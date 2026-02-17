Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Лёгкий ужин удивляет глубиной вкуса: томаты и специи делают грудку мягче и ароматнее

Еда

Ароматное горячее блюдо можно приготовить без сложных техник и дорогих ингредиентов. Достаточно куриного филе, спелых томатов и нескольких простых шагов, чтобы кухня наполнилась аппетитным запахом. Такой вариант подходит и для быстрого ужина, и для полезного обеда.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Почему куриная грудка с томатами — удачное решение для обеда

Куриная грудка ценится за высокое содержание белка и умеренную калорийность. При этом филе легко пересушить, если передержать его на огне. Сочные томаты помогают сохранить мягкость мяса и создают натуральный соус без сливок и муки.

Для блюда понадобятся 2 куриные грудки, 3 спелых томата, луковица, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки растительного масла, соль и чёрный перец. По желанию можно добавить сушёные травы или немного сыра, чтобы усилить вкус и получить лёгкую румяную корочку.

"Главное в работе с куриной грудкой — не перегревать её и дать мясу отдохнуть после жарки. Тогда даже простое филе остаётся сочным и мягким", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru Дмитрий Козлов.

Как приготовить сочную грудку на сковороде

Филе нарезают порционными кусочками и выкладывают на хорошо разогретую сковороду с маслом. Обжаривание до золотистой корочки позволяет сохранить сок внутри и формирует приятную текстуру.

Затем добавляют мелко нарезанный лук и чеснок. Когда овощи становятся мягкими и начинают источать аромат, к мясу отправляют кубики томатов. Через несколько минут помидоры выделяют сок и образуют лёгкий соус.

В конце блюдо солят, перчат и оставляют под крышкой на пару минут. Подавать его можно с рисом, пастой или свежими овощами с оливковым маслом.

"Для будничного меню важно сочетать белок и овощи в одной сковороде — так блюдо получается сбалансированным и не требует сложного гарнира", — считает консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda.Ru Екатерина Смирнова.

С чем сочетать и как разнообразить рецепт

Куриная грудка легко адаптируется под разные вкусы. Если добавить немного тёртого сыра и накрыть сковороду крышкой, получится вариант с мягкой расплавленной шапкой, а при использовании духовки можно добиться более плотной структуры.

Блюдо хорошо вписывается в рацион правильного питания и подходит тем, кто следит за фигурой. Растительное масло можно заменить оливковым, а часть свежих томатов — томатами черри для более сладкого оттенка. Об этом сообщает архив allcafe.

Сковорода или духовка

Обжаривание на сковороде занимает около 20-30 минут и позволяет быстро получить румяную корочку. Это удобно для повседневного ужина.

Запекание в духовке подходит, если нужно приготовить сразу несколько порций. Мясо прогревается равномерно, но времени потребуется больше — до 40 минут.

Советы по приготовлению куриной грудки 

  1. Достаньте филе из холодильника заранее.
  2. Нарезайте мясо поперёк волокон.
  3. Разогревайте сковороду до добавления масла.
  4. Убавляйте огонь после образования корочки.
  5. Дайте блюду настояться 3-5 минут перед подачей.

Популярные вопросы о куриной грудке с томатами

Как выбрать качественную куриную грудку?

Филе должно быть светло-розовым, без постороннего запаха и с целой упаковкой.

Что лучше — свежие или консервированные томаты?

Свежие подходят для лёгкого вкуса, консервированные дают более насыщенный соус.

Можно ли приготовить блюдо без масла?

Да, если использовать антипригарную сковороду или запекать в духовке.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
