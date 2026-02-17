Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Хватит портить тесто: этот метод жарки блинов гарантирует успех даже у новичков

Еда

Тонкие блины на простокваше легко могут стать тем самым рецептом, к которому возвращаются снова и снова. У них мягкая, нежная текстура и приятная кислинка, которая делает вкус ярче, чем у классических блинов на молоке. Главное — правильно довести тесто до нужной консистенции. Для этого его разбавляют кипятком уже после замешивания, чтобы оно стало текучим и легко растекалось по сковороде.

Блины на простокваше
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины на простокваше

Почему блины на простокваше получаются особенно вкусными

Простокваша делает тесто более воздушным и эластичным, а сами блины — мягкими и тонкими. Небольшая кислинка отлично сочетается как со сладкими добавками вроде варенья или сгущёнки, так и с солёными начинками — сметаной, икрой, рыбой или сыром.

Чтобы блины не были плотными, важно не переборщить с мукой и правильно развести массу горячей водой. Идеальное тесто должно быть по густоте как кефир и стекать с ложки лентой.

Что понадобится для приготовления

  • Мука пшеничная — 1 стакан

  • Простокваша 2,5% — 1,5 стакана

  • Яйца — 2 шт.

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Растительное масло — 2 ст. л.

  • Кипяток — 100 мл (при необходимости больше)

  • Сода — 0,5 ч. л.

  • Соль — по вкусу

  • Сливочное масло — для смазывания готовых блинов

Подготовка продуктов и правильное замешивание

Перед готовкой лучше заранее достать все ингредиенты из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры. Это помогает тесту быть более однородным, а блины лучше прожариваются.

Сначала яйца взбивают венчиком с сахаром до растворения крупинок. Простоквашу отдельно смешивают с содой и оставляют на несколько минут. Когда появятся пузырьки, значит кисломолочная основа начала работать, и будущие блины будут более лёгкими.

После этого обе смеси соединяют и постепенно вводят просеянную муку. В конце добавляют соль и растительное масло, чтобы блины меньше прилипали и получались с красивой поверхностью. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Главный секрет тонких блинов — кипяток

Когда тесто уже готово, его нужно довести до правильной текучести кипятком. Горячую воду вливают небольшими порциями и быстро размешивают, чтобы масса стала гладкой.

Если тесто стекает с ложки медленно и выглядит густым, добавляют ещё 2-3 столовые ложки воды. Правильная консистенция напоминает кефир: тесто льётся тонкой струйкой и легко распределяется по сковороде.

После разведения тесто лучше накрыть плёнкой и оставить на 15 минут в тепле. За это время оно "созреет", станет более эластичным, и блины будут жариться ровнее.

"Отдых теста — это недооценённый этап. За эти минуты мука полностью впитывает влагу, клейковина стабилизируется, и блин перестаёт рваться при переворачивании", — объясняет пекарь, обозреватель Pravda.RU Иван Терентьев.

Как правильно жарить блины

Сковороду разогревают на сильном огне и слегка смазывают растительным маслом. Удобно делать это кисточкой или даже половинкой сырой картофелины, как часто делают опытные хозяйки.

Тесто выливают половником и быстро распределяют по поверхности, вращая сковороду. Как только края начинают подсыхать и появляется румяный ободок, блин переворачивают и жарят ещё 1-2 минуты.

Готовые блины складывают стопкой, смазывая каждый небольшим кусочком сливочного масла. Чтобы они оставались горячими, тарелку можно накрыть фольгой.

Сравнение: блины на простокваше и блины на молоке

Блины на молоке обычно имеют нейтральный вкус и плотную структуру, особенно если тесто получилось густоватым. Они хорошо подходят для фарширования мясом или грибами.

Блины на простокваше получаются мягче, тоньше и чуть более воздушными благодаря реакции соды и кисломолочной среды. Они отлично подходят и для сладких начинок, и для подачи с икрой или сметаной, поскольку имеют выразительный, но не резкий вкус.

"В русской традиции кисломолочные продукты часто использовались для выпечки именно ради текстуры и лёгкой кислинки — это делает даже простое блюдо более глубоким по вкусу", — отмечает кондитер, обозреватель Pravda.RU Ольга Ефимова.

Популярные вопросы о блинах на простокваше

Можно ли заменить простоквашу кефиром?

Да, кефир подходит, но вкус будет чуть мягче и менее выраженным. Простокваша даёт более заметную кислинку.

Сколько кипятка нужно добавлять?

Обычно достаточно около 100 мл, но точное количество зависит от густоты теста и качества муки.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы блины рецепты завтрак выпечка
Новости Все >
Кресла чиновников на Запорожье становятся горячими: за арестами увидели скрытый мотив
Переговоры по Украине буксуют — дух Анкориджа снова витает: что пошло не по сценарию
В Кыргызстане кресла зашатались после отставки главы ГКМБ: наверху начали опасную игру
Прощай, вечная боль в коленях: один секрет рациона избавит от мучений без лекарств
Telegram попал под технический рентген: тема контента отводит взгляд от главного
Мечта и реальность разошлись на рубеже: что не позволило Губерниеву стать биатлонистом
Урожай есть, а миллиарды не всходят: кто перемалывает экономику Запорожской области
Прощай, нищая старость: одна копеечная привычка сегодня спасет ваш кошелек в будущем
Небольшая, но победа: сколько сэкономят водители на топливе в Омске
Спортзал превращается в риск для вен: привычные упражнения ускоряют развитие варикоза
Сейчас читают
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Садоводство, цветоводство
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Садоводство, цветоводство
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Популярное
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето

Вербена гибридная — неприхотливый цветок для клумбы, который цветёт всё лето без сложного ухода и частых подкормок. Почему её выбирают дачники?

Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Соседи будут молить о семенах: этот чудо-цветок превратит ваш участок в райский уголок
Бессмертный император сада: этот цветок живёт десятилетиями без ухода
Великое молчание: почему инопланетные сигналы могли достичь Земли, но остались незамеченными Александр Рощин Советская легенда без прикрас: чем Москвич-2140 разочаровывал владельцев Сергей Милешкин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова
Северная сестра киви: эта ягода не боится мороза и поражает вкусом
Ни трещин, ни луж, ни скольжения: дачное покрытие, которое держит форму и ваши нервы
Три ложки в воду — и ведро ягод с куста: клубника идёт в наступление уже весной
Три ложки в воду — и ведро ягод с куста: клубника идёт в наступление уже весной
Последние материалы
Переговоры по Украине буксуют — дух Анкориджа снова витает: что пошло не по сценарию
В Кыргызстане кресла зашатались после отставки главы ГКМБ: наверху начали опасную игру
Прощай, вечная боль в коленях: один секрет рациона избавит от мучений без лекарств
Хватит кормить Сочи: 4 бюджетных курорта, где отдых на море обойдется в копейки
Telegram попал под технический рентген: тема контента отводит взгляд от главного
Москва мимо Топ-10: куда мечтают переехать россияне в 2025 году ради качества жизни
Мечта и реальность разошлись на рубеже: что не позволило Губерниеву стать биатлонистом
Город разбитых фонарей: что скрывают темные улицы самого опасного места под Ростовом
Урожай есть, а миллиарды не всходят: кто перемалывает экономику Запорожской области
Стены под ключ за вечер: новая отделка, которая убивает рынок классического ремонта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.