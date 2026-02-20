Пока соус булькает, семья уже накрывает на стол: этот рецепт покоряет с первого ужина

Аромат паприки и сладкого перца быстро собирает семью за столом, даже если день был долгим. Эта курица в густом томатном соусе получается мягкой, сочной и не требует горы посуды. Всё готовится в одной сковороде, а вкус напоминает уютные домашние ужины.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Курица в томатном соусе с паприкой

Курица с паприкой и сладким перцем: ужин без лишней суеты

Тушёные куриные бёдра с луком, болгарским перцем и томатами — удачное решение для повседневного меню. Смесь подсолнечного и сливочного масла помогает получить румяную корочку, а затем служит основой для соуса. Сначала мясо обжаривают до золотистого цвета, после чего временно убирают со сковороды.

В том же масле пассеруют лук, добавляют сладкий красный перец и измельчённый чеснок. Именно на этом этапе формируется ароматная база, от которой зависит глубина вкуса. Паприка придаёт блюду тёплый оттенок и лёгкую пряность, а ложка муки делает соус более плотным и бархатистым.

"Даже простая курица может звучать по-ресторанному, если правильно выстроить этапы обжарки и не спешить с добавлением жидкости", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru Дмитрий Козлов.

Густой томатный соус и мягкость мяса

После добавления свежих измельчённых помидоров соус доводят до кипения и возвращают в него курицу. Под крышкой на слабом огне мясо томится около 45 минут. За это время оно становится особенно нежным, а овощи объединяются в насыщенную подливу, которая отлично сочетается с картофельным пюре, рисом или пастой.

"Длительное томление позволяет волокнам мяса расслабиться, а специям раскрыться без агрессивной остроты", — отмечает специалист по региональной кухне России, обозреватель Pravda.Ru Мария Костина.

Как усилить вкус и избежать ошибок

Чтобы соус не получился слишком кислым, важно выбирать спелые томаты или корректировать вкус щепоткой сахара. Не стоит увеличивать огонь во время тушения: соус может начать пригорать, а курица потеряет сочность. Лучше дать блюду спокойно "дойти" под крышкой и в конце посыпать свежей зеленью — петрушкой или укропом. Об этом сообщает D-NEWS.

"Домашний ужин ценится не за сложность, а за стабильный результат и понятные продукты", — говорит консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda.Ru Екатерина Смирнова.

Куриные бёдра или филе

Выбор части курицы влияет на итоговый результат. Бёдра содержат больше жира, поэтому при длительном тушении остаются сочными. Филе более постное и подойдёт тем, кто предпочитает лёгкие блюда, но его важно не передержать.

Если нужен насыщенный вкус и густой соус — лучше выбрать бёдра. Для диетического варианта с минимальным количеством жира подойдёт филе в сочетании с овощами.

Советы по приготовлению курицы в томатном соусе

Обжаривайте мясо до выраженной корочки — это усилит вкус подливы. Добавляйте муку только после специй и быстро перемешивайте. Томите на слабом огне и не открывайте крышку без необходимости.

Популярные вопросы о курице в соусе с паприкой

Как выбрать качественные куриные бёдра?

Мясо должно быть светло-розовым, без постороннего запаха и лишней влаги.

Можно ли заменить свежие томаты консервированными?

Да, томаты в собственном соку подойдут вне сезона.

Сколько хранится готовое блюдо?

В холодильнике под крышкой — до двух суток без потери вкуса.