Лёгкий ужин удивляет глубиной вкуса: томаты и специи делают грудку мягче и ароматнее

Ароматное горячее блюдо можно приготовить без сложных техник и дорогих ингредиентов. Достаточно куриного филе, спелых томатов и нескольких простых шагов, чтобы кухня наполнилась аппетитным запахом. Такой вариант подходит и для быстрого ужина, и для полезного обеда.
Куриная грудка ценится за высокое содержание белка и умеренную калорийность. При этом филе легко пересушить, если передержать его на огне. Сочные томаты помогают сохранить мягкость мяса и создают натуральный соус без сливок и муки.
Для блюда понадобятся 2 куриные грудки, 3 спелых томата, луковица, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки растительного масла, соль и чёрный перец. По желанию можно добавить сушёные травы или немного сыра, чтобы усилить вкус и получить лёгкую румяную корочку.
"Главное в работе с куриной грудкой — не перегревать её и дать мясу отдохнуть после жарки. Тогда даже простое филе остаётся сочным и мягким", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru Дмитрий Козлов.
Филе нарезают порционными кусочками и выкладывают на хорошо разогретую сковороду с маслом. Обжаривание до золотистой корочки позволяет сохранить сок внутри и формирует приятную текстуру.
Затем добавляют мелко нарезанный лук и чеснок. Когда овощи становятся мягкими и начинают источать аромат, к мясу отправляют кубики томатов. Через несколько минут помидоры выделяют сок и образуют лёгкий соус.
В конце блюдо солят, перчат и оставляют под крышкой на пару минут. Подавать его можно с рисом, пастой или свежими овощами с оливковым маслом.
"Для будничного меню важно сочетать белок и овощи в одной сковороде — так блюдо получается сбалансированным и не требует сложного гарнира", — считает консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda.Ru Екатерина Смирнова.
Куриная грудка легко адаптируется под разные вкусы. Если добавить немного тёртого сыра и накрыть сковороду крышкой, получится вариант с мягкой расплавленной шапкой, а при использовании духовки можно добиться более плотной структуры.
Блюдо хорошо вписывается в рацион правильного питания и подходит тем, кто следит за фигурой. Растительное масло можно заменить оливковым, а часть свежих томатов — томатами черри для более сладкого оттенка. Об этом сообщает архив allcafe.
Обжаривание на сковороде занимает около 20-30 минут и позволяет быстро получить румяную корочку. Это удобно для повседневного ужина.
Запекание в духовке подходит, если нужно приготовить сразу несколько порций. Мясо прогревается равномерно, но времени потребуется больше — до 40 минут.
Филе должно быть светло-розовым, без постороннего запаха и с целой упаковкой.
Свежие подходят для лёгкого вкуса, консервированные дают более насыщенный соус.
Да, если использовать антипригарную сковороду или запекать в духовке.
