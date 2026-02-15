Рис делает фарш воздушным, соус — насыщенным: тефтели получаются мягкими и ароматными

Дом наполняется ароматом томатного соуса, и на кухне сразу становится по-особенному уютно. Мясные тефтели — это тот самый рецепт, который выручает и в будни, и в выходные. Готовятся они без сложных шагов, а результат всегда радует близких насыщенным вкусом.
Тефтели с рисом и фаршем — классика домашней кухни, которая не теряет популярности. Для основы подойдёт 500 г мясного фарша — говяжьего, свиного или смешанного. К нему добавляют мелко нарезанную луковицу, яйцо, три столовые ложки риса, соль и перец по вкусу.
"Добавление полуготового риса делает структуру фарша более стабильной и помогает сохранить сочность без лишнего жира", — считает специалист по региональной кухне России, обозреватель Pravda.Ru Мария Костина.
Рис важно заранее отварить до полуготовности и полностью остудить. Именно он делает текстуру мягкой и воздушной, помогая удерживать сок внутри. Лук можно натереть на тёрке — так он распределится равномернее.
Фарш тщательно перемешивают и формируют небольшие шарики одинакового размера. Такой приём позволяет тефтелям приготовиться равномерно и не пересохнуть.
Для соуса берут три столовые ложки томатной пасты и около 400 мл воды. Смесь разводят прямо в сковороде, добавляют немного соли и щепотку сахара. Сахар смягчает кислотность и делает вкус более гармоничным.
Соус доводят до лёгкого кипения, затем аккуратно опускают тефтели. Тушат под крышкой на небольшом огне до полной готовности. Постепенно соус густеет и пропитывает мясо.
"Важно не допускать бурного кипения: при спокойном томлении фарш сохраняет форму, а соус раскрывает аромат томатов", — считает повар столовой, обозреватель Pravda.Ru Людмила Кравцова.
В результате получается сытное и сбалансированное блюдо, которое подойдёт и для обеда, и для ужина. На следующий день вкус становится ещё глубже.
Тефтели гармонично сочетаются с картофельным пюре, отварным рисом или макаронами. Если хочется более насыщенного ужина, можно дополнить их овощной запеканкой или лёгким салатом.
При желании в соус добавляют лавровый лист или сушёные травы. Небольшое количество чеснока подчеркнёт аромат, а ложка сметаны сделает вкус мягче. Об этом сообщает архив allcafe.
Разные варианты приготовления дают разный результат.
Лучше использовать смешанный говяжье-свиной — он сочнее и мягче.
Тушение делает блюдо более нежным, запекание — плотным и румяным.
Да, в этом случае добавляют немного панировочных сухарей или хлеба для сочности.
