Елена Назарова

Эти рулетики разлетаются быстрее омлета: завтрак, который удивляет с первого укуса

Еда

Ароматный завтрак можно приготовить быстрее, чем закипит чайник. Достаточно тостового хлеба, сыра и пары яиц, чтобы на столе появились румяные рулетики с тянущейся начинкой. Простые ингредиенты превращаются в эффектное блюдо с хрустящей корочкой и мягкой серединой.

Рулетики с ветчиной и сыром
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Рулетики с ветчиной и сыром

Хрустящие рулетики из хлеба с сыром и ветчиной

Обычные бутерброды легко "перевоплотить" в аппетитные трубочки, которые удобно подать и к завтраку, и к быстрому ужину. В основе — белый тостовый хлеб, плавленый сыр в ломтиках и тонко нарезанная ветчина.

Для приготовления понадобятся 6 ломтиков хлеба, 6 ломтиков сыра, 6 тонких ломтиков ветчины, 2 яйца, стакан овсяных хлопьев, соль и растительное масло. Яйца создают связку, а хлопья формируют румяную панировку без сухарей.

"Даже самый простой завтрак можно подать так, что он будет выглядеть как из кафе, если уделить внимание текстуре и аккуратной сборке", — считает консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda.Ru Екатерина Олеговна Смирнова.

С ломтиков срезают корочки и раскатывают их скалкой. Сверху кладут сыр и ветчину, сворачивают плотные рулеты. Каждый обмакивают в яйцо, затем в измельчённые хлопья и обжаривают до золотистой корочки со всех сторон.

Текстура и нюансы приготовления

Хруст снаружи и тянущийся сыр внутри создают контраст, ради которого блюдо и готовят. Важно не перегревать сковороду, чтобы панировка не подгорела раньше времени. При желании ветчину можно заменить индейкой или куриной грудкой.

"Панировка из овсяных хлопьев даёт более выраженную структуру и дольше сохраняет хруст, особенно если жарить на среднем огне", — отмечает су-шеф, обозреватель Pravda.Ru Артём Волков.

Тем, кто предпочитает классический вариант, подойдут сухари. Главное — равномерно распределить панировку и не жалеть масла.

Овсяные хлопья или сухари

Овсяные хлопья дают плотную и слегка ореховую корочку. Сухари обеспечивают более привычную, равномерную текстуру и быстрее подрумяниваются.

Если хочется более сытный вариант — лучше выбрать хлопья. Для максимально хрустящего и лёгкого результата подойдут сухари. В обоих случаях важно тщательно взбить яйца и обжаривать рулетики, регулярно переворачивая. Об этом сообщает ПопкорнNEWS.

Советы по приготовлению рулетиков

  1. Используйте свежий тостовый хлеб — он лучше раскатывается.
  2. Сворачивайте рулеты максимально плотно.
  3. Измельчайте крупные хлопья для аккуратной панировки.
  4. Обжаривайте на среднем огне до равномерной румяности.
  5. Подавайте горячими — с овощами, соусом или к чашке кофе.

Популярные вопросы о хрустящих рулетиках

Как выбрать сыр для начинки?

Лучше всего подходят плавленые ломтики, моцарелла или чеддер — они хорошо плавятся и создают тягучий эффект.

Можно ли запекать вместо жарки?

Да, в духовке блюдо получится менее жирным, но корочка будет мягче.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
