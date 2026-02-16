Семья соберется за столом за секунду: аромат этих блинов из духовки сводит с ума

Иногда из обычных блинов можно приготовить не просто завтрак, а полноценное запечённое блюдо, которое подойдёт и для семейного обеда, и для уютного ужина. Нежная творожная начинка, сливки и расплавленный сыр превращают привычные блины на молоке в аппетитную запеканку с золотистой корочкой. Готовится всё довольно просто, а результат приятно удивляет. Рассказываем пошагово, как приготовить блинную запеканку с творогом и сыром в духовке.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сытная запеканка с блинами и сыром

Почему стоит запечь блины в духовке

Обычные блины с начинкой хороши сами по себе, но запекание делает их более сочными и насыщенными по вкусу. Яично-сливочная заливка пропитывает тесто, а твёрдый сыр даёт лёгкую тягучесть и аппетитную корочку.

"При запекании блины становятся более устойчивыми по текстуре: начинка не вытекает, а заливка связывает всё в единое блюдо, похожее на домашний гратен", — считает повар, обозреватель Pravda.RU Людмила Кравцова.

Такой вариант отлично подходит, если блины были приготовлены заранее — например, к Масленице или на завтрак. Вместо того чтобы подавать их холодными, можно создать новое блюдо без лишних затрат.

Ингредиенты на 1 порцию

14-16 блинов на молоке

220 г жирного творога

2-3 ст. л. сметаны

1/2 стакана жирных сливок

3 крупных яйца

50-70 г твёрдого сыра

соль по вкусу

сливочное масло для смазывания формы

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Приготовление заливки

Яйца взбейте миксером до однородности. Добавьте сливки и натёртый на мелкой тёрке твёрдый сыр. Перемешайте, слегка подсолите.

Шаг 2. Подготовка начинки

Отдельно взбейте творог со сметаной до гладкой, кремовой текстуры. Чем жирнее творог, тем нежнее получится начинка.

Шаг 3. Формирование блинов

На каждый блин выложите ровный тонкий слой творожной массы. Сложите "конвертиком", аккуратно подворачивая края.

Шаг 4. Запекание

Разогрейте духовку до 180 °С. Прямоугольную форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Выложите 4-6 блинных конвертов швом вниз, залейте подготовленной яично-сливочной смесью. Запекайте около 20 минут до лёгкой румяной корочки. Подавайте тёплой. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Сравнение: обычные блины и запечённая версия

Блины с творогом, поданные сразу со сковороды, более лёгкие и нежные. Запечённый вариант получается плотнее, с насыщенным сливочным вкусом и сырной текстурой. Если нужно сытное второе блюдо, запекание — лучший выбор.

"Запечённые блины по сути превращаются в удобное блюдо-форму: это отличный способ сделать из завтрака полноценный обед без лишних добавок", — считает управляющий рестораном, обозреватель Pravda. RU Игорь Сафонов.

Популярные вопросы о блинной запеканке с творогом

Можно ли использовать обезжиренный творог?

Можно, но текстура будет менее кремовой, а вкус — менее насыщенным.

Подойдёт ли другой сыр?

Да, лучше выбирать твёрдые сорта, которые хорошо плавятся — например, российский или гауду.

Можно ли приготовить заранее?

Да, запеканку можно разогреть в духовке или микроволновке, она остаётся вкусной и на следующий день.