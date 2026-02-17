Хватит портить тесто: этот метод жарки блинов гарантирует успех даже у новичков

Тонкие блины на простокваше легко могут стать тем самым рецептом, к которому возвращаются снова и снова. У них мягкая, нежная текстура и приятная кислинка, которая делает вкус ярче, чем у классических блинов на молоке. Главное — правильно довести тесто до нужной консистенции. Для этого его разбавляют кипятком уже после замешивания, чтобы оно стало текучим и легко растекалось по сковороде.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины на простокваше

Почему блины на простокваше получаются особенно вкусными

Простокваша делает тесто более воздушным и эластичным, а сами блины — мягкими и тонкими. Небольшая кислинка отлично сочетается как со сладкими добавками вроде варенья или сгущёнки, так и с солёными начинками — сметаной, икрой, рыбой или сыром.

Чтобы блины не были плотными, важно не переборщить с мукой и правильно развести массу горячей водой. Идеальное тесто должно быть по густоте как кефир и стекать с ложки лентой.

Что понадобится для приготовления

Мука пшеничная — 1 стакан

Простокваша 2,5% — 1,5 стакана

Яйца — 2 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Кипяток — 100 мл (при необходимости больше)

Сода — 0,5 ч. л.

Соль — по вкусу

Сливочное масло — для смазывания готовых блинов

Подготовка продуктов и правильное замешивание

Перед готовкой лучше заранее достать все ингредиенты из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры. Это помогает тесту быть более однородным, а блины лучше прожариваются.

Сначала яйца взбивают венчиком с сахаром до растворения крупинок. Простоквашу отдельно смешивают с содой и оставляют на несколько минут. Когда появятся пузырьки, значит кисломолочная основа начала работать, и будущие блины будут более лёгкими.

После этого обе смеси соединяют и постепенно вводят просеянную муку. В конце добавляют соль и растительное масло, чтобы блины меньше прилипали и получались с красивой поверхностью. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Главный секрет тонких блинов — кипяток

Когда тесто уже готово, его нужно довести до правильной текучести кипятком. Горячую воду вливают небольшими порциями и быстро размешивают, чтобы масса стала гладкой.

Если тесто стекает с ложки медленно и выглядит густым, добавляют ещё 2-3 столовые ложки воды. Правильная консистенция напоминает кефир: тесто льётся тонкой струйкой и легко распределяется по сковороде.

После разведения тесто лучше накрыть плёнкой и оставить на 15 минут в тепле. За это время оно "созреет", станет более эластичным, и блины будут жариться ровнее.

"Отдых теста — это недооценённый этап. За эти минуты мука полностью впитывает влагу, клейковина стабилизируется, и блин перестаёт рваться при переворачивании", — объясняет пекарь, обозреватель Pravda.RU Иван Терентьев.

Как правильно жарить блины

Сковороду разогревают на сильном огне и слегка смазывают растительным маслом. Удобно делать это кисточкой или даже половинкой сырой картофелины, как часто делают опытные хозяйки.

Тесто выливают половником и быстро распределяют по поверхности, вращая сковороду. Как только края начинают подсыхать и появляется румяный ободок, блин переворачивают и жарят ещё 1-2 минуты.

Готовые блины складывают стопкой, смазывая каждый небольшим кусочком сливочного масла. Чтобы они оставались горячими, тарелку можно накрыть фольгой.

Сравнение: блины на простокваше и блины на молоке

Блины на молоке обычно имеют нейтральный вкус и плотную структуру, особенно если тесто получилось густоватым. Они хорошо подходят для фарширования мясом или грибами.

Блины на простокваше получаются мягче, тоньше и чуть более воздушными благодаря реакции соды и кисломолочной среды. Они отлично подходят и для сладких начинок, и для подачи с икрой или сметаной, поскольку имеют выразительный, но не резкий вкус.

"В русской традиции кисломолочные продукты часто использовались для выпечки именно ради текстуры и лёгкой кислинки — это делает даже простое блюдо более глубоким по вкусу", — отмечает кондитер, обозреватель Pravda.RU Ольга Ефимова.

Популярные вопросы о блинах на простокваше

Можно ли заменить простоквашу кефиром?

Да, кефир подходит, но вкус будет чуть мягче и менее выраженным. Простокваша даёт более заметную кислинку.

Сколько кипятка нужно добавлять?

Обычно достаточно около 100 мл, но точное количество зависит от густоты теста и качества муки.