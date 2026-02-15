Блины горкой больше не модно: на Масленицу-2026 все готовят этот нежный десерт

Масленица — повод не только печь блины, но и удивлять подачей. Вместо привычной стопки на тарелке можно собрать эффектный десерт, который выглядит как праздничный торт. Блинный торт со сметанным кремом готовится из простых продуктов, но производит впечатление и на гостей, и на домашних.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блинный торт с ягодами и сметанным кремом

Почему блинный торт — удачная идея на Масленицу

Тонкие блины с нежным кремом из сметаны создают гармоничное сочетание текстур: мягкость, легкая кислинка и умеренная сладость. Такой десерт не требует сложной техники или редких ингредиентов — всё найдётся на любой кухне.

"Блинный торт — это не просто подача, а способ изменить восприятие знакомого блюда: слои создают ощущение цельного десерта, а не набора блинов с начинкой", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda.RU Дмитрий Козлов.

Кроме того, торт легко адаптировать: добавить ягоды, фрукты, варенье или даже немного тёртого шоколада. Это делает рецепт универсальным для семейного чаепития и праздничного стола.

Ингредиенты для приготовления

Для блинов понадобятся:

Молоко — 750 мл.

Пшеничная мука — 320 г.

Яйца — 3 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — щепотка.

Для крема:

Сметана жирностью не менее 25% — 400 г.

Сахарная пудра — 2-3 ст. л. по вкусу.

Для украшения подойдут свежие ягоды, ломтики банана, киви, клубника, малина или густое варенье.

Как приготовить блинный торт

Сначала взбейте яйца с сахаром и солью до лёгкой пены. Добавьте молоко комнатной температуры, растительное масло и разрыхлитель. Постепенно вмешайте просеянную муку, чтобы тесто получилось гладким и без комков.

Дайте тесту постоять 15-20 минут — это сделает блины более эластичными. Выпекайте их на хорошо разогретой сковороде, смазанной тонким слоем масла, до золотистого цвета с обеих сторон.

Для крема смешайте густую сметану и сахарную пудру до однородности. Каждый тёплый блин промазывайте кремом и складывайте стопкой, слегка прижимая. Верх и бока покройте оставшимся кремом и украсьте ягодами или фруктами.

Перед подачей отправьте торт в холодильник на 1-2 часа. За это время он пропитается и станет особенно нежным. Об этом сообщает СТЕРЛЕГРАД.

Сравнение: блинный торт или классическая стопка блинов

Обычные блины подают с мёдом, вареньем или сгущёнкой, и каждый гость сам выбирает начинку. Блинный торт — это уже готовый десерт с продуманным вкусом и текстурой.

"С точки зрения региональной традиции Масленицы важна не форма, а сам символ блина — солнца. Поэтому эксперименты с подачей не нарушают традицию, а продолжают её", — объясняет специалист по региональной кухне России, обозреватель Pravda.RU Мария Костина.

Популярные вопросы о блинном торте со сметанным кремом

Можно ли заменить сметану другим кремом?

Да, подойдёт творожный крем или взбитые сливки, но вкус будет менее кисловатым и более сладким.

Сколько хранится блинный торт?

В холодильнике десерт сохраняет свежесть до двух суток при плотном накрытии.

Как сделать торт менее калорийным?

Можно использовать сметану с меньшей жирностью и уменьшить количество сахарной пудры.