать её в формате рулета. Лаваш заменяет традиционные слои, а начинка остаётся такой же сочной и насыщенной. Блюдо выглядит эффектно и удобно подаётся порционно.

Рулетики из лаваша с селедкой
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Рулетики из лаваша с селедкой

"Шуба" в лаваше: новый взгляд на классику

Рулет из лаваша с отварной свёклой, морковью, яйцами, плавленым сыром и слабосолёной сельдью сохраняет знакомый вкус. При этом не нужно выкладывать слои в салатник и ждать, пока салат "схватится". Формат особенно удобен для фуршета или домашнего застолья.

Свёклу натирают на мелкой тёрке и смешивают с чесноком и майонезом до сочной массы. Морковь соединяют с плавленым сыром и небольшим количеством соуса, чтобы получить мягкий пластичный слой. Яйца также натирают и аккуратно перемешивают с майонезом.

"Рулеты на основе лаваша ценятся за универсальность: они быстро собираются и легко адаптируются под разные начинки", — считает пекарь, обозреватель Pravda.Ru Иван Терентьев.

Секреты плотной сборки и пропитки

На первый лист лаваша распределяют свекольную массу, накрывают вторым листом и добавляют морковно-сырный слой, затем яичный. Каждый пласт разравнивают, чтобы рулет получился ровным и не распадался при нарезке.

Сформированный рулет заворачивают в плёнку и убирают в холодильник минимум на час. За это время лаваш пропитывается, а начинка становится более стабильной. После охлаждения закуску нарезают и украшают ломтиками сельди.

"Холодная выдержка делает текстуру более плотной и позволяет сохранить чёткий срез при подаче", — отмечает специалист по заготовкам и консервации, обозреватель Pravda.Ru Наталья Гусева.

Классическая "шуба" или рулет

Традиционный салат подают слоями в форме — это удобно для большого застолья. Однако при нарезке слои могут смешиваться.

Рулет выигрывает в мобильности и эстетике. Его легко разложить по тарелкам, а кусочки выглядят аккуратно даже без специальных форм. Об этом сообщает "Еда и Рецепты".

Советы по приготовлению рулета "шуба"

  1. Натирайте овощи на мелкой тёрке для равномерной текстуры.
  2. Не наносите слишком толстые слои — рулет легче свернётся.
  3. Дайте закуске настояться перед нарезкой.

Популярные вопросы о рулете "шуба" в лаваше

Как выбрать сельдь?

Подойдёт слабосолёное филе без резкого запаха и лишней влаги.

Можно ли заменить плавленый сыр?

Да, мягкий сливочный сыр даст похожую текстуру.

Сколько хранится рулет?

В холодильнике под плёнкой — до суток.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда салат рецепты закуска кулинария
