Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Ванильный аромат наполняет кухню: десерт с молочным вкусом и шелковистой текстурой

Еда

Летний десерт может быть простым, доступным и по-настоящему вкусным. Чтобы получить 1,5 килограмма нежного мороженого, не нужны ни сливки, ни сгущёнка, ни мороженица. Достаточно молока, яиц и правильной техники.

Домашнее мороженное с вареньем
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Домашнее мороженное с вареньем

Нежная текстура без сливок и сгущёнки

Домашнее мороженое часто ассоциируется с жирными сливками, но в этом рецепте основой служит обычное молоко 3,2%. В сочетании с заварной технологией и правильно взбитыми белками получается мягкая, воздушная структура без кристаллов льда.

Для приготовления понадобятся 900 мл молока, 6 яиц, 50 г сливочного масла, 250 г сахара, столовая ложка кукурузного крахмала, 20 г ванильного сахара и щепотка соли. Такой набор продуктов доступен и позволяет приготовить десерт без сложного оборудования, как и в рецептах вроде шоколадный мусс из двух ингредиентов, где важна техника, а не количество компонентов.

"Даже из базовых продуктов можно получить текстуру, близкую к классическому пломбиру, если правильно приготовить заварную основу и не перегреть её", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru Дмитрий Козлов.

Автор рецепта подаёт мороженое с джемом, крошкой печенья или шоколадной стружкой. В результате получается десерт с выраженным молочно-ванильным вкусом, который легко вписывается в категорию домашней выпечки и сладостей.

Пошаговое приготовление

Сначала отделяют желтки от белков. Желтки смешивают с крахмалом и частью сахара, постепенно вливают молоко и прогревают на среднем огне до закипания, постоянно помешивая. После снятия с плиты добавляют сливочное масло и ванильный сахар, затем остужают массу до комнатной температуры.

Белки соединяют с оставшимся сахаром и солью, прогревают на паровой бане до растворения кристаллов и взбивают до устойчивых пиков. Затем аккуратно соединяют с остывшей заварной основой и отправляют массу в морозилку минимум на три часа.

"Крахмал здесь работает как натуральный стабилизатор: он удерживает влагу и помогает избежать ледяных кристаллов без добавления искусственных компонентов", — отмечает кондитер, обозреватель Pravda.Ru Ольга Ефимова.

По похожему принципу контроля текстуры строятся и другие десерты, например лимонные квадротти, где важен баланс влажности и структуры.

Почему мороженое не кристаллизуется

Секрет гладкой консистенции — в сочетании заварной базы и взбитых белков. Заваривание желтков создаёт плотную кремовую основу, а белковая масса насыщает её воздухом.

"Домашние десерты ценны тем, что вы полностью контролируете состав и можете регулировать сладость и жирность под себя", — считает консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda.Ru Екатерина Смирнова.

Такой подход позволяет адаптировать рецепт под семейные предпочтения и сделать его частью регулярного рациона. Об этом сообщает ПопкорнNEWS.

Домашнее мороженое или магазинный пломбир

  • Домашний вариант выигрывает по прозрачности состава. Вы используете натуральное молоко, яйца и сливочное масло без стабилизаторов и ароматизаторов.
  • Магазинный пломбир удобен и хранится дольше, однако в промышленном производстве применяются добавки для поддержания текстуры. Домашний десерт требует времени, но даёт более свежий вкус и контроль качества.

Советы по приготовлению домашнего мороженого

  1. Используйте кастрюлю с толстым дном, чтобы смесь не пригорала.
  2. После закипания сразу снимайте основу с огня.
  3. Вводите белки порциями, чтобы сохранить воздушность.
  4. Замораживайте в плотно закрытом контейнере.

Популярные вопросы о домашнем мороженом

Как выбрать молоко для рецепта?

Оптимально брать молоко жирностью не ниже 3,2%, чтобы вкус был насыщенным, а текстура — кремовой.

Сколько стоит приготовить 1,5 кг мороженого?

Итоговая стоимость зависит от цен на продукты, но в большинстве случаев домашний вариант обходится дешевле аналогичного объёма покупного пломбира.

Что лучше — с мороженицей или без?

Мороженица упрощает процесс и дополнительно аэрирует массу, но рецепт отлично работает и в обычной морозилке.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепты кулинария мороженое
Новости Все >
НАТО накачивает Сувалкский коридор: участок может обернуться огневым котлом
Луна примет удар, который вспыхнёт ярче Венеры: сценарий судного дня уже просчитан
17 февраля небо исказит привычный полдень: Солнце потеряет центр и вспыхнет по краям
Топливо дорожает второй год подряд: что толкает Новосибирск к рекордам
Telegram замедляют без запрета: странный сценарий, который пугает сильнее блокировки
Ставка упала, а платёж нет: когда рефинансирование работает, а когда подводит
Сувалкский коридор накаляется: разговоры о блокаде ведут к опасной черте
Сельский стаж превращается в деньги: кому надбавку начисляют автоматически
Болезнь-призрак из учебников возвращается: симптомы могут ждать своего часа 15 лет
Заморозки отступили, а растение всё равно под ударом: опасность приходит вместе с теплом
Сейчас читают
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Новости спорта
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Россия рекордно нарастила поставки нефти в Китай
Нефть
Россия рекордно нарастила поставки нефти в Китай
Популярное
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора

Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.

Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки
Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться Ленар Кашапов Тук-тук исчез навсегда: как бесстыковой путь превратил поезд в стального гепарда Сергей Милешкин Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская
Тонкий, лёгкий, но мощный: материал, который выталкивает OSB и сайдинг с рынка
Томаты обгоняют грядку за грядкой: одна хитрость запускает мощный рост с первого дня
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Последние материалы
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Раковина на пьедестале крадёт хранение: ошибки, которые уменьшают ванную комнату
Классика уходит в прошлое: секретный рецепт медовика заставит гостей просить добавки
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Одна акцентная зона меняет всё пространство: прием, который добавит объем без ремонта
Хилая рассада уходит в прошлое: подкормка, которая запускает скрытые резервы роста
15 февраля: Сретение, YouTube и День памяти воинов-интернационалистов
Посылки тонут в складах: нехватка сотрудников замедлила почту страны
Курорты Таиланда манят ценами: за 60 тысяч дают уровень, который раньше был элитным
Цветы, будто подсвеченные изнутри: сорт, превращающий участок в тихий праздничный зал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.