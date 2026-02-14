Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Сковорода шипит, аромат собирает всех к столу: лепёшки на кефире исчезают за минуты

Еда

Горячий перекус можно приготовить быстрее, чем закипит чайник. Достаточно стакана кефира и нескольких ложек муки, чтобы на сковороде появились румяные лепёшки. Рецепт выручает утром, на даче или перед неожиданным чаепитием с друзьями.

Лепешки на кефире
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Лепешки на кефире

Что понадобится для быстрого теста

Основа — кефир, яйцо и мука. Кисломолочный напиток делает мякиш мягким, а сода помогает тесту подняться без дрожжей и долгого ожидания. В итоге лепёшки получаются пышными, но не тяжёлыми, с тонкой золотистой корочкой.

Для приготовления нужны: 1 стакан кефира, 1 яйцо, 5-6 столовых ложек муки, щепотка соли, 1 чайная ложка сахара по желанию, 1/2 чайной ложки соды и растительное масло для жарки. В начинку можно добавить тёртый сыр и зелень, кусочки колбасы или яблоко — в зависимости от того, нужен солёный перекус или десерт к чаю.

По словам поваров, многое решает консистенция теста. Оно должно быть густым, как сметана, без комочков — тогда лепёшки прожарятся равномерно и не осядут.

"Для быстрых лепёшек важно не переборщить с мукой: тесто должно легко растекаться по сковороде, тогда внутри сохранится мягкость, а снаружи появится ровная корочка", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru Дмитрий Козлов.

Пошаговое приготовление на сковороде

Кефир выливают в миску, добавляют яйцо, соль и сахар. Смесь тщательно перемешивают венчиком до однородности. Затем вводят соду и постепенно подсыпают муку, каждый раз размешивая массу.

Когда тесто готово, вмешивают начинку. Это может быть сыр с укропом или зелёным луком. Текстура зависит от баланса влаги и муки. Сковороду разогревают, добавляют немного растительного масла и выкладывают тесто ложкой.

Жарят лепёшки по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне. Они быстро схватываются, образуя аппетитную корочку, а внутри остаются нежными.

"Такие рецепты особенно удобны для семейного завтрака: минимум посуды, простые продукты и понятная технология делают их доступными даже новичкам", — считает повар столовой, обозреватель Pravda.Ru Людмила Кравцова.

Варианты начинок и подача

Лепёшки легко адаптировать под разный вкус. Сыр и зелень подойдут к утреннему кофе, колбаса — к плотному перекусу, а яблоко с корицей — к чаю.

Подавать лепёшки можно со сметаной, натуральным йогуртом или свежими овощами. Если заменить часть муки цельнозерновой, вкус станет более насыщенным, а текстура — плотнее. Об этом сообщает ПопкорнNEWS.

Советы по приготовлению домашних лепёшек

  1. Используйте кефир комнатной температуры — так сода активируется равномернее.
  2. Добавляйте муку постепенно, чтобы контролировать густоту.
  3. Жарьте на среднем огне, чтобы середина успела пропечься.
  4. После жарки выкладывайте лепёшки на бумажное полотенце, убирая лишнее масло.

Популярные вопросы о лепёшках на кефире

Как выбрать кефир для теста?

Подойдёт свежий продукт средней жирности — он даёт мягкость и сбалансированный вкус.

Что лучше — жарить или запекать?

Классический способ — на сковороде, но тесто можно адаптировать и для духовки.

Можно ли заменить муку?

Допустимо использовать цельнозерновую или смешивать разные виды для более интересной текстуры.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда рецепты кулинария
Новости Все >
Болезнь-призрак из учебников возвращается: симптомы могут ждать своего часа 15 лет
Заморозки отступили, а растение всё равно под ударом: опасность приходит вместе с теплом
Пираты сменили ром на регламенты: Балтийское море втягивают в опасную игру
Закрытые ворота, открытый интерес: граница Финляндии уже собирает тургруппы
Новый налог ударит по покупателям: жильё в Новосибирске может подорожать
Признание на стене обернётся бедой: 14 февраля может закончиться уголовкой
НАТО стягивает силы к Сувалкскому коридору: участок может стать огневым котлом
Огурцы дороже фруктов: что скрыто формирует шокирующую стоимость овоща
Смена поясов превращает ночь в утро: как пережить сбой, который мозг считает угрозой
Самокритика выходит из-под контроля: когда стремление к лучшему становится ловушкой
Сейчас читают
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Новости спорта
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Цветение до сентября и ноль капризов: многолетники, которые растут на любом грунте
Садоводство, цветоводство
Цветение до сентября и ноль капризов: многолетники, которые растут на любом грунте
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Садоводство, цветоводство
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Популярное
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей

Один куст, посаженный в феврале, может превратить сад в настоящий магнит для бабочек и пчёл. Но есть важный приём, который решает всё.

Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Ягоды висят крупными рубинами: простой способ сделать вишню крупнее и слаще
Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна Александр Рощин Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели Любовь Степушова
Нежность под шоколадной глазурью: блинный торт, который удаётся с первого раза
Цветение до сентября и ноль капризов: многолетники, которые растут на любом грунте
Лоферы проигрывают лёгкости, кроссовки — изяществу: тренд весны-2026 нашёл баланс
Лоферы проигрывают лёгкости, кроссовки — изяществу: тренд весны-2026 нашёл баланс
Последние материалы
Сковорода шипит, аромат собирает всех к столу: лепёшки на кефире исчезают за минуты
Болезнь-призрак из учебников возвращается: симптомы могут ждать своего часа 15 лет
Томаты обгоняют грядку за грядкой: одна хитрость запускает мощный рост с первого дня
Пароизоляция — щит или мина? Как один неправильный стык запускает разрушение каркаса
Пирог из стакана варенья покоряет всех: нежный десерт получается без единого замеса
Закуска, которая обманывает всех: паштет без мяса, а по вкусу будто два вида печени
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Чёрная корка тает сама: простой пакет превращает посуду в зеркало
Соседей не видно, зато красиво: новая идея забора вытесняет скучный профлист
Шёлковый шоколад и солнечный апельсин: торт, способный заменить признание в любви
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.