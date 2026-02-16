Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Ефимова

Вкус детства без капли крема: секрет влажного торта с хрустящей корочкой и глазурью

Еда

Домашний торт может быть сочным и насыщенным даже без слоя крема. "Птичий глаз" сочетает влажный шоколадный бисквит, хрустящее безе и гладкую какао-глазурь. В рецепте нет сложных техник, но результат выглядит празднично.

Торт с безе и шоколадной глазурью
Фото: Pravda.ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт с безе и шоколадной глазурью

Шоколадный бисквит на сметане: основа торта

Главный секрет текстуры — сочетание растительного масла и сметаны или кефира. Жиры делают бисквит мягким, а кисломолочный продукт добавляет лёгкую влажность и насыщенность вкуса. Такой корж не требует пропитки сиропом и не пересыхает даже на следующий день. Похожий принцип сочности используется и в рецепте шоколадного торта с овощной основой, где структура сохраняется за счёт дополнительных ингредиентов.

"Влажность бисквита — это баланс жира и влаги. Если убрать один из компонентов, корж станет сухим и рассыпчатым. Здесь пропорции подобраны так, чтобы десерт оставался мягким без пропитки", — считает пекарь, обозреватель Pravda.Ru Иван Терентьев.

Для приготовления 6 желтков взбивают с 200 г сахара и ванилином до светлой пышной массы. Затем вводят 100 мл растительного масла и 300 г сметаны либо кефира, аккуратно перемешивая. В тесто добавляют 2 ст. л. какао, 2 ч. л. разрыхлителя и 300-350 г муки, подсыпая её постепенно, чтобы добиться густой, но текучей консистенции.

Тесто выливают в форму, застеленную пергаментом, и выпекают при 180 °C около 25-35 минут. Готовность проверяют деревянной шпажкой: она должна выходить сухой. Пока бисквит горячий, переходят к следующему этапу.

Воздушное безе: хрустящий контраст

Белки взбивают отдельно, чтобы получить лёгкую и устойчивую структуру. К 6 белкам добавляют щепотку соли и ванилин, взбивают до мягких пиков, после чего постепенно вводят 150-200 г сахара. Масса должна стать плотной и блестящей.

Готовое безе распределяют ровным слоем по горячему коржу. При желании можно сформировать узоры ложкой или лопаткой. Затем торт возвращают в духовку ещё на 10-15 минут, пока поверхность не приобретёт золотистый оттенок.

Так создаётся контраст текстур: мягкий шоколадный бисквит и лёгкая, чуть хрустящая шапка. После выпечки изделию дают полностью остыть, чтобы структура стабилизировалась.

"Белки нужно взбивать в абсолютно сухой посуде и вводить сахар постепенно. Иначе структура не удержит воздух, и безе осядет уже в духовке", — объясняет су-шеф, обозреватель Pravda.Ru Артём Волков.

Какао-глазурь: финальный штрих

Для покрытия смешивают 2 ст. л. какао, 70-100 г сахара и 6 ст. л. молока. Смесь прогревают на среднем огне, постоянно помешивая, до лёгкого загустения. Обычно достаточно 2-3 минут после закипания.

Сняв массу с плиты, добавляют 10-15 г сливочного масла. Оно придаёт глазури блеск и более мягкий вкус. Остывший торт равномерно покрывают шоколадным слоем, при необходимости украшая орехами, кокосовой стружкой или ягодами. По схожему принципу готовится и глянцевая глазурь для торта "Птичье молоко", где важна точная температура нагрева.

Торт без крема и классический кремовый десерт

Торт "Птичий глаз" отличается от традиционных кремовых вариантов не только составом, но и технологией.

  • В кремовых десертах используется сливочный или масляный крем, который увеличивает калорийность и требует охлаждения.
  • В варианте без крема сочность достигается за счёт сметаны и масла в бисквите.
  • Кремовые торты чаще нуждаются в пропитке сиропом, тогда как здесь дополнительная влага не требуется.
  • Хранение упрощается: изделие без крема менее капризно к температуре.

Такой формат подойдёт тем, кто ищет баланс между насыщенным шоколадным вкусом и умеренной сладостью, сообщает "Кубанские новости".

Советы по приготовлению 

  • Используйте ингредиенты комнатной температуры, чтобы тесто получилось однородным.
  • Просеивайте муку и какао — это делает бисквит более воздушным.
  • Взбивайте белки в сухой чистой посуде без следов жира.
  • Дайте торту полностью остыть перед нанесением глазури, чтобы покрытие легло ровно.

Популярные вопросы

Как выбрать форму для выпечки

Лучше использовать разъёмную форму диаметром 20-24 см. Она облегчает извлечение коржа и сохраняет целостность безе.

Сколько хранится торт без крема

В холодильнике десерт сохраняет вкус и текстуру до 3 суток. Его стоит накрыть крышкой или пищевой плёнкой.

Автор Ольга Ефимова
Ольга Ефимова — кондитер, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
