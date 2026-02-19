Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Муж впадет в экстаз: тайный рецепт жареных пирожков которые готовятся за 15 минут

Еда

Жареные пирожки остаются одним из самых простых способов быстро приготовить сытный домашний перекус. Они выручают, когда нужно накормить семью без лишних затрат, а времени на сложную выпечку нет. Главное преимущество — минимум ингредиентов и быстрый результат. 

Жареные пирожки
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареные пирожки

Почему жареные пирожки так популярны

Это блюдо любят не только за вкус, но и за удобство. Тесто замешивается буквально за несколько минут, а начинку можно собрать из того, что уже есть в холодильнике: картофеля, сыра, фарша, яиц, зелени или даже остатков тушёных овощей.

Жареные пирожки часто сравнивают с домашним фастфудом: они быстро готовятся, получаются румяными и ароматными, а по сытности легко заменяют полноценный ужин. Особенно это актуально в будни, когда на кухню остаётся минимум времени.

"Жареное тесто требует точной температуры масла: если огонь слишком сильный, корочка подгорит, а внутри начинка останется холодной. Важно дать пирожку равномерно прогреться", — считает эксперт по уличной еде, обозреватель Pravda.RU Максим Гришин.

Быстрый рецепт пирожков на сковороде

Для приготовления примерно 18-20 пирожков среднего размера понадобится простой набор продуктов. В рецепте используются доступные ингредиенты, которые часто есть дома даже без похода в магазин.

Список продуктов:

  • 80 г сливочного масла или маргарина
  • 120 мл молока
  • щепотка соли
  • 2 стакана пшеничной муки
  • растительное масло для жарки

Сначала сливочное масло растапливают и дают ему немного остыть. Затем вливают молоко, добавляют соль и постепенно вводят муку. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не липким.

Готовое тесто лучше завернуть в плёнку и убрать в холодильник на 10-15 минут. За это время удобно подготовить начинку и разогреть сковороду.

После охлаждения тесто делят на несколько частей. Небольшие кусочки раскатывают в лепёшки диаметром около 7 см. Начинку кладут на одну сторону, накрывают второй и защипывают края, формируя пирожок-полумесяц.

Обжаривать их стоит на среднем огне в хорошо разогретом растительном масле. Обычно пирожки становятся золотистыми за 3-4 минуты.

Какие начинки подходят лучше всего

Универсальность начинки — одна из причин, почему жареные пирожки считаются "дежурным" блюдом. Можно использовать как классические варианты, так и более современные сочетания, например сыр с зеленью или курицу с овощами. Об этом сообщает СТЕРЛЕГРАД.

Популярные начинки:

  1. Картофель с жареным луком — мягкая, ароматная и очень домашняя.

  2. Мясной фарш — куриный или говяжий, можно добавить немного молока для сочности.

  3. Яйцо с луком — отличный вариант для завтрака или перекуса.

  4. Сыр и зелень — быстрый вариант, особенно если есть творог или брынза.

"Начинка должна быть полностью готовой до жарки. Сырое мясо или слишком влажные овощи испортят структуру теста и сделают пирожок тяжёлым", — считает консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda.RU Екатерина Смирнова.

Важно следить за консистенцией: начинка не должна быть жидкой, иначе пирожки потеряют форму и впитают слишком много масла.

Сравнение: жареные пирожки и запечённые

Жареные пирожки выигрывают по скорости приготовления и по хрустящей корочке. Их можно сделать даже без духовки, используя обычную сковороду и минимальный набор продуктов.

Запечённые пирожки считаются более "лёгкими", так как требуют меньше масла. Однако на них уходит больше времени: нужно дождаться подъёма теста и прогреть духовку.

Если нужен быстрый результат и эффектная румяная корочка — жареный вариант удобнее. Если важнее снизить калорийность — стоит выбрать духовку.

Популярные вопросы о жареных пирожках

Сколько времени занимает приготовление жареных пирожков?

В среднем 15-20 минут, если начинка уже готова.

Какое масло лучше использовать для жарки?

Подходит рафинированное растительное масло без запаха — оно меньше дымит и даёт ровную корочку.

Что лучше: пирожки с картошкой или с мясом?

Картофельные пирожки обычно мягче и дешевле, а мясные — более сытные и насыщенные по вкусу. Всё зависит от предпочтений семьи.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы тесто рецепты кулинария
Новости Все >
Россия достаёт доллары из пыльного ящика: меморандум США стирает три года статистики
Снаряды понятнее формулировок: в Шебекино иначе услышали идею заморозки конфликта
Куба годами наращивала поток гостей — и упустила то, без чего страна не выживает
Олимпиада лишилась сборной России, но не символа: крошечный штрих затмил весь матч
Российский производитель детской одежды рассказал, как одевать ребёнка в экстремальные снегопады и морозы
Долгий конфликт вокруг Украины — расчёт на износ: кому выгодно затягивание
Город стал героем без официального звания: как в Шебекино страх ставят в рабочую смену
Горящие туры — это фейк: раскрыт единственный способ улететь за границу за полцены
Тайная гимнастика для мозга: один способ победить укачивание без лишних таблеток
США прижали Кубу нефтью — миллионы растворяются: Россия готовится к непростому ответу
Сейчас читают
Хватит портить тесто: этот метод жарки блинов гарантирует успех даже у новичков
Еда и рецепты
Хватит портить тесто: этот метод жарки блинов гарантирует успех даже у новичков
Живот тает сам собой: одно ленивое движение запускает разгон лимфы и убирает отёки
Новости спорта
Живот тает сам собой: одно ленивое движение запускает разгон лимфы и убирает отёки
Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть
Военные новости
Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть
Популярное
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты

Экологичное средство на основе молочной сыворотки и нашатырного спирта помогает защитить ваш сад от вредителей.

Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров Россия возвращается на Венеру: долгоживущая станция бросает вызов адской планете Сергей Ивaнов Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть Любовь Степушова
Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть
Плакал и молчал: тайный дневник смотрителя маяка раскрыл то, что скрывали власти
Австрия собирается покупать газ в Африке, потому что США непредсказуемы
Австрия собирается покупать газ в Африке, потому что США непредсказуемы
Последние материалы
Ваш муж будет в приятном шоке: скрытая добавка делает крабовый салат хитом стола
Снаряды понятнее формулировок: в Шебекино иначе услышали идею заморозки конфликта
Ни вредители, ни бедная почва ему не указ: этот цветок превращает клумбу в праздник
Куба годами наращивала поток гостей — и упустила то, без чего страна не выживает
Олимпиада лишилась сборной России, но не символа: крошечный штрих затмил весь матч
Безобидные таблетки меняют тело и психику: эффект ощущается слишком поздно
Перелом притворяется ушибом: признаки, которые легко пропустить после падения
Российский производитель детской одежды рассказал, как одевать ребёнка в экстремальные снегопады и морозы
Живот уходит быстрее, чем вы думаете: девять шагов включают новый метаболизм
Долгий конфликт вокруг Украины — расчёт на износ: кому выгодно затягивание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.