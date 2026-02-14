Пирог из стакана варенья покоряет всех: нежный десерт получается без единого замеса

Иногда для вкусного домашнего пирога не нужны ни сложные техники, ни миксер, ни длительное замешивание теста. Достаточно стакана варенья и нескольких базовых ингредиентов, которые обычно есть на кухне. Пирог "Загляденье" получается воздушным, влажным и ароматным — без дополнительной пропитки и крема.
Главное преимущество рецепта — простота. Тесто не нужно долго вымешивать, достаточно аккуратно перемешать ингредиенты лопаткой. Благодаря реакции соды с вареньем масса становится пышной и светлой, а готовый пирог — мягким и пористым.
Такой десерт подходит к чаю, на семейный ужин или в качестве быстрой выпечки к приходу гостей. Его легко готовить даже тем, кто редко занимается домашней выпечкой.
"В рецептах на основе варенья важно правильно уловить баланс влажности теста. Если варенье густое, пирог получается особенно мягким и насыщенным по вкусу, без ощущения сырости внутри", — считает повар-кондитер, обозреватель Pravda.ru Ольга Ефимова.
Для приготовления понадобятся:
Подойдёт любое варенье — клубничное, смородиновое, абрикосовое или вишнёвое. От его вкуса зависит аромат готового пирога.
Процесс занимает минимум времени, а результат приятно удивляет.
В миску выложите стакан варенья и добавьте соду. Перемешайте — масса начнёт светлеть и увеличиваться в объёме.
Добавьте яйца, молоко и сахар. Перемешайте лопаткой до однородности.
Постепенно вводите просеянную муку: сначала один стакан, затем второй, каждый раз тщательно перемешивая.
Подготовьте разъёмную форму диаметром около 24 см: застелите дно пергаментом, бока смажьте сливочным маслом.
Вылейте тесто и равномерно распределите его.
Выпекайте при температуре 180-190 °C около 40 минут на среднем уровне без конвекции.
Проверьте готовность зубочисткой — она должна выходить сухой.
Дайте пирогу постоять 10 минут, затем извлеките из формы, остудите и посыпьте сахарной пудрой.
Готовый десерт получается мягким, влажным и ароматным. Об этом сообщает ПОПКОРНNEWS.
Традиционный бисквит требует взбивания яиц, аккуратного введения муки и соблюдения технологии. Ошибка на любом этапе может привести к тому, что корж осядет.
Пирог на варенье проще: реакция соды и кислой среды варенья обеспечивает подъём теста без сложных манипуляций. Он не требует пропитки сиропом и остаётся влажным сам по себе.
Можно ли заменить молоко кефиром?
Да, кефир подойдёт и сделает текстуру ещё более нежной.
Нужно ли гасить соду?
Нет, варенье содержит кислоту, которая активирует соду без уксуса.
Подойдёт ли замороженное варенье?
Да, но его нужно полностью разморозить и перемешать до однородности.
