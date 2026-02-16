Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Соседи учуют аромат и придут за рецептом: этот десерт сводит с ума своей нежностью

Еда

Пирог "Быстринка" — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить домашнюю выпечку без лишних хлопот. Никаких сложных замесов и долгого ожидания: тесто делается за пару минут, а начинку можно выбрать по вкусу. Особенно удачно такой десерт получается с вареньем — ароматным, густым и сладким. 

Пирог с вареньем
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с вареньем

Какие продукты понадобятся для пирога

Для "Быстринки" нужны самые простые ингредиенты, которые часто есть на кухне. Основу составляет сметанное тесто, благодаря которому пирог выходит мягким и нежным.

  • мука — 200 г
  • сахар — 150 г
  • сметана — 200 г
  • яйцо — 1 шт.
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • варенье — 200 г
  • масло — для смазывания формы

Лучше всего подойдет варенье без крупных косточек. Например, абрикосовое, клубничное, малиновое или яблочное.

"Главное правило — использовать густое варенье или джем: жидкая начинка может дать лишнюю влагу и нарушить структуру выпечки", — считает кондитер, обозреватель Pravda.RU Ольга Ефимова.

Как приготовить пирог Быстринка с вареньем

Готовится пирог действительно быстро: тесто замешивается буквально за несколько минут, а дальше за дело берется духовка.

Сначала яйцо нужно взбить с сахаром до однородности. После этого добавляется сметана, и смесь хорошо перемешивается. Затем вводится мука вместе с разрыхлителем — важно добиться гладкого теста без комочков.

Форму для выпечки смазывают маслом, чтобы пирог легко достался после приготовления. Далее тесто делят на две части: первую половину выливают в форму и разравнивают.

Сверху выкладывают слой варенья. После этого начинку закрывают оставшимся тестом, аккуратно распределяя его по поверхности.

Духовку разогревают до 180 °C и выпекают пирог около 40 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: она должна выходить сухой.

После выпечки пирог желательно остудить. По желанию его можно присыпать сахарной пудрой, чтобы он выглядел более празднично. Об этом сообщает ПОПКОРНNEWS.

Сравнение: пирог на сметане и пирог на кефире

Пироги на сметане обычно получаются более плотными и насыщенными по вкусу. Они долго остаются мягкими и хорошо держат начинку, особенно если используется варенье.

Варианты на кефире чаще выходят более воздушными и легкими, но иногда могут быстрее подсыхать. Если хочется получить более "домашний" вкус и нежную структуру, сметана считается более удачной основой.

"Сметана даёт тесту более выраженную сливочную плотность и помогает выпечке дольше сохранять мягкость даже на следующий день", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda.RU Дмитрий Козлов.

Популярные вопросы о пироге Быстринка с вареньем

Какое варенье лучше выбрать для этого пирога?

Лучше всего подходят густые варианты: клубничное, малиновое, абрикосовое или сливовое без косточек.

Можно ли заменить сметану?

Да, можно использовать густой йогурт или кефир, но вкус и структура будут немного другими.

Сколько хранится пирог "Быстринка"?

В закрытом контейнере он спокойно хранится 2-3 дня и остается мягким.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
