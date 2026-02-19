Ваш муж будет в приятном шоке: скрытая добавка делает крабовый салат хитом стола

Лёгкий салат с крабовым мясом (сурими) — настоящая палочка-выручалочка для любого сезона. Его удобно готовить и летом, когда хочется чего-то свежего, и зимой, когда нужен быстрый, но праздничный вариант. Рецептов у этого блюда десятки, а авторство давно потерялось, но есть классическая основа, которая почти всегда остаётся неизменной: крабовые палочки или мясо сурими, яйца и майонез. Остальные ингредиенты можно менять по вкусу, добавляя овощи, зелень и даже фрукты.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовый салат

В этом варианте салат получается особенно ярким и сочным благодаря зелёному яблоку и сладкому красному перцу. Они добавляют приятную хрусткость и лёгкую кисло-сладкую нотку, делая блюдо менее тяжёлым и более свежим.

"Даже привычные ингредиенты начинают играть иначе, если добавить к ним свежий фруктовый акцент — яблоко освежает вкус и снижает ощущение жирности от майонеза", — считает консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda.RU Екатерина Смирнова.

Чем хорош салат с крабовым мясом

Этот салат часто подают на обед или ужин, а также готовят для фуршета и праздничного стола. Он быстро собирается из доступных продуктов, хорошо хранится в холодильнике и становится даже вкуснее после небольшого настаивания.

Дополнительный плюс — возможность заменить майонез натуральным йогуртом, если хочется более диетического варианта.

Ингредиенты на 4 порции

Крабовое мясо (сурими) — 300 г.

Яйца куриные — 4 шт.

Кукуруза сладкая консервированная — 100 г.

Перец сладкий красный — 1/2 шт.

Яблоко зелёное (например, Семеренко) — 1 шт.

Майонез — 100 г.

Лимонный сок — 25 г.

Для украшения можно использовать свежий базилик.

Как приготовить салат

Яйца нужно отварить вкрутую — примерно 10 минут после закипания воды. Затем их охлаждают, очищают и нарезают мелкими кубиками.

Яблоко очищают от кожуры и семян, нарезают небольшими кусочками и сразу сбрызгивают лимонным соком, чтобы оно не потемнело и сохранило свежий вкус.

Крабовое мясо нарезают такими же кубиками. Сладкий перец очищают от семян и плодоножки, затем режут небольшими квадратиками. Кукурузу откидывают на сито, чтобы слить лишнюю жидкость. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Все ингредиенты соединяют в миске, слегка подсаливают и перемешивают. После этого салат заправляют майонезом или натуральным йогуртом и снова аккуратно перемешивают.

"Важно не превращать сурими в кашу — аккуратная нарезка одинаковыми кубиками делает текстуру салата более благородной и визуально аккуратной", — отмечает шеф-повар, обозреватель Pravda.RU Дмитрий Козлов.

Готовое блюдо желательно убрать в холодильник минимум на час — так вкус станет более насыщенным. Перед подачей салат перекладывают в салатник или порционные креманки и украшают листиками базилика.

Популярные вопросы о салате с крабовым мясом

Можно ли заменить яблоко в рецепте?

Да, вместо яблока часто добавляют свежий огурец или пекинскую капусту.

Какую заправку выбрать: майонез или йогурт?

Майонез делает вкус классическим и более насыщенным, а йогурт — лёгким и свежим.

Можно ли приготовить салат заранее?

Да, он отлично хранится в холодильнике и даже становится вкуснее через несколько часов.