Когда времени на долгую готовку нет, а хочется сытного ужина для всей семьи, выручает простой способ запекания "всё в одном противне". Мясо и картофель отправляются в духовку одновременно и пропитываются сливочно-молочным соусом. Блюдо получается румяным, ароматным и не требует сложной подготовки.
Основа рецепта — доступные продукты: картофель, свиная шея или куриные бёдра, лук, чеснок и специи. Картофель нарезают крупными дольками, мясо — небольшими кусочками, чтобы оно равномерно приготовилось за один цикл запекания. Лук добавляет сочность, а паприка и мускатный орех усиливают аромат.
Соус готовится из смеси молока и сливок с солью, чёрным перцем и раздавленным чесноком. Такая заливка делает картофель мягким внутри и помогает мясу сохранить сочность. Ингредиенты выкладывают слоями в глубокий противень, слегка смазанный растительным маслом, и заливают соусом.
Запекают блюдо при 180 °C около 50-60 минут. За это время картофель покрывается золотистой корочкой, а мясо полностью доходит до готовности, оставаясь мягким и насыщенным по вкусу.
"Метод одного противня хорош тем, что продукты обмениваются вкусами. Главное — не перегружать форму и дать воздуху циркулировать, тогда корочка получится правильной", — считает [шеф-повар], обозреватель Pravda. Ru Дмитрий Козлов.
Похожий принцип используется и в подборках формата всё готовится в одном месте, где ставка делается на минимум посуды и максимум вкуса.
Одновременное запекание экономит не только время, но и посуду. Духовка обеспечивает равномерный прогрев, а сливочно-молочная смесь выполняет роль соуса и маринада одновременно. В результате получается полноценное горячее блюдо без отдельного гарнира.
Такой способ особенно удобен для будней, когда важны скорость и минимальное участие в процессе. Пока духовка работает, можно заняться салатом, сервировкой или просто отдохнуть.
"Для семейного ужина важна предсказуемость результата. Простая технология и понятные продукты дают стабильный вкус без лишнего стресса на кухне", — отмечает консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda. Ru Екатерина Смирнова.
Схожий подход к запеканию применяется и в рецептах, где мясной пирог с картофелем готовится без сложных соусов, а сочность достигается за счёт правильного баланса ингредиентов, сообщает PopcornNews.
Выбор мяса влияет на вкус и калорийность блюда.
Свиная шея должна быть с умеренными жировыми прожилками, а куриные бёдра — без лишней влаги и постороннего запаха.
Допускается использование только молока, но вкус станет менее насыщенным.
Подойдут грибы, сладкий перец или твёрдый сыр для запекания.
Москва и Тегеран продвинулись в реализации проекта по поставкам российского газа в Исламскую Республику.