Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Иван Терентьев

Один укус — и сыр тянется до тарелки: хрустящие рулетики заменяют и пиццу, и пирожки

Еда

Ароматная выпечка с тянущимся сыром способна собрать за столом всю семью всего за полчаса. Когда хочется горячего перекуса без долгой подготовки и сложных ингредиентов, на помощь приходит простой рецепт из слоёного теста. Румяные рулетики с колбасой выглядят как из пекарни, но готовятся дома за считанные минуты.

Пиццабоны
Фото: Pravda.Ru by Иван Терентьев is licensed under publiс domain
Пиццабоны

Быстрая альтернатива пицце

Пиццабоны — это компактный вариант любимой пиццы, где слоёное тесто создаёт воздушную структуру и аппетитную корочку. Такой формат удобен для перекуса, чаепития и даже праздничного стола, где ценятся аккуратные порции. Основа из готового теста экономит время и избавляет от замеса.

"Слоёное тесто любит чёткую температуру и короткую работу с ним: чем меньше лишних движений, тем выразительнее будет слоистость и хруст", — считает кондитер, обозреватель Pravda.Ru Ольга Ефимова.

Для приготовления понадобится 400 г слоёного теста, 150 г колбасы, 150 г твёрдого сыра, по 2 столовые ложки майонеза и кетчупа, а также яйцо для смазывания. Тесто раскатывают в прямоугольник, покрывают соусом, распределяют начинку и сворачивают в плотный рулет. Заготовки нарезают, выкладывают на противень с бумагой и выпекают при 180 °C около 20-25 минут до золотистой корочки.

Текстура, вкус и нюансы выбора продуктов

Качество сыра напрямую влияет на результат. Лучше выбирать сорт с хорошей плавкостью и умеренной солёностью, чтобы начинка получилась тягучей, но не пересоленной. Колбаса подойдёт варёная или полукопчёная — она даёт насыщенный аромат и сочность.

"Даже простая закуска выигрывает, если в ней продуман баланс соли, жира и текстуры — тогда вкус раскрывается ярче без лишних специй", — считает консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda.Ru Екатерина Смирнова.

Слоёное тесто важно полностью разморозить естественным способом. Если ускорять процесс микроволновкой, слои могут склеиться и потерять воздушность. Смазывать рулет яйцом стоит аккуратно, не заливая срезы — так края раскроются и станут особенно хрустящими.

Тем, кто любит эксперименты с выпечкой, подойдёт и формат пиццы без замеса, где акцент делается на простоте и скорости приготовления. В обоих вариантах важна высокая температура духовки и качественные ингредиенты. Об этом сообщает издание "Еда и Рецепты".

Пиццабоны или классическая пицца

Несмотря на схожий состав, блюда отличаются форматом и подачей.

  1. Пиццабоны быстрее в приготовлении за счёт готового теста.
  2. Их проще порционировать — каждый рулетик уже готов к подаче.
  3. Классическая пицца позволяет варьировать толщину основы и количество начинки.

Для домашней кухни и спонтанных встреч рулетики часто оказываются удобнее.

Советы по приготовлению пиццабонов 

  1. Разморозьте тесто при комнатной температуре.
  2. Раскатывайте пласт в одном направлении, сохраняя слои.
  3. Не перегружайте начинкой — тонкий слой пропечётся лучше.
  4. Выпекайте на средней полке духовки для равномерного нагрева.
  5. Дайте рулетикам постоять 5 минут после духовки — сыр стабилизируется.

Популярные вопросы о пиццабонах

Как выбрать слоёное тесто для выпечки?

Предпочтение стоит отдавать варианту на сливочном масле — он даёт более выраженный вкус и хрустящую корочку.

Сколько стоит приготовить такую закуску дома?

В среднем это бюджетнее, чем заказ готовой пиццы, особенно если использовать доступные ингредиенты.

Что лучше использовать — колбасу или ветчину?

Колбаса даёт яркий аромат, ветчина делает вкус мягче и деликатнее.

Можно ли заменить майонез?

Да, подойдёт томатный соус или смесь сметаны с горчицей для более нежной текстуры.

Автор Иван Терентьев
Иван Терентьев — пекарь, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы сыр выпечка рецепты кулинария
Новости Все >
Кризис как публичный экзамен: эта стратегия даёт организации очки даже в разгар скандала
Разочарование наматывают на вилку: этот просчёт может лишить регионы щедрых туристов
Крылатые хищники не просто летают: угроза в Белгородской области поменяла тактику
Бренд горит в ленте новостей: бизнес останется в дыму без той самой красной папки
Рынок кипит, но блюдо всё ещё сырое: гастротуризму не хватает главного ингредиента
Тревога не попадает в ленту новостей: белгородские сёла выстроили свою систему выживания
Бизнес гасит публичность — и провоцирует удар: шаг, который спасает репутацию
Кухни закрываются, вывески гаснут: гастротуризм сталкивается с новым вызовом
Платёжки ЖКХ взлетели на 20%: скрытая математика тарифов, о которой редко задумываются
Суровый климат Чукотки отступил перед тарелкой: за этим вкусом летят через всю страну
Сейчас читают
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Садоводство, цветоводство
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Садоводство, цветоводство
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Недвижимость
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Популярное
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода

Молочай "Бонфайр" — яркий многолетник для сада, который цветет до трех месяцев, не требует сложного ухода и подходит для бордюров и клумб.

Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Подводный капкан на глубине: кто преследовал моряков там, где не выживет ни одно судно
Подводный капкан на глубине: кто преследовал моряков там, где не выживет ни одно судно
Яд экзотических лягушек против законов химии: тайные улики Европы рассыпаются при первой проверке
Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках
Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова Владимир Бутенко: Для меня огромная честь воплощать на экране героев военного времени Анжела Якубовская
Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой
Брелок от авто умеет больше, чем вы думаете: 4 функции, о которых не знают водители
Неделя о Страшном суде наступает: люди делают это каждый день — и сами подписывают приговор
Неделя о Страшном суде наступает: люди делают это каждый день — и сами подписывают приговор
Последние материалы
Бетон становится шероховатым и цепким: домашний прием предотвращает отслоение отделки
Кризис как публичный экзамен: эта стратегия даёт организации очки даже в разгар скандала
Цветы размером с фарфор и оттенка заката: эти розы превращают участок в живую картину
Разочарование наматывают на вилку: этот просчёт может лишить регионы щедрых туристов
Смерть пришла из тумана: загадочная сила из диких топей обнулила прошлое всей Британии
Соседи будут молить о семенах: этот чудо-цветок превратит ваш участок в райский уголок
Лёгкий ужин удивляет глубиной вкуса: томаты и специи делают грудку мягче и ароматнее
Секретное оружие против СТО: эта копеечная деталь из СССР работает годами без сбоев
Крылатые хищники не просто летают: угроза в Белгородской области поменяла тактику
Соседи будут шептаться от зависти: эти астры превратят ваш двор в витрину ботсада
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.