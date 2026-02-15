Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рис делает фарш воздушным, соус — насыщенным: тефтели получаются мягкими и ароматными

Еда

Дом наполняется ароматом томатного соуса, и на кухне сразу становится по-особенному уютно. Мясные тефтели — это тот самый рецепт, который выручает и в будни, и в выходные. Готовятся они без сложных шагов, а результат всегда радует близких насыщенным вкусом.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Нежные тефтели в густом томатном соусе

Тефтели с рисом и фаршем — классика домашней кухни, которая не теряет популярности. Для основы подойдёт 500 г мясного фарша — говяжьего, свиного или смешанного. К нему добавляют мелко нарезанную луковицу, яйцо, три столовые ложки риса, соль и перец по вкусу.

"Добавление полуготового риса делает структуру фарша более стабильной и помогает сохранить сочность без лишнего жира", — считает специалист по региональной кухне России, обозреватель Pravda.Ru Мария Костина.

Рис важно заранее отварить до полуготовности и полностью остудить. Именно он делает текстуру мягкой и воздушной, помогая удерживать сок внутри. Лук можно натереть на тёрке — так он распределится равномернее.

Фарш тщательно перемешивают и формируют небольшие шарики одинакового размера. Такой приём позволяет тефтелям приготовиться равномерно и не пересохнуть.

Как приготовить томатный соус

Для соуса берут три столовые ложки томатной пасты и около 400 мл воды. Смесь разводят прямо в сковороде, добавляют немного соли и щепотку сахара. Сахар смягчает кислотность и делает вкус более гармоничным.

Соус доводят до лёгкого кипения, затем аккуратно опускают тефтели. Тушат под крышкой на небольшом огне до полной готовности. Постепенно соус густеет и пропитывает мясо.

"Важно не допускать бурного кипения: при спокойном томлении фарш сохраняет форму, а соус раскрывает аромат томатов", — считает повар столовой, обозреватель Pravda.Ru Людмила Кравцова.

В результате получается сытное и сбалансированное блюдо, которое подойдёт и для обеда, и для ужина. На следующий день вкус становится ещё глубже.

С чем подать и как разнообразить рецепт

Тефтели гармонично сочетаются с картофельным пюре, отварным рисом или макаронами. Если хочется более насыщенного ужина, можно дополнить их овощной запеканкой или лёгким салатом.

При желании в соус добавляют лавровый лист или сушёные травы. Небольшое количество чеснока подчеркнёт аромат, а ложка сметаны сделает вкус мягче. Об этом сообщает архив allcafe.

Тефтели с рисом или без него

Разные варианты приготовления дают разный результат.

  • С рисом структура более нежная и объёмная.
  • Без риса вкус мяса выражен ярче и плотнее.
  • Вариант с крупой экономичнее и подходит для семейного меню.

Советы по приготовлению мясных тефтелей 

  1. Выберите свежий фарш средней жирности.
  2. Отварите и остудите рис.
  3. Вымешивайте массу не менее 3 минут.
  4. Формируйте одинаковые шарики.
  5. Тушите на слабом огне под крышкой.

Популярные вопросы о тефтелях в томатном соусе

Как выбрать фарш для тефтелей?

Лучше использовать смешанный говяжье-свиной — он сочнее и мягче.

Что лучше — тушить или запекать?

Тушение делает блюдо более нежным, запекание — плотным и румяным.

Можно ли приготовить без риса?

Да, в этом случае добавляют немного панировочных сухарей или хлеба для сочности.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
