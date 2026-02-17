Мука, вода и капля хитрости: эти лепёшки заменяют гору дорогих пирожных

Иногда для вкусного завтрака достаточно муки и воды. Простое тесто может превратиться в рассыпчатые лепёшки с золотистой корочкой и мягкими слоями внутри. Всё решает техника складывания и обжарки.
На первый взгляд рецепт кажется базовым: вода, мука, соль и немного растительного масла. Однако особенность этих лепёшек — в слоистой структуре. Благодаря смазыванию сливочным маслом и формированию "улиток" тесто становится рассыпчатым и нежным.
"Даже самое простое тесто способно дать сложную текстуру, если правильно работать со слоями и не торопиться с раскаткой", — считает пекарь, обозреватель Pravda.Ru Иван Терентьев.
Для приготовления понадобится 300 мл воды, 1 ч. л. соли, 50 мл растительного масла, около 550 г муки. Дополнительно — сливочное масло для смазывания и сахар по желанию.
Тесто замешивают до эластичности и оставляют на 15 минут. Это позволяет клейковине раскрыться, и пласты будут раскатываться без разрывов.
После отдыха тесто делят на шесть равных частей. Каждую раскатывают тонким пластом. Сливочное масло растапливают и равномерно смазывают поверхность.
Пласты сворачивают в плотные трубочки, затем скручивают в "улитки" и дают им постоять ещё 10 минут. Этот этап формирует будущие слои.
Затем "улитки" слегка приплющивают и аккуратно раскатывают в круглые лепёшки. Обжаривают на растительном масле на сковороде до золотистого цвета с двух сторон.
Готовые изделия можно посыпать сахаром или подать с мёдом, вареньем, сметаной, сообщает "Хибины".
При выборе завтрака из муки стоит учитывать различия.
"Лепёшки выигрывают по насыщенности и текстуре, а блины — по универсальности. Это два разных подхода к одному и тому же набору ингредиентов", — отмечает специалист по региональной кухне России, обозреватель Pravda.Ru Мария Костина.
Подойдёт пшеничная мука высшего сорта. При желании часть можно заменить цельнозерновой.
Да, но слоистость будет менее выраженной.
При комнатной температуре — до суток, в холодильнике — до двух дней. Перед подачей их можно разогреть на сухой сковороде.
