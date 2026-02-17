Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мука, вода и капля хитрости: эти лепёшки заменяют гору дорогих пирожных

Иногда для вкусного завтрака достаточно муки и воды. Простое тесто может превратиться в рассыпчатые лепёшки с золотистой корочкой и мягкими слоями внутри. Всё решает техника складывания и обжарки.

Горячие лепёшки
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горячие лепёшки

Лепёшки из простого теста: в чём секрет

На первый взгляд рецепт кажется базовым: вода, мука, соль и немного растительного масла. Однако особенность этих лепёшек — в слоистой структуре. Благодаря смазыванию сливочным маслом и формированию "улиток" тесто становится рассыпчатым и нежным.

"Даже самое простое тесто способно дать сложную текстуру, если правильно работать со слоями и не торопиться с раскаткой", — считает пекарь, обозреватель Pravda.Ru Иван Терентьев.

Для приготовления понадобится 300 мл воды, 1 ч. л. соли, 50 мл растительного масла, около 550 г муки. Дополнительно — сливочное масло для смазывания и сахар по желанию.

Тесто замешивают до эластичности и оставляют на 15 минут. Это позволяет клейковине раскрыться, и пласты будут раскатываться без разрывов.

Пошаговое приготовление

После отдыха тесто делят на шесть равных частей. Каждую раскатывают тонким пластом. Сливочное масло растапливают и равномерно смазывают поверхность.

Пласты сворачивают в плотные трубочки, затем скручивают в "улитки" и дают им постоять ещё 10 минут. Этот этап формирует будущие слои.

Затем "улитки" слегка приплющивают и аккуратно раскатывают в круглые лепёшки. Обжаривают на растительном масле на сковороде до золотистого цвета с двух сторон.

Готовые изделия можно посыпать сахаром или подать с мёдом, вареньем, сметаной, сообщает "Хибины".

Лепёшки на воде и классические блины

При выборе завтрака из муки стоит учитывать различия.

  • Лепёшки получаются более плотными и слоистыми.
  • Блины требуют жидкого теста и жарятся быстрее.
  • Лепёшки дольше сохраняют свежесть.
  • Блины удобнее для начинок, лепёшки — для намазок и сладких добавок.

"Лепёшки выигрывают по насыщенности и текстуре, а блины — по универсальности. Это два разных подхода к одному и тому же набору ингредиентов", — отмечает специалист по региональной кухне России, обозреватель Pravda.Ru Мария Костина.

Советы по приготовлению

  • Использовать просеянную муку для более мягкой текстуры.
  • Давать тесту отдыхать не менее 15 минут.
  • Смазывать пласты равномерно, чтобы слои получились одинаковыми.
  • Жарить на среднем огне, чтобы лепёшки пропеклись внутри.

Популярные вопросы

Как выбрать муку для лепёшек

Подойдёт пшеничная мука высшего сорта. При желании часть можно заменить цельнозерновой.

Можно ли приготовить без сливочного масла

Да, но слоистость будет менее выраженной.

Сколько хранятся лепёшки

При комнатной температуре — до суток, в холодильнике — до двух дней. Перед подачей их можно разогреть на сухой сковороде.

