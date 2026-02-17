Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Семья ахнет от этой нежности: как приготовить сочный десерт из того, что есть дома

Еда

Этот шоколадный пирог — настоящая находка для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет тратить время на сложные процессы. Здесь не нужно взбивать тесто миксером, не понадобятся яйца и сливочное масло, а все ингредиенты просто смешиваются в одной миске. В результате получается ароматный, мягкий и насыщенный по вкусу десерт, который легко приготовить даже вместе с детьми.

Шоколадный пирог
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадный пирог

Чем хорош этот ленивый шоколадный пирог

Главная прелесть рецепта — в простоте. Тесто получается без капризов: не нужно отдельно отделять белки, ждать, пока поднимется опара, или следить за температурой масла. Достаточно соединить сухие продукты, добавить жидкие — и уже через несколько минут можно отправлять форму в духовку.

Благодаря сочетанию гречневой и пшеничной муки пирог приобретает более интересную структуру и лёгкий ореховый оттенок. Какао даёт насыщенный шоколадный аромат, а растительное масло делает мякиш мягким и нежным.

"Если в рецепте используется сразу два вида муки, важно хорошо перемешать сухую смесь заранее — это помогает пирогу подняться равномерно и не даёт какао собраться в плотные комки", — считает пекарь, обозреватель Pravda.RU Иван Терентьев.

Что понадобится для приготовления

  • Мука гречневая — 60 г

  • Мука пшеничная — 150 г

  • Сахар — 160 г

  • Какао-порошок — 40 г

  • Разрыхлитель — 10 г

  • Ванилин — щепотка

  • Соль — щепотка

  • Растительное масло — 80 мл

  • Вода — 300 мл

Как приготовить пирог без лишних хлопот

Сначала в глубокой миске соединяют все сухие ингредиенты: две виды муки, сахар, какао, разрыхлитель, ванилин и соль. Смесь хорошо перемешивают, чтобы какао распределилось равномерно и не осталось тёмных "островков".

Затем в миску вливают растительное масло и тщательно размешивают, чтобы масса стала более влажной и однородной. После этого постепенно добавляют воду, аккуратно перемешивая тесто. Важно добиться гладкой консистенции без комочков — по густоте оно должно быть чуть плотнее, чем тесто для оладий.

Форму застилают пергаментом или слегка смазывают маслом, выливают тесто и отправляют в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекается пирог примерно 40-45 минут — готовность удобно проверить деревянной шпажкой.

Чем можно дополнить рецепт

Чтобы вкус стал более интересным, в тесто иногда добавляют ягоды или мелко нарезанные сухофрукты. Это делает пирог сочнее и добавляет лёгкую фруктовую кислинку.

Когда выпечка немного остынет, её можно украсить сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом. Такой вариант хорошо подходит для чаепития, детского перекуса или быстрого десерта к приходу гостей.

"Шоколадная выпечка особенно выигрывает, если дать ей постоять хотя бы 20 минут после духовки — вкус становится глубже, а текстура стабилизируется и меньше крошится", — считает кондитер, обозреватель Pravda.RU Ольга Ефимова.

Сравнение: пирог без яиц и классический шоколадный бисквит

Обычный шоколадный бисквит требует яиц, взбивания и аккуратного соблюдения технологии, иначе он может не подняться. Этот пирог готовится проще: его структура плотнее и более "домашняя", но вкус остаётся насыщенным и шоколадным.

Кроме того, отсутствие яиц и сливочного масла делает рецепт удобным для тех, кто придерживается более лёгкого рациона или просто хочет обойтись тем, что есть на кухне. Об этом сообщает ПОПКОРНNEWS.

Популярные вопросы о шоколадном пироге без яиц

Можно ли заменить гречневую муку?

Да, можно использовать только пшеничную муку, но вкус получится менее интересным и без лёгкой ореховой нотки.

Чем лучше посыпать пирог сверху?

Подойдут сахарная пудра, какао, тёртый шоколад или глазурь из растопленного шоколада.

Как понять, что пирог готов?

Нужно проткнуть его деревянной шпажкой: если она выходит сухой, пирог можно доставать.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы десерт рецепты выпечка
Новости Все >
Мессенджер в роли страшилки: для подрыва Telegram не нужен — всё куда проще и опаснее
Кресла чиновников на Запорожье становятся горячими: за арестами увидели скрытый мотив
Переговоры по Украине буксуют — дух Анкориджа снова витает: что пошло не по сценарию
В Кыргызстане кресла зашатались после отставки главы ГКМБ: наверху начали опасную игру
Прощай, вечная боль в коленях: один секрет рациона избавит от мучений без лекарств
Telegram попал под технический рентген: тема контента отводит взгляд от главного
Мечта и реальность разошлись на рубеже: что не позволило Губерниеву стать биатлонистом
Урожай есть, а миллиарды не всходят: кто перемалывает экономику Запорожской области
Прощай, нищая старость: одна копеечная привычка сегодня спасет ваш кошелек в будущем
Небольшая, но победа: сколько сэкономят водители на топливе в Омске
Сейчас читают
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Красота и стиль
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Садоводство, цветоводство
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Тренд сезона для брюнеток: естественный оттенок, который молодит и смягчает образ
Красота и стиль
Тренд сезона для брюнеток: естественный оттенок, который молодит и смягчает образ
Популярное
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето

Вербена гибридная — неприхотливый цветок для клумбы, который цветёт всё лето без сложного ухода и частых подкормок. Почему её выбирают дачники?

Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Соседи будут молить о семенах: этот чудо-цветок превратит ваш участок в райский уголок
Бессмертный император сада: этот цветок живёт десятилетиями без ухода
Великое молчание: почему инопланетные сигналы могли достичь Земли, но остались незамеченными Александр Рощин Советская легенда без прикрас: чем Москвич-2140 разочаровывал владельцев Сергей Милешкин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова
Северная сестра киви: эта ягода не боится мороза и поражает вкусом
Ни трещин, ни луж, ни скольжения: дачное покрытие, которое держит форму и ваши нервы
Три ложки в воду — и ведро ягод с куста: клубника идёт в наступление уже весной
Три ложки в воду — и ведро ягод с куста: клубника идёт в наступление уже весной
Последние материалы
Мессенджер в роли страшилки: для подрыва Telegram не нужен — всё куда проще и опаснее
Хватит портить тесто: этот метод жарки блинов гарантирует успех даже у новичков
Кресла чиновников на Запорожье становятся горячими: за арестами увидели скрытый мотив
Переговоры по Украине буксуют — дух Анкориджа снова витает: что пошло не по сценарию
В Кыргызстане кресла зашатались после отставки главы ГКМБ: наверху начали опасную игру
Прощай, вечная боль в коленях: один секрет рациона избавит от мучений без лекарств
Хватит кормить Сочи: 4 бюджетных курорта, где отдых на море обойдется в копейки
Telegram попал под технический рентген: тема контента отводит взгляд от главного
Москва мимо Топ-10: куда мечтают переехать россияне в 2025 году ради качества жизни
Мечта и реальность разошлись на рубеже: что не позволило Губерниеву стать биатлонистом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.