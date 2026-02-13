Привычные супы уходят в сторону: это горячее удивляет вкусом в стиле топовых бургерных

Когда борщ и куриная лапша перестают удивлять, хочется чего-то нового, но без редких ингредиентов и сложных техник. В таком случае на кухне появляется чизбургер-суп — горячее блюдо с мясом, сыром и сливочной текстурой. Он сочетает знакомые вкусы бургера и формат уютного домашнего супа.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чизбургер-суп с тостом

Почему чизбургер-суп стал кулинарным хитом

Секрет популярности прост: сочетание говяжьего фарша, овощей, бульона и плавленого сыра даёт насыщенный, кремовый вкус. При этом набор продуктов доступный, а технология приготовления понятна даже тем, кто редко экспериментирует с супами.

По сути, это вариация на тему классического чизбургера, только без булки. Мясная основа, лёгкая сладость овощей, молочная мягкость и сырная плотность создают эффект блюда "как в кафе", но приготовленного дома.

"Формат знакомого фастфуда в виде супа работает психологически: вкус узнаваемый, но подача домашняя. Это создаёт ощущение новизны без риска для тех, кто не любит кулинарные эксперименты", — считает управляющий рестораном, обозреватель Pravda. ru Игорь Сафонов.

Ингредиенты и основа рецепта

Для приготовления понадобятся:

Говяжий фарш — 500 г.

Растительное масло — 3 ст. л.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Сельдерей — 3 стебля.

Картофель — 2 шт.

Молоко — 1 стакан.

Говяжий бульон — 3 стакана.

Плавленый сыр — 200-450 г.

Сметана — 1/2 стакана.

Крахмал — 1 ст. л. + 1 ст. л. воды.

Соль, перец, петрушка по вкусу.

Лучше использовать кастрюлю с толстым дном — она помогает равномерно прогреть фарш и избежать пригорания.

Как приготовить суп с кремовой текстурой

Сначала фарш обжаривают в разогретом масле до румяной корочки и временно откладывают. В той же кастрюле пассеруют нарезанные кубиками лук, морковь и сельдерей, затем добавляют картофель и прогревают несколько минут.

После этого возвращают фарш, вливают говяжий бульон и варят до мягкости картофеля. На слабом огне вводят плавленый сыр, тщательно размешивая до полного растворения. Далее добавляют молоко, соль и перец, доводят до кипения. Разведённый крахмал вводят для лёгкого загущения, проваривают пару минут, снимают с огня и вмешивают сметану. Подают с зеленью, сообщает PopcornNews.

Принцип плотной текстуры и насыщенности, который используется в этом блюде, похож на подход к приготовлению супа с фаршем и сыром готовится за мгновение, а вкус — будто томился часами, где важен баланс жира и молочной основы.

"Важно не перегреть сырную часть. При активном кипении текстура может стать зернистой, а вкус — грубее. Спокойный нагрев сохраняет кремовость и делает суп по-настоящему бархатным", — отмечает кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Ефимова.

Советы шаг за шагом для идеального результата

Обжаривайте фарш до выраженной корочки — это усилит вкус.

Используйте качественный плавленый сыр без растительных заменителей.

Вводите сыр и молоко на слабом огне, не допуская активного кипения.

Дайте супу настояться 5 минут перед подачей — вкус станет более цельным.

Популярные вопросы

Как выбрать сыр для супа

Лучше подойдут плавленые сыры с нейтральным сливочным вкусом. Они легче растворяются и дают гладкую текстуру.

Сколько стоит приготовить такое блюдо

Стоимость зависит от цены говядины и сыра, но рецепт остаётся доступным по сравнению с ресторанным вариантом.

Что лучше добавить для разнообразия

Можно ввести чеснок, паприку или немного горчицы для более яркого "бургерного" акцента.