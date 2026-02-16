Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Семья соберется за столом за секунду: аромат этих блинов из духовки сводит с ума

Еда

Иногда из обычных блинов можно приготовить не просто завтрак, а полноценное запечённое блюдо, которое подойдёт и для семейного обеда, и для уютного ужина. Нежная творожная начинка, сливки и расплавленный сыр превращают привычные блины на молоке в аппетитную запеканку с золотистой корочкой. Готовится всё довольно просто, а результат приятно удивляет. Рассказываем пошагово, как приготовить блинную запеканку с творогом и сыром в духовке.

Сытная запеканка с блинами и сыром
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сытная запеканка с блинами и сыром

Почему стоит запечь блины в духовке

Обычные блины с начинкой хороши сами по себе, но запекание делает их более сочными и насыщенными по вкусу. Яично-сливочная заливка пропитывает тесто, а твёрдый сыр даёт лёгкую тягучесть и аппетитную корочку.

"При запекании блины становятся более устойчивыми по текстуре: начинка не вытекает, а заливка связывает всё в единое блюдо, похожее на домашний гратен", — считает повар, обозреватель Pravda.RU Людмила Кравцова.

Такой вариант отлично подходит, если блины были приготовлены заранее — например, к Масленице или на завтрак. Вместо того чтобы подавать их холодными, можно создать новое блюдо без лишних затрат.

Ингредиенты на 1 порцию

  • 14-16 блинов на молоке
  • 220 г жирного творога
  • 2-3 ст. л. сметаны
  • 1/2 стакана жирных сливок
  • 3 крупных яйца
  • 50-70 г твёрдого сыра
  • соль по вкусу
  • сливочное масло для смазывания формы

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Приготовление заливки

Яйца взбейте миксером до однородности. Добавьте сливки и натёртый на мелкой тёрке твёрдый сыр. Перемешайте, слегка подсолите.

Шаг 2. Подготовка начинки

Отдельно взбейте творог со сметаной до гладкой, кремовой текстуры. Чем жирнее творог, тем нежнее получится начинка.

Шаг 3. Формирование блинов

На каждый блин выложите ровный тонкий слой творожной массы. Сложите "конвертиком", аккуратно подворачивая края.

Шаг 4. Запекание

Разогрейте духовку до 180 °С. Прямоугольную форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Выложите 4-6 блинных конвертов швом вниз, залейте подготовленной яично-сливочной смесью. Запекайте около 20 минут до лёгкой румяной корочки. Подавайте тёплой. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Сравнение: обычные блины и запечённая версия

Блины с творогом, поданные сразу со сковороды, более лёгкие и нежные. Запечённый вариант получается плотнее, с насыщенным сливочным вкусом и сырной текстурой. Если нужно сытное второе блюдо, запекание — лучший выбор.

"Запечённые блины по сути превращаются в удобное блюдо-форму: это отличный способ сделать из завтрака полноценный обед без лишних добавок", — считает управляющий рестораном, обозреватель Pravda. RU Игорь Сафонов.

Популярные вопросы о блинной запеканке с творогом

Можно ли использовать обезжиренный творог?

Можно, но текстура будет менее кремовой, а вкус — менее насыщенным.

Подойдёт ли другой сыр?

Да, лучше выбирать твёрдые сорта, которые хорошо плавятся — например, российский или гауду.

Можно ли приготовить заранее?

Да, запеканку можно разогреть в духовке или микроволновке, она остаётся вкусной и на следующий день.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы сыр блины творог рецепты завтрак запеканка
Новости Все >
Тревога не попадает в ленту новостей: белгородские сёла выстроили свою систему выживания
Бизнес гасит публичность — и провоцирует удар: шаг, который спасает репутацию
Кухни закрываются, вывески гаснут: гастротуризм сталкивается с новым вызовом
Платёжки ЖКХ взлетели на 20%: скрытая математика тарифов, о которой редко задумываются
Суровый климат Чукотки отступил перед тарелкой: за этим вкусом летят через всю страну
Три дня свободы вместо рутины: Башкирия тестирует формат 4 на 3 и считает выгоды
Новый тренер — старые проблемы: Рубин застрял без новичков до дедлайна лиги февраля
Растаможка с подвохом: почему ваш новый автомобиль может стоить еще два штрафа
Сирена больше не парализует: белгородцы освоили навык, который работает быстрее страха
Хотели лайков — получили бурю: скандалы с компаниями начинаются не с атаки конкурентов
Сейчас читают
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Садоводство, цветоводство
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Недвижимость
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Садоводство, цветоводство
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Популярное
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода

Молочай "Бонфайр" — яркий многолетник для сада, который цветет до трех месяцев, не требует сложного ухода и подходит для бордюров и клумб.

Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Подводный капкан на глубине: кто преследовал моряков там, где не выживет ни одно судно
Подводный капкан на глубине: кто преследовал моряков там, где не выживет ни одно судно
Яд экзотических лягушек против законов химии: тайные улики Европы рассыпаются при первой проверке
Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках
Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова Владимир Бутенко: Для меня огромная честь воплощать на экране героев военного времени Анжела Якубовская
Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой
Неделя о Страшном суде наступает: люди делают это каждый день — и сами подписывают приговор
Сможет ли евро стать альтернативой доллару
Сможет ли евро стать альтернативой доллару
Последние материалы
Тревога не попадает в ленту новостей: белгородские сёла выстроили свою систему выживания
Ни трещин, ни луж, ни скольжения: дачное покрытие, которое держит форму и ваши нервы
Бизнес гасит публичность — и провоцирует удар: шаг, который спасает репутацию
Масленица без разорения: найден способ накормить всю семью досыта за сущие гроши
Кровь стынет от вывесок: как рождались деревни с пугающими и страшными названиями
17 февраля: первый подводный бой, Ледовый поход и Толстой-Американец
Кухни закрываются, вывески гаснут: гастротуризм сталкивается с новым вызовом
Платёжки ЖКХ взлетели на 20%: скрытая математика тарифов, о которой редко задумываются
Сердце под ударом: эти 6 привычек резко сокращают риск и держат давление в норме
Суровый климат Чукотки отступил перед тарелкой: за этим вкусом летят через всю страну
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.