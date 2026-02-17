Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Белое облако на тарелке: этот торт без духовки перехватывает вкус у мороженого

Домашний торт можно приготовить без духовки и сложных коржей. Достаточно обжарить крошку на сковороде и сварить нежный заварной крем. В результате получается десерт с текстурой, напоминающей мороженое "пломбир".

Торт со сливочным кремом
Фото: Pravda.ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт со сливочным кремом

Основа из песочной крошки на сковороде

Рецепт начинается с приготовления рассыпчатой крошки. Для неё используют 300 г муки, 80 г сахара, щепотку соли и 130 г охлаждённого сливочного масла. Масло натирают на крупной тёрке и перетирают с мукой до однородной мелкой структуры.

Полученную смесь обжаривают на сухой сковороде на среднем огне до золотистого оттенка. Важно постоянно перемешивать, чтобы крошка не подгорела. Готовую основу перекладывают на широкую тарелку и полностью остужают.

Такой способ заменяет выпекание коржей и позволяет обойтись без духовки.

Заварной крем со вкусом пломбира

Крем готовят из 500 мл сливок 20%, 150 г сахара, 2 яиц, 40 г кукурузного крахмала, 2 г ванилина и 70 г сливочного масла. В сотейнике соединяют яйца, сахар, ванилин и крахмал, тщательно перемешивают венчиком.

Затем вливают тёплые сливки и ставят смесь на средний огонь. Постоянно помешивая силиконовой лопаткой, доводят до загустения. Когда масса становится плотной и гладкой, её снимают с плиты и добавляют сливочное масло, перемешивая до полного растворения.

"Главное — не перегреть крем. Как только он начинает густеть и появляются первые пузырьки, нагрев лучше снизить, иначе структура станет слишком плотной", — отмечает повар столовой или кафе, обозреватель Pravda.Ru Людмила Кравцова.

Крем получается бархатистым, с насыщенным сливочным вкусом и нежной текстурой.

Сборка и охлаждение

Торт собирают слоями. На дно формы высыпают часть крошки, затем распределяют слой тёплого крема. Слои повторяют до окончания ингредиентов, верх можно украсить дополнительной крошкой или тёртым белым шоколадом, сообщает Popcornnews.

Десерт отправляют в холодильник минимум на 3-4 часа. За это время крошка пропитывается кремом, а структура стабилизируется. По принципу насыпной сборки рецепт напоминает насыпной пирог готовится в два раза быстрее.

Торт без духовки и классический бисквит

Выбор формата зависит от времени и навыков.

  • Торт без духовки не требует выпечки и контроля температуры.
  • Бисквитный вариант нуждается в духовке и аккуратном взбивании теста.
  • В рецепте "Пломбир" основа готовится быстрее.
  • По текстуре десерт без выпечки получается более влажным и кремовым.

Советы по приготовлению шаг за шагом

  • Использовать сливки не ниже 20% для насыщенного вкуса.
  • Обжаривать крошку на среднем огне и постоянно перемешивать.
  • Варить крем на умеренном нагреве, не прекращая помешивания.
  • Дать десерту полностью охладиться перед подачей.

Популярные вопросы

Как выбрать сливки для крема

Лучше использовать сливки жирностью 20% и выше — они обеспечивают плотную и гладкую текстуру.

Можно ли заменить кукурузный крахмал

Допускается картофельный, но его добавляют немного меньше из-за более сильного загущающего эффекта.

Сколько хранится торт в холодильнике

Десерт сохраняет вкус и структуру до трёх суток при хранении в закрытой ёмкости.

Автор Ольга Ефимова
Ольга Ефимова — кондитер, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
