Забудьте про носки и пену: этот сытный салат к 23 февраля станет главным хитом стола

Ароматный салат, приготовленный к 23 февраля, может стать не просто угощением, а главным акцентом праздничного стола. "Мужской каприз" ценят за сытность, простоту и выразительный вкус. Его легко собрать из доступных ингредиентов, не тратя на кухне полдня.
Этот салат относят к категории мясных закусок, которые хорошо подходят для праздничного обеда или ужина. В основе — куриное филе, яйца и сыр, а пикантность добавляет маринованный лук. Блюдо получается плотным, сытным и при этом достаточно нежным по текстуре.
Куриное филе можно заменить говядиной или свининой, однако с птицей вкус выходит более мягким. Тем, кто любит выразительные акценты, подойдут маринованные огурцы или щепотка свежемолотого перца.
Список ингредиентов простой:
Куриное филе — 300 г.
Яйца — 3 шт.
Твёрдый сыр — 150 г.
Репчатый лук — 1 шт.
Уксус 9% — 1 ст. л.
Вода — 3 ст. л.
Соль, перец, майонез — по вкусу.
"Сытные салаты с мясом хороши тем, что дают ощущение полноценного блюда и позволяют обойтись без лишних закусок на столе, особенно в праздники", — считает консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda.RU Екатерина Смирнова.
Сначала подготовьте лук. Нарежьте его полукольцами, смешайте уксус с водой и залейте лук на 10 минут. Это уберёт лишнюю горечь и придаст лёгкую кислинку.
Пока лук маринуется, отварите куриное филе и яйца. Мясо нарежьте кубиками, яйца очистите и также нарежьте. Сыр натрите на крупной тёрке.
Салат собирают слоями на плоской тарелке. Сначала выкладывают курицу, затем маринованный лук, яйца и сыр. Каждый слой промазывают майонезом, чтобы закуска получилась сочной. Верх можно украсить тёртым желтком или свежей зеленью.
Выбор мяса влияет на итоговый вкус. Курица делает салат более лёгким и нежным, свинина добавляет сочность и плотность, а говядина придаёт выраженный мясной характер. Для праздничного стола чаще выбирают курицу, так как она лучше сочетается с сыром и яйцами.
Если важна диетичность, стоит остановиться на филе птицы и использовать менее жирный майонез. Для более насыщенного варианта подойдёт свинина.
Отваривайте курицу в подсоленной воде с лавровым листом — вкус будет насыщеннее.
Не передерживайте лук в уксусе, чтобы он не стал слишком резким.
Дайте салату настояться 30-60 минут в холодильнике — слои лучше пропитаются.
Используйте качественный твёрдый сыр без излишней крошливости.
Для аккуратной подачи можно собрать салат в кулинарном кольце.
Можно ли приготовить салат заранее?
Да, лучше дать ему настояться минимум полчаса в холодильнике.
Какой сыр выбрать?
Подойдут твёрдые сорта с умеренной солёностью — например, российский или гауда.
Чем заменить майонез?
Можно использовать смесь сметаны и горчицы или лёгкий йогуртовый соус.
