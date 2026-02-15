Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Больше никакого жирного навара: легкие и сытные супы-пятиминутки для всей семьи

Когда хочется тарелку горячего супа, но времени на наваристый бульон нет, выручают быстрые рецепты без долгой варки. Достаточно обжарить ингредиенты, залить кипятком и добавить плавленый сыр — он придаёт блюду густоту и мягкий сливочный вкус. Такие супы получаются сытными, ароматными и подходят для семейного ужина.

Кремовый сырный суп с гренками
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кремовый сырный суп с гренками

Почему супы без бульона — это удобно

Классический мясной или куриный бульон требует времени: кости, медленная варка, снятие пены. В экспресс-варианте всё проще — обжарка формирует вкус, а кипяток ускоряет процесс.

Плавленый сыр играет ключевую роль: он растворяется в горячей воде и создаёт кремовую текстуру без сливок. При этом суп остаётся лёгким и готовится за 20-30 минут.

Сырный суп с гренками

Этот вариант подойдёт тем, кто любит простые продукты и хрустящую текстуру. Основа — картофель, немного вермишели и сливочное масло.

Картофель нарезают соломкой и слегка подрумянивают прямо в кастрюле на сливочном масле. Затем заливают примерно двумя литрами кипятка и варят около 10 минут. Добавляют вермишель, соль и перец. В конце кладут нарезанный плавленый сыр и размешивают до полного растворения.

Отдельно подсушивают кубики хлеба до хруста. Перед подачей суп посыпают гренками с чесночной пастой и зеленью.

Сырный суп с фрикадельками

Более сытный вариант — с фаршем и овощной зажаркой. Лук и морковь обжаривают до золотистости. Фарш смешивают с яйцом и специями, формируют небольшие фрикадельки и быстро подрумянивают на сковороде.

В кастрюлю выкладывают зажарку и фрикадельки, заливают кипятком. Добавляют картофель и варят до мягкости. В финале вводят плавленый сыр и перемешивают до кремовой консистенции. Подают с зеленью.

Сырный суп с шампиньонами и брокколи

Этот рецепт понравится тем, кто предпочитает овощные блюда. Шампиньоны и морковь обжаривают до мягкости, затем добавляют картофель и соцветия брокколи.

После лёгкой обжарки ингредиенты заливают кипятком и варят около 10 минут. В самом конце вводят плавленый сыр, добиваясь однородной текстуры. Суп получается нежным и ароматным.

"В грибных супах особенно важно не перегревать сыр — при высокой температуре он может потерять гладкость, а вкус станет менее выразительным", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda.RU Дмитрий Козлов.

Сравнение вариантов: что выбрать

Суп с гренками — самый лёгкий и быстрый, подойдёт для перекуса. Версия с фрикадельками более сытная и подходит для полноценного обеда. Овощной вариант с шампиньонами и брокколи легче по калорийности и хорош для тех, кто предпочитает сбалансированное питание.

Во всех случаях ключевым ингредиентом остаётся плавленый сыр — именно он формирует вкус и густоту без долгой варки. Об этом сообщает NEWS.RU .

Популярные вопросы о сырных супах без бульона

Можно ли заменить плавленый сыр?

Подойдёт мягкий сливочный сыр, но вкус будет менее выраженным.

Сколько варить такой суп?

Обычно достаточно 15-20 минут после заливки кипятком.

Подходит ли вермишель для всех вариантов?

Лучше использовать её только в классическом варианте с картофелем, чтобы не перегружать суп.

