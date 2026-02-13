Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сковорода как кисть художника: блины с эффектным принтом стали хитом Масленицы

Еда

Леопардовые блины на Масленицу неожиданно стали главным кулинарным трендом в соцсетях. Яркий принт превращает привычное угощение в эффектный десерт для семейного стола. Оказалось, повторить модный рисунок проще, чем кажется на первый взгляд.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Как обычные блины стали хищным трендом

За годы экспериментов на кухне были и блины на минералке, и варианты с припеком, и московские блинчики с шоколадом и орехами. Однако в этом сезоне внимание привлекли именно блины с леопардовым узором. Визуально они напоминают то ли расцветку дикого кота, то ли жирафа, но в любом случае выглядят эффектно.

"Даже сложный рисунок на блинах — это не столько талант, сколько понимание текстуры теста и температуры сковороды", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru Дмитрий Козлов.

Техника оказалась знакомой: принцип схож с тем, что используют при приготовлении ажурных блинов или декоративной выпечки. Основа — классическое заварное тесто, которое легко адаптируется под разные узоры.

Ингредиенты и базовое тесто

Рецепт рассчитан на большую семью, но пропорции легко уменьшить. Понадобятся яйца, молоко, кипяток, мука, соль и растительное масло. Для рисунка добавляют какао-порошок, а готовые блины смазывают сливочным маслом.

Муку просеивают заранее. Яйца взбивают с солью до пышной пены, затем вливают кипяток и молоко, постепенно вводят муку и доводят тесто до гладкости. В конце добавляют растительное масло, чтобы блины не прилипали и оставались эластичными. Такой подход напоминает приёмы, которые используют при работе с густыми массами, где ключевую роль играет правильная текстура основы.

Как создать леопардовый принт

Главный приём — разделить тесто на три части. В одну добавляют больше какао для тёмного оттенка, в другую — меньше для светлого, третью оставляют без добавок.

Сначала на разогретую сковороду ложкой выкладывают светло-шоколадные пятна. Темное тесто удобно перелить в бутылочку с узким носиком и аккуратно обвести контуры. После этого всё заливают обычным тестом и жарят до готовности, переворачивая, когда поверхность схватится.

Важно поддерживать стабильную температуру сковороды, чтобы рисунок не расплывался и не подгорал. Готовые блины смазывают сливочным маслом и складывают стопкой — так они остаются мягкими и ароматными.

Классические блины или блины с принтом

Классические тонкие блины готовятся быстрее и подходят для любых начинок — от творога до красной рыбы. Они универсальны и привычны для домашней кухни.

Блины с леопардовым узором выигрывают по визуальному эффекту и особенно хороши для сладкой подачи — с мёдом, ягодами или шоколадной пастой. По вкусу они остаются теми же нежными заварными блинами, но требуют чуть больше времени и аккуратности. Об этом сообщает издание "Мел".

Популярные вопросы о леопардовых блинах

Как выбрать сковороду для блинов с рисунком?

Лучше использовать блинную сковороду с антипригарным покрытием или электроблинницу — так легче сохранить чёткость узора.

Что лучше: какао или растопленный шоколад?

Для рисунка удобнее какао-порошок — он не меняет структуру теста и проще в работе.

