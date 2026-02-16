Роскошь из советского прошлого: как обычное тесто превращается в эталон нежности

Пончики "в ложке" — это тот самый случай, когда домашняя выпечка получается почти без усилий. Никакого раскатывания теста, никаких формочек и даже духовка не понадобится: всё, что нужно, — кастрюля с маслом и специальная ложка с отверстием. В итоге выходят румяные колечки с хрустящей корочкой и нежной серединкой, которые исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пончики с сахарной пудрой

В чем особенность пончиков в ложке

Главный секрет этого способа — жидкое дрожжевое тесто. Его не нужно вымешивать до плотности, как на пирожки, а консистенция напоминает сметану. Тесто легко набирается ложкой и сразу отправляется в кипящее масло.

Если у вас есть ложка для пончиков с дырочкой, получатся аккуратные колечки. Если нет — можно обойтись обычной ложкой, тогда пончики будут в форме шариков. В обоих случаях принцип один: тесто опускается в масло, поджаривается и само отходит от металла, всплывая на поверхность.

"Жидкое дрожжевое тесто для пончиков важно не перегрузить мукой: оно должно свободно стекать с ложки, тогда структура получится пористой и лёгкой. Именно баланс влажности и правильная расстойка дают ту самую нежную серединку", — считает кондитер, обозреватель Pravda.RU Ольга Ефимова.

Ингредиенты для приготовления

Для 10 порций понадобятся доступные продукты, которые часто есть на кухне.

пшеничная мука — 400 г

молоко — 500 мл

сахар — 4 ст. л.

соль — 0,5 ч. л.

сухие быстродействующие дрожжи — 12 г

растительное масло для жарки — около 500 мл

сахарная пудра — для подачи

Такие пончики отлично сочетаются с вареньем, сгущенкой или медом. К чаю можно подать и шоколадный мусс из двух ингредиентов, если хочется более насыщенного десертного стола.

Как приготовить пончики в ложке

Сначала нужно слегка подогреть молоко. Оно должно быть теплым, но не горячим — примерно 36-37 градусов. Молоко переливают в миску, добавляют соль, сахар и дрожжи, затем хорошо перемешивают.

Муку рекомендуется просеять дважды — так тесто станет более воздушным. После этого муку вводят порциями, каждый раз тщательно размешивая. В итоге тесто должно получиться однородным, без комочков и достаточно жидким.

Готовую массу накрывают полотенцем и оставляют в теплом месте на 1-1,5 часа, чтобы дрожжи "заработали", а тесто увеличилось примерно вдвое.

Когда тесто подойдет, можно приступать к жарке. В кастрюлю наливают растительное масло и хорошо разогревают. Ложку для пончиков сначала опускают в горячее масло, чтобы она нагрелась.

Затем тесто аккуратно выкладывают в ложку и опускают её в кипящее масло. Через короткое время пончик отделяется и всплывает. После этого его оставляют жариться еще несколько минут, периодически переворачивая. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Готовые пончики выкладывают на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Перед подачей их посыпают сахарной пудрой. По желанию можно дополнить десерт и шоколадной колбаской, если планируется праздничное чаепитие.

Советы по приготовлению шаг за шагом

Подогревайте молоко до теплого состояния, иначе дрожжи могут не активироваться. Просеивайте муку минимум один раз, чтобы тесто было легким. Делайте тесто жидким, как сметана, иначе оно плохо будет отходить от ложки. Используйте масло с высокой точкой дымления. Сначала прогрейте ложку в масле — так пончик отделится быстрее. Не жарьте слишком много пончиков одновременно, чтобы масло не остывало. Обязательно выкладывайте готовую выпечку на салфетки, чтобы убрать лишний жир.

Популярные вопросы о пончиках в ложке

Какое масло лучше выбрать для жарки пончиков?

Лучше использовать растительное масло с высокой точкой дымления, чтобы оно не начинало гореть и портить вкус.

Можно ли приготовить такие пончики без ложки с дыркой?

Да, подойдет обычная ложка. Пончики будут не кольцами, а шариками.

Почему пончики получаются слишком жирными?

Обычно это происходит, если масло недостаточно горячее. В этом случае тесто впитывает больше жира.