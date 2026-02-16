Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Креветки раскрываются за 40 секунд: этот соус делает их сочными, нежными и ароматными

Еда

Сочные креветки с бархатистым соусом могут стать главным блюдом ужина даже в будний день. Всё решают несколько простых шагов и правильный баланс ингредиентов. Винно-чесночная основа делает морепродукты нежными и ароматными, без намёка на сухость.

Креветки в соусе
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Креветки в соусе

Почему креветки получаются сухими и как этого избежать

Многие сталкиваются с тем, что жареные креветки становятся "резиновыми". Чаще всего причина — лишняя влага и слишком долгая термическая обработка. Даже качественные очищенные сырые креветки легко пересушить, если держать их на сковороде дольше пары минут.

Перед приготовлением морепродукты важно промыть и тщательно обсушить бумажными полотенцами. Это помогает добиться красивой обжарки на смеси оливкового и сливочного масла. Чеснок, прогретый всего 30 секунд, раскрывает аромат и создаёт основу для будущего соуса, не давая горечи.

"Креветки важно готовить очень быстро и на хорошо разогретой сковороде — тогда белок схватывается мгновенно и сохраняет сок внутри", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru Дмитрий Козлов.

Креветки обжаривают в один слой по 40-50 секунд с каждой стороны. Они должны лишь поменять цвет. Внутри продукт остаётся слегка недоготовленным — окончательно он дойдёт уже в сливочно-винной смеси.

Пошаговый процесс приготовления

Для блюда понадобятся: 450 г очищенных сырых креветок, 40 г оливкового масла, 30 г сливочного масла, 25 г чеснока, 60 мл белого сухого вина, 120 мл сливок 20%, 15 мл лимонного сока, 6 г соли, 2 г чёрного перца и 15 г свежей петрушки.

После быстрой обжарки в сковороду вливают белое сухое вино. Его выпаривают около 40 секунд — за это время уходит лишняя кислотность, остаётся лёгкий фруктовый оттенок. Затем добавляют сливки, лимонный сок, соль и перец, уменьшают огонь и аккуратно перемешивают.

При работе со сливками важно следить за температурой, чтобы соус не свернулся. Через две минуты масса становится густой и шелковистой, а креветки полностью готовы.

"Добавление небольшого количества кислоты, например лимонного сока, помогает сбалансировать жирность сливок и подчеркнуть вкус морепродуктов", — считает консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda.Ru Екатерина Смирнова.

В конце добавляют рубленую петрушку и сразу подают. Такое блюдо хорошо сочетается с пастой, рисом, свежим багетом или лёгким салатом с оливковым маслом. Об этом сообщает 1000menu.

С чем подать и как разнообразить рецепт

Винно-чесночные креветки легко адаптировать под разные форматы ужина. Для более сытного варианта подойдёт паста феттучини или спагетти, которые впитают сливочный соус. 

Любителям средиземноморской кухни можно добавить немного тёртого пармезана или щепотку паприки. А для пикантности допустимо использовать хлопья чили. Главное — не перегружать блюдо, чтобы сохранить нежность морепродуктов.

Обжаренные креветки без соуса или в сливочно-винной заправке

Разница между классической сухой обжаркой и приготовлением в соусе заметна сразу. В первом случае вкус зависит только от соли и специй, а при малейшей передержке текстура становится плотной. Во втором варианте сливки и вино создают дополнительную защиту от пересушивания и придают глубину вкуса.

Креветки в соусе лучше подходят для подачи с гарниром и праздничного стола. Обжаренные без добавок — хороший вариант для салатов или лёгких закусок. Выбор зависит от формата блюда и желаемой текстуры.

Советы по приготовлению креветок 

  1. Используйте охлаждённые или правильно размороженные креветки.
  2. Обязательно обсушите их перед жаркой.
  3. Не перегревайте чеснок — он не должен темнеть.
  4. Готовьте морепродукты коротко и на среднем огне.
  5. Подавайте блюдо сразу после приготовления.

Популярные вопросы о креветках в винно-чесночном соусе

Как выбрать креветки для жарки?

Лучше подходят сырые очищенные креветки среднего размера. Они быстрее готовятся и сохраняют сочность.

Можно ли заменить белое сухое вино?

Для сохранения вкуса желательно использовать именно сухое вино, но при необходимости можно уменьшить количество и добавить немного бульона.

Сколько стоит приготовить такое блюдо дома?

Стоимость зависит от цены морепродуктов и вина, но в целом домашний вариант обходится дешевле ресторанного аналога.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
