Блины горкой больше не модно: на Масленицу-2026 все готовят этот нежный десерт

Масленица — повод не только печь блины, но и удивлять подачей. Вместо привычной стопки на тарелке можно собрать эффектный десерт, который выглядит как праздничный торт. Блинный торт со сметанным кремом готовится из простых продуктов, но производит впечатление и на гостей, и на домашних.
Тонкие блины с нежным кремом из сметаны создают гармоничное сочетание текстур: мягкость, легкая кислинка и умеренная сладость. Такой десерт не требует сложной техники или редких ингредиентов — всё найдётся на любой кухне.
"Блинный торт — это не просто подача, а способ изменить восприятие знакомого блюда: слои создают ощущение цельного десерта, а не набора блинов с начинкой", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda.RU Дмитрий Козлов.
Кроме того, торт легко адаптировать: добавить ягоды, фрукты, варенье или даже немного тёртого шоколада. Это делает рецепт универсальным для семейного чаепития и праздничного стола.
Для блинов понадобятся:
Молоко — 750 мл.
Пшеничная мука — 320 г.
Яйца — 3 шт.
Сахар — 2 ст. л.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Растительное масло — 2 ст. л.
Соль — щепотка.
Для крема:
Сметана жирностью не менее 25% — 400 г.
Сахарная пудра — 2-3 ст. л. по вкусу.
Для украшения подойдут свежие ягоды, ломтики банана, киви, клубника, малина или густое варенье.
Сначала взбейте яйца с сахаром и солью до лёгкой пены. Добавьте молоко комнатной температуры, растительное масло и разрыхлитель. Постепенно вмешайте просеянную муку, чтобы тесто получилось гладким и без комков.
Дайте тесту постоять 15-20 минут — это сделает блины более эластичными. Выпекайте их на хорошо разогретой сковороде, смазанной тонким слоем масла, до золотистого цвета с обеих сторон.
Для крема смешайте густую сметану и сахарную пудру до однородности. Каждый тёплый блин промазывайте кремом и складывайте стопкой, слегка прижимая. Верх и бока покройте оставшимся кремом и украсьте ягодами или фруктами.
Перед подачей отправьте торт в холодильник на 1-2 часа. За это время он пропитается и станет особенно нежным. Об этом сообщает СТЕРЛЕГРАД.
Обычные блины подают с мёдом, вареньем или сгущёнкой, и каждый гость сам выбирает начинку. Блинный торт — это уже готовый десерт с продуманным вкусом и текстурой.
"С точки зрения региональной традиции Масленицы важна не форма, а сам символ блина — солнца. Поэтому эксперименты с подачей не нарушают традицию, а продолжают её", — объясняет специалист по региональной кухне России, обозреватель Pravda.RU Мария Костина.
Можно ли заменить сметану другим кремом?
Да, подойдёт творожный крем или взбитые сливки, но вкус будет менее кисловатым и более сладким.
Сколько хранится блинный торт?
В холодильнике десерт сохраняет свежесть до двух суток при плотном накрытии.
Как сделать торт менее калорийным?
Можно использовать сметану с меньшей жирностью и уменьшить количество сахарной пудры.
Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.