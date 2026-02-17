Блинное безумие на Масленицу: две сочные начинки сводят с ума с первого кусочка

Обычные блины могут превратиться в сытный пирог без сложного теста и долгой расстойки. Достаточно сложить их слоями, добавить начинку и отправить в духовку. В результате получается эффектное блюдо к Масленице и семейному столу.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сладкий блинный пирог с ягодами

Солёный блинный пирог с курицей и грибами

Этот вариант напоминает запеканку, но с более нежной структурой. Готовые блины становятся слоями, а начинка из куриного филе, шампиньонов и сыра создаёт плотный, сочный центр.

Для приготовления понадобится 10-12 блинов, 300 г куриного филе, 250 г шампиньонов, луковица, 150 мл сливок, 120-150 г твёрдого сыра, 20 г сливочного масла, соль и перец. Куриное филе нарезают кубиками и обжаривают до лёгкой румяности. В той же сковороде пассеруют лук, добавляют грибы и выпаривают влагу, затем возвращают курицу, вливают сливки и прогревают смесь несколько минут.

"Блины отлично работают как альтернатива тесту: они уже пропеклись, поэтому важно лишь добиться сочной начинки и не пересушить верхний слой", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru Дмитрий Козлов.

Форму смазывают сливочным маслом, выкладывают блин, часть начинки и немного тёртого сыра. Слои повторяют до заполнения формы, сверху накрывают блином и слегка прижимают. Запекают при 180 °C около 25-30 минут до появления золотистой корочки, затем дают постоять 10 минут перед нарезкой.

Такой пирог подойдёт как горячая закуска или основное блюдо. Его удобно готовить заранее и разогревать в духовке или микроволновой печи.

Сладкий блиновый пирог с творожным кремом и ягодами

Второй рецепт — десертный вариант. В основе — те же блины, но начинка состоит из творога, сметаны или сливок и свежих ягод.

Понадобится 10-12 блинов, 350 г творога, 120 г сметаны или сливок, 70-90 г сахара, ваниль по вкусу и около 200 г ягод. Творог пробивают блендером до кремовой текстуры, добавляют сметану, сахар и ваниль, перемешивают до однородности.

Форму смазывают маслом, укладывают блин, распределяют крем и немного ягод. Слои повторяют, накрывают верхним блином и отправляют в духовку при 170 °C на 20-25 минут. После выпечки пирог остужают 15 минут и нарезают. Подают с ягодами или сахарной пудрой.

"Для десертного варианта особенно важно добиться однородного крема без крупинок. Тогда слои схватываются равномерно, а вкус становится мягким и сбалансированным", — отмечает кондитер, обозреватель Pravda.Ru Ольга Ефимова.

Десерт получается мягким, с умеренной сладостью и лёгкой кислинкой от ягод, сообщает Popcornnews.

Солёный и сладкий блинный пирог

Оба варианта готовятся по схожему принципу, но отличаются назначением и вкусом.

Солёный пирог с курицей подходит для ужина или праздничного стола.

Сладкий вариант станет десертом к чаю или завтраком.

В первом случае используется сыр и сливки, во втором — творожный крем и ягоды.

Температура и время запекания немного различаются.

Советы по приготовлению шаг за шагом

Использовать блины средней толщины, чтобы они держали форму.

Не перегружать слой начинкой — это обеспечит ровную нарезку.

Смазывать форму сливочным маслом для лёгкого извлечения.

Давать пирогу "отдохнуть" после запекания для стабилизации структуры.

Популярные вопросы

Как выбрать блины для запекания

Лучше подходят эластичные блины без трещин, средней толщины, приготовленные на молоке или кефире.

Сколько хранится готовый пирог

В холодильнике блюдо сохраняет вкус до двух суток. Перед подачей его можно разогреть в духовке.

Что лучше — запекать или подавать без духовки

Запекание объединяет слои и делает текстуру более плотной. Без духовки пирог будет мягче и менее устойчивым при нарезке.