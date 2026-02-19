Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Иван Терентьев

Шоколадный гипноз за час: этот ленивый торт вкуснее покупных шедевров за тысячи

Еда

Когда хочется домашнего шоколадного торта без кухонных весов и долгой подготовки, выручает простой способ измерения обычным стаканом. Всего за час можно испечь влажные коржи, приготовить нежный творожно-сметанный крем и покрыть десерт насыщенной глазурью. Такой рецепт подходит и для семейного вечера, и для спонтанного праздника.

Шоколадный торт
Фото: Pravda.ru by Иван Терентьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадная основа без весов и сложностей

Главная идея рецепта — отказаться от точных граммов и мерить продукты стаканом. Это экономит время и делает процесс доступным даже тем, кто только осваивает духовку, миксер и блендер. В миске яйца взбивают с сахаром до пышной светлой массы, затем добавляют кефир и растительное масло.
Отдельно соединяют муку, какао, разрыхлитель и соль, после чего аккуратно смешивают сухие и жидкие ингредиенты. Тесто получается гладким и текучим, его разливают по формам диаметром 18-20 см и выпекают при 180 °C около получаса. Готовые коржи важно полностью остудить перед сборкой, чтобы крем не потек.

Нежный крем и густая глазурь

Для прослойки используют мягкий пастообразный творог, который взбивают с сахаром и ванилью до однородности. Затем добавляют сметану и доводят массу до воздушной текстуры. Такой крем хорошо держит форму и одновременно пропитывает коржи, делая их особенно сочными.
Похожий принцип влажной текстуры используется и в рецептах, где шоколадный торт может быть влажным без избытка масла — за счёт правильно подобранных ингредиентов и баланса жиров.

Шоколадная глазурь готовится в сотейнике: сметану, сахар и какао прогревают до первых пузырьков, постоянно помешивая. После снятия с огня вводят сливочное масло, чтобы добиться глянцевого блеска. Остуженную до тёплого состояния массу аккуратно распределяют по поверхности торта.

"Глазурь не терпит спешки. Если перелить её слишком горячей, крем поплывёт, а если передержать — потеряется пластичность. Контроль температуры здесь решает всё", — отмечает кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Ефимова.

Сборка и пропитка

Остывшие коржи разрезают вдоль, получая четыре слоя. Каждый пласт обильно покрывают кремом, формируя высокий торт с равномерной прослойкой. Верх и бока выравнивают оставшимся кремом, после чего заливают глазурью.
Для лучшего вкуса десерт убирают в холодильник минимум на несколько часов. За это время коржи пропитываются, а текстура становится более плотной и гармоничной.
Схожий принцип выдержки важен и для шоколадных брауни: после остывания структура стабилизируется, а вкус раскрывается глубже, сообщает D-NEWS.ru.

Торт Стаканчик и классический бисквит

Оба варианта относятся к домашней выпечке, но различаются по подходу и результату.

  • Торт "Стаканчик" проще в приготовлении, не требует весов и сложной техники.
  • Классический бисквит чаще предполагает точное взвешивание ингредиентов и более аккуратную технологию взбивания.
  • Влажность шоколадных коржей выше за счёт кефира и масла, тогда как традиционный бисквит получается более сухим.
  • Крем на основе творога и сметаны легче масляных аналогов и не перегружает вкус.

Советы шаг за шагом

  • Используйте качественное какао-порошок — от него зависит глубина вкуса.
  • Не пересушивайте коржи: проверяйте готовность деревянной шпажкой.
  • Взбивайте творог блендером до полной гладкости, чтобы крем не был зернистым.
  • Дайте торту настояться в холодильнике не менее 3-4 часов.

Популярные вопросы о торте 

Как выбрать творог для крема

Лучше подойдёт пастообразный вариант без крупинок, чтобы текстура получилась однородной.

Сколько стоит приготовить такой торт дома

Себестоимость зависит от цен на молочные продукты и какао, но обычно он обходится дешевле покупного десерта.

Что лучше — сметанный или масляный крем

Для лёгкой домашней выпечки сметанный вариант предпочтительнее, он менее калорийный и не перебивает вкус коржей.

Автор Иван Терентьев
Иван Терентьев — пекарь, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
