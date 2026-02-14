Классика уходит в прошлое: секретный рецепт медовика заставит гостей просить добавки

Шоколадный медовик — это тот случай, когда классика получает новое звучание. Знакомые медовые коржи остаются такими же нежными, но какао добавляет десерту благородную шоколадную нотку. А сметанный крем со сливками делает торт воздушным и особенно мягким после пропитки. Такой вариант легко становится "фирменным" угощением для праздников и уютных семейных чаепитий.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадный медовик

Почему шоколадный медовик стоит попробовать

Обычный медовик многим знаком с детства, но шоколадная версия выглядит интереснее и вкус ощущается более глубоким. Какао делает коржи чуть насыщеннее, а крем на основе сметаны, сливок и мёда даёт лёгкую кислинку и приятную сладость.

Этот торт не привязан к сезону — ингредиенты доступны круглый год. Главное условие успеха — дать ему время хорошо пропитаться.

Ингредиенты на 10 порций

Для коржей

мука пшеничная — 300 г;

сахар — 200 г;

сливочное масло — 60 г;

яйца — 2 шт.;

мёд — 50 г;

какао-порошок — 25 г;

сода пищевая — 6 г.

Для крема

сметана 25% — 325 г;

сливки 33% — 325 г;

мёд — 100 г.

Для украшения

клюква — 12 шт.;

сахар — 40 г;

вода — 20 мл;

розмарин — 2 веточки;

апельсиновые чипсы — по вкусу.

Как приготовить шоколадный медовик

Подготовка теста

Сначала в жаропрочной миске смешивают мёд, сахар и яйца. Массу ставят на водяную баню и прогревают, постоянно помешивая венчиком, пока сахар полностью не растворится.

Затем добавляют соду — смесь начнёт активно увеличиваться в объёме. После этого кладут сливочное масло кубиками и вводят треть муки. Массу продолжают прогревать ещё несколько минут и снимают с огня.

После остывания добавляют оставшуюся муку и какао, замешивая плотное тесто, которое не липнет к рукам. Его делят на пять частей, формируют шарики и накрывают пищевой плёнкой.

Выпекание коржей

Духовку разогревают до 170 градусов. Каждый шарик раскатывают между двумя листами пергамента в тонкий круг толщиной 1-2 мм. Заготовку прокалывают вилкой.

Коржи выпекают примерно 5-6 минут. Пока они горячие, их обрезают в ровный круг, используя тарелку или кольцо. Обрезки не выбрасывают — они понадобятся для крошки.

Как приготовить сметанный крем

В миске соединяют сливки, сметану и мёд. Смесь взбивают миксером на высокой скорости до плотного и воздушного состояния. Крем должен быть устойчивым, чтобы торт держал форму.

После этого коржи промазывают кремом, распределяя его равномерно между слоями. Верх и бока также покрывают кремом. Об этом сообщает МОЙ МАГНИТ.

Пропитка и сборка торта

Собранный торт накрывают пищевой плёнкой и убирают в холодильник минимум на 6 часов. Именно это время делает медовик мягким: коржи пропитываются и становятся нежными, а крем стабилизируется.

"Сметанный крем со сливками требует аккуратного взбивания: если переборщить со скоростью или температурой, структура станет рыхлой и торт может "поплыть"", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda.RU Дмитрий Козлов.

Обрезки коржей измельчают в крошку и обсыпают торт сверху и по бокам.

Украшение: клюква и розмарин

Чтобы сделать клюкву засахаренной, готовят сироп из воды и части сахара. Ягоды выдерживают в сиропе около 15 минут, затем подсушивают и обваливают в сахаре.

Украшают торт клюквой, веточками розмарина и апельсиновыми чипсами. Такой декор выглядит празднично и делает подачу особенно эффектной.

Популярные вопросы о шоколадном медовике

Можно ли сделать больше коржей?

Да, тесто можно разделить на 6-7 частей, тогда торт получится выше и более нежным.

Обязательно ли добавлять сливки в крем?

Желательно, потому что сливки делают крем воздушным и устойчивым, а не просто жидким.

Можно ли заменить клюкву другой ягодой?

Да, подойдут брусника или даже гранат, если хочется похожий эффект.