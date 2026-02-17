Белое облако на тарелке: этот торт без духовки перехватывает вкус у мороженого

Домашний торт можно приготовить без духовки и сложных коржей. Достаточно обжарить крошку на сковороде и сварить нежный заварной крем. В результате получается десерт с текстурой, напоминающей мороженое "пломбир".
Рецепт начинается с приготовления рассыпчатой крошки. Для неё используют 300 г муки, 80 г сахара, щепотку соли и 130 г охлаждённого сливочного масла. Масло натирают на крупной тёрке и перетирают с мукой до однородной мелкой структуры.
Полученную смесь обжаривают на сухой сковороде на среднем огне до золотистого оттенка. Важно постоянно перемешивать, чтобы крошка не подгорела. Готовую основу перекладывают на широкую тарелку и полностью остужают.
Такой способ заменяет выпекание коржей и позволяет обойтись без духовки.
Крем готовят из 500 мл сливок 20%, 150 г сахара, 2 яиц, 40 г кукурузного крахмала, 2 г ванилина и 70 г сливочного масла. В сотейнике соединяют яйца, сахар, ванилин и крахмал, тщательно перемешивают венчиком.
Затем вливают тёплые сливки и ставят смесь на средний огонь. Постоянно помешивая силиконовой лопаткой, доводят до загустения. Когда масса становится плотной и гладкой, её снимают с плиты и добавляют сливочное масло, перемешивая до полного растворения.
"Главное — не перегреть крем. Как только он начинает густеть и появляются первые пузырьки, нагрев лучше снизить, иначе структура станет слишком плотной", — отмечает повар столовой или кафе, обозреватель Pravda.Ru Людмила Кравцова.
Крем получается бархатистым, с насыщенным сливочным вкусом и нежной текстурой.
Торт собирают слоями. На дно формы высыпают часть крошки, затем распределяют слой тёплого крема. Слои повторяют до окончания ингредиентов, верх можно украсить дополнительной крошкой или тёртым белым шоколадом, сообщает Popcornnews.
Десерт отправляют в холодильник минимум на 3-4 часа. За это время крошка пропитывается кремом, а структура стабилизируется. По принципу насыпной сборки рецепт напоминает насыпной пирог готовится в два раза быстрее.
Выбор формата зависит от времени и навыков.
Лучше использовать сливки жирностью 20% и выше — они обеспечивают плотную и гладкую текстуру.
Допускается картофельный, но его добавляют немного меньше из-за более сильного загущающего эффекта.
Десерт сохраняет вкус и структуру до трёх суток при хранении в закрытой ёмкости.
