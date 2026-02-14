Сковорода шипит, аромат собирает всех к столу: лепёшки на кефире исчезают за минуты

Горячий перекус можно приготовить быстрее, чем закипит чайник. Достаточно стакана кефира и нескольких ложек муки, чтобы на сковороде появились румяные лепёшки. Рецепт выручает утром, на даче или перед неожиданным чаепитием с друзьями.
Основа — кефир, яйцо и мука. Кисломолочный напиток делает мякиш мягким, а сода помогает тесту подняться без дрожжей и долгого ожидания. В итоге лепёшки получаются пышными, но не тяжёлыми, с тонкой золотистой корочкой.
Для приготовления нужны: 1 стакан кефира, 1 яйцо, 5-6 столовых ложек муки, щепотка соли, 1 чайная ложка сахара по желанию, 1/2 чайной ложки соды и растительное масло для жарки. В начинку можно добавить тёртый сыр и зелень, кусочки колбасы или яблоко — в зависимости от того, нужен солёный перекус или десерт к чаю.
По словам поваров, многое решает консистенция теста. Оно должно быть густым, как сметана, без комочков — тогда лепёшки прожарятся равномерно и не осядут.
"Для быстрых лепёшек важно не переборщить с мукой: тесто должно легко растекаться по сковороде, тогда внутри сохранится мягкость, а снаружи появится ровная корочка", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru Дмитрий Козлов.
Кефир выливают в миску, добавляют яйцо, соль и сахар. Смесь тщательно перемешивают венчиком до однородности. Затем вводят соду и постепенно подсыпают муку, каждый раз размешивая массу.
Когда тесто готово, вмешивают начинку. Это может быть сыр с укропом или зелёным луком. Текстура зависит от баланса влаги и муки. Сковороду разогревают, добавляют немного растительного масла и выкладывают тесто ложкой.
Жарят лепёшки по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне. Они быстро схватываются, образуя аппетитную корочку, а внутри остаются нежными.
"Такие рецепты особенно удобны для семейного завтрака: минимум посуды, простые продукты и понятная технология делают их доступными даже новичкам", — считает повар столовой, обозреватель Pravda.Ru Людмила Кравцова.
Лепёшки легко адаптировать под разный вкус. Сыр и зелень подойдут к утреннему кофе, колбаса — к плотному перекусу, а яблоко с корицей — к чаю.
Подавать лепёшки можно со сметаной, натуральным йогуртом или свежими овощами. Если заменить часть муки цельнозерновой, вкус станет более насыщенным, а текстура — плотнее. Об этом сообщает ПопкорнNEWS.
Подойдёт свежий продукт средней жирности — он даёт мягкость и сбалансированный вкус.
Классический способ — на сковороде, но тесто можно адаптировать и для духовки.
Допустимо использовать цельнозерновую или смешивать разные виды для более интересной текстуры.
