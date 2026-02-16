Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Забудьте про носки и пену: этот сытный салат к 23 февраля станет главным хитом стола

Еда

Ароматный салат, приготовленный к 23 февраля, может стать не просто угощением, а главным акцентом праздничного стола. "Мужской каприз" ценят за сытность, простоту и выразительный вкус. Его легко собрать из доступных ингредиентов, не тратя на кухне полдня. 

Салат "Мужской каприз"
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат "Мужской каприз"

Почему Мужской каприз так популярен

Этот салат относят к категории мясных закусок, которые хорошо подходят для праздничного обеда или ужина. В основе — куриное филе, яйца и сыр, а пикантность добавляет маринованный лук. Блюдо получается плотным, сытным и при этом достаточно нежным по текстуре.

Куриное филе можно заменить говядиной или свининой, однако с птицей вкус выходит более мягким. Тем, кто любит выразительные акценты, подойдут маринованные огурцы или щепотка свежемолотого перца.

Список ингредиентов простой:

  • Куриное филе — 300 г.

  • Яйца — 3 шт.

  • Твёрдый сыр — 150 г.

  • Репчатый лук — 1 шт.

  • Уксус 9% — 1 ст. л.

  • Вода — 3 ст. л.

  • Соль, перец, майонез — по вкусу.

"Сытные салаты с мясом хороши тем, что дают ощущение полноценного блюда и позволяют обойтись без лишних закусок на столе, особенно в праздники", — считает консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda.RU Екатерина Смирнова.

Пошаговый способ приготовления

Сначала подготовьте лук. Нарежьте его полукольцами, смешайте уксус с водой и залейте лук на 10 минут. Это уберёт лишнюю горечь и придаст лёгкую кислинку.

Пока лук маринуется, отварите куриное филе и яйца. Мясо нарежьте кубиками, яйца очистите и также нарежьте. Сыр натрите на крупной тёрке.

Салат собирают слоями на плоской тарелке. Сначала выкладывают курицу, затем маринованный лук, яйца и сыр. Каждый слой промазывают майонезом, чтобы закуска получилась сочной. Верх можно украсить тёртым желтком или свежей зеленью. Об этом сообщает ГОРОДОВОЙ.

Сравнение: курица, свинина или говядина

Выбор мяса влияет на итоговый вкус. Курица делает салат более лёгким и нежным, свинина добавляет сочность и плотность, а говядина придаёт выраженный мясной характер. Для праздничного стола чаще выбирают курицу, так как она лучше сочетается с сыром и яйцами.

Если важна диетичность, стоит остановиться на филе птицы и использовать менее жирный майонез. Для более насыщенного варианта подойдёт свинина.

Советы по приготовлению

  1. Отваривайте курицу в подсоленной воде с лавровым листом — вкус будет насыщеннее.

  2. Не передерживайте лук в уксусе, чтобы он не стал слишком резким.

  3. Дайте салату настояться 30-60 минут в холодильнике — слои лучше пропитаются.

  4. Используйте качественный твёрдый сыр без излишней крошливости.

  5. Для аккуратной подачи можно собрать салат в кулинарном кольце.

Популярные вопросы о салате Мужской каприз

Можно ли приготовить салат заранее?

Да, лучше дать ему настояться минимум полчаса в холодильнике.

Какой сыр выбрать?

Подойдут твёрдые сорта с умеренной солёностью — например, российский или гауда.

Чем заменить майонез?

Можно использовать смесь сметаны и горчицы или лёгкий йогуртовый соус.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы салаты рецепты кулинария
Новости Все >
Тревога не попадает в ленту новостей: белгородские сёла выстроили свою систему выживания
Бизнес гасит публичность — и провоцирует удар: шаг, который спасает репутацию
Кухни закрываются, вывески гаснут: гастротуризм сталкивается с новым вызовом
Платёжки ЖКХ взлетели на 20%: скрытая математика тарифов, о которой редко задумываются
Суровый климат Чукотки отступил перед тарелкой: за этим вкусом летят через всю страну
Три дня свободы вместо рутины: Башкирия тестирует формат 4 на 3 и считает выгоды
Новый тренер — старые проблемы: Рубин застрял без новичков до дедлайна лиги февраля
Растаможка с подвохом: почему ваш новый автомобиль может стоить еще два штрафа
Сирена больше не парализует: белгородцы освоили навык, который работает быстрее страха
Хотели лайков — получили бурю: скандалы с компаниями начинаются не с атаки конкурентов
Сейчас читают
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Садоводство, цветоводство
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Расставание длиной в миллиарды лет: Луна незаметно меняет ход земной жизни
Наука и техника
Расставание длиной в миллиарды лет: Луна незаметно меняет ход земной жизни
Популярное
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода

Молочай "Бонфайр" — яркий многолетник для сада, который цветет до трех месяцев, не требует сложного ухода и подходит для бордюров и клумб.

Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Подводный капкан на глубине: кто преследовал моряков там, где не выживет ни одно судно
Подводный капкан на глубине: кто преследовал моряков там, где не выживет ни одно судно
Яд экзотических лягушек против законов химии: тайные улики Европы рассыпаются при первой проверке
Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках
Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова Владимир Бутенко: Для меня огромная честь воплощать на экране героев военного времени Анжела Якубовская
Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой
Неделя о Страшном суде наступает: люди делают это каждый день — и сами подписывают приговор
Сможет ли евро стать альтернативой доллару
Сможет ли евро стать альтернативой доллару
Последние материалы
Тревога не попадает в ленту новостей: белгородские сёла выстроили свою систему выживания
Ни трещин, ни луж, ни скольжения: дачное покрытие, которое держит форму и ваши нервы
Бизнес гасит публичность — и провоцирует удар: шаг, который спасает репутацию
Масленица без разорения: найден способ накормить всю семью досыта за сущие гроши
Кровь стынет от вывесок: как рождались деревни с пугающими и страшными названиями
17 февраля: первый подводный бой, Ледовый поход и Толстой-Американец
Кухни закрываются, вывески гаснут: гастротуризм сталкивается с новым вызовом
Платёжки ЖКХ взлетели на 20%: скрытая математика тарифов, о которой редко задумываются
Сердце под ударом: эти 6 привычек резко сокращают риск и держат давление в норме
Суровый климат Чукотки отступил перед тарелкой: за этим вкусом летят через всю страну
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.