Елена Назарова

Масленица без разорения: найден способ накормить всю семью досыта за сущие гроши

Еда

Блинчики с яйцом и сыром — отличный вариант для уютного завтрака в выходной день, когда хочется чего-то сытного и домашнего. Они хорошо подходят перед поездкой или долгой прогулкой: блюдо быстро насыщает и надолго сохраняет чувство сытости. К тому же такие блинчики удобно взять с собой в контейнер — даже в холодном виде они остаются вкусными.

Блины с яйцом и сыром
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины с яйцом и сыром

Почему этот завтрак так удобен

Главное достоинство блюда — универсальность. Оно одинаково уместно и для домашнего стола, и для перекуса в дороге. Начинка получается нежной и ароматной, особенно если использовать любимый полутвёрдый сыр и добавить свежую зелень.

При этом важно учитывать, что сытные блюда на основе сыра и яиц подходят не всем: людям с чувствительным желудком лучше избегать слишком жирной начинки и не перегревать продукт.

Такие блины можно подать с чаем, кофе или даже с легким овощным салатом. А если приготовить их заранее, то утром останется только слегка разогреть.

Что понадобится для приготовления

Основа делается на молоке, воде и яйцах, а тесто получается тонким благодаря добавлению кипятка. Начинка классическая: сыр, яйцо и зелень. В рецепт обычно добавляют петрушку, укроп и зелёный лук — они делают вкус ярче и свежее.

"Секрет удачных блинчиков — в балансе температуры и текстуры: тесто должно отдохнуть, а сыр — хорошо плавиться, не пересыхая на сковороде", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda.RU Дмитрий Вадимович Козлов.

На 4 порции понадобятся:

  • Мука — 240 г.

  • Вода — 240 мл.

  • Молоко — 200 мл.

  • Яйца — 2 шт.

  • Сахар — 30 г.

  • Растительное масло — 30 мл.

  • Соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • Полутвёрдый сыр — 120 г.

  • Яйцо — 1 шт.

  • Зелень — по вкусу.

Как приготовить блинчики с начинкой

Сначала нужно замесить тесто. Яйца взбивают с сахаром и солью, затем добавляют молоко и масло. После этого постепенно вводят муку и вымешивают массу до густой однородной консистенции.

Далее в тесто аккуратно вливают кипяток и хорошо размешивают венчиком, чтобы оно стало более жидким. Заготовку накрывают полотенцем и оставляют на 30 минут — так блины получаются эластичнее.

Пока тесто "отдыхает", готовят начинку. Яйцо варят вкрутую, мелко рубят. Сыр натирают на крупной тёрке, зелень измельчают и всё соединяют в одной миске.

Блины жарят на хорошо разогретой сковороде. После переворачивания на середину выкладывают начинку и складывают блинчик сначала пополам, затем ещё раз. Для сочности готовые блинчики можно слегка смазать маслом и держать под крышкой до подачи. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Советы по приготовлению

  1. Используйте кипяток — он делает тесто более нежным и тонким.

  2. Дайте тесту постоять 30 минут, чтобы блины не рвались.

  3. Жарьте на сильном огне, но следите, чтобы блины не подгорели.

  4. Берите сыр, который хорошо плавится, — вкус будет мягче.

  5. Готовые блинчики держите под крышкой, чтобы они не подсыхали.

Если блюдо готовится впрок, важно соблюдать условия хранения: начинка с яйцом относится к скоропортящимся продуктам, и длительное нахождение при комнатной температуре повышает риски.

Популярные вопросы о блинчиках с яйцом и сыром

Можно ли приготовить их заранее?

Да, блинчики хорошо хранятся в холодильнике и легко разогреваются на сковороде.

Какие сыры подходят лучше всего?

Лучше выбирать полутвёрдые сорта, которые хорошо плавятся и дают приятную сливочную текстуру.

Можно ли брать блюдо в дорогу?

Да, это отличный вариант перекуса: блинчики вкусные даже холодными и удобно упаковываются.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
