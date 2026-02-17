Блинное безумие на Масленицу: две сочные начинки сводят с ума с первого кусочка

Обычные блины могут превратиться в сытный пирог без сложного теста и долгой расстойки. Достаточно сложить их слоями, добавить начинку и отправить в духовку. В результате получается эффектное блюдо к Масленице и семейному столу.
Этот вариант напоминает запеканку, но с более нежной структурой. Готовые блины становятся слоями, а начинка из куриного филе, шампиньонов и сыра создаёт плотный, сочный центр.
Для приготовления понадобится 10-12 блинов, 300 г куриного филе, 250 г шампиньонов, луковица, 150 мл сливок, 120-150 г твёрдого сыра, 20 г сливочного масла, соль и перец. Куриное филе нарезают кубиками и обжаривают до лёгкой румяности. В той же сковороде пассеруют лук, добавляют грибы и выпаривают влагу, затем возвращают курицу, вливают сливки и прогревают смесь несколько минут.
"Блины отлично работают как альтернатива тесту: они уже пропеклись, поэтому важно лишь добиться сочной начинки и не пересушить верхний слой", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru Дмитрий Козлов.
Форму смазывают сливочным маслом, выкладывают блин, часть начинки и немного тёртого сыра. Слои повторяют до заполнения формы, сверху накрывают блином и слегка прижимают. Запекают при 180 °C около 25-30 минут до появления золотистой корочки, затем дают постоять 10 минут перед нарезкой.
Такой пирог подойдёт как горячая закуска или основное блюдо. Его удобно готовить заранее и разогревать в духовке или микроволновой печи.
Второй рецепт — десертный вариант. В основе — те же блины, но начинка состоит из творога, сметаны или сливок и свежих ягод.
Понадобится 10-12 блинов, 350 г творога, 120 г сметаны или сливок, 70-90 г сахара, ваниль по вкусу и около 200 г ягод. Творог пробивают блендером до кремовой текстуры, добавляют сметану, сахар и ваниль, перемешивают до однородности.
Форму смазывают маслом, укладывают блин, распределяют крем и немного ягод. Слои повторяют, накрывают верхним блином и отправляют в духовку при 170 °C на 20-25 минут. После выпечки пирог остужают 15 минут и нарезают. Подают с ягодами или сахарной пудрой.
"Для десертного варианта особенно важно добиться однородного крема без крупинок. Тогда слои схватываются равномерно, а вкус становится мягким и сбалансированным", — отмечает кондитер, обозреватель Pravda.Ru Ольга Ефимова.
Десерт получается мягким, с умеренной сладостью и лёгкой кислинкой от ягод, сообщает Popcornnews.
Оба варианта готовятся по схожему принципу, но отличаются назначением и вкусом.
Лучше подходят эластичные блины без трещин, средней толщины, приготовленные на молоке или кефире.
В холодильнике блюдо сохраняет вкус до двух суток. Перед подачей его можно разогреть в духовке.
Запекание объединяет слои и делает текстуру более плотной. Без духовки пирог будет мягче и менее устойчивым при нарезке.
