Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Привычные супы уходят в сторону: это горячее удивляет вкусом в стиле топовых бургерных

Еда

Когда борщ и куриная лапша перестают удивлять, хочется чего-то нового, но без редких ингредиентов и сложных техник. В таком случае на кухне появляется чизбургер-суп — горячее блюдо с мясом, сыром и сливочной текстурой. Он сочетает знакомые вкусы бургера и формат уютного домашнего супа.

Чизбургер-суп с тостом
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чизбургер-суп с тостом

Почему чизбургер-суп стал кулинарным хитом

Секрет популярности прост: сочетание говяжьего фарша, овощей, бульона и плавленого сыра даёт насыщенный, кремовый вкус. При этом набор продуктов доступный, а технология приготовления понятна даже тем, кто редко экспериментирует с супами.

По сути, это вариация на тему классического чизбургера, только без булки. Мясная основа, лёгкая сладость овощей, молочная мягкость и сырная плотность создают эффект блюда "как в кафе", но приготовленного дома.

"Формат знакомого фастфуда в виде супа работает психологически: вкус узнаваемый, но подача домашняя. Это создаёт ощущение новизны без риска для тех, кто не любит кулинарные эксперименты", — считает управляющий рестораном, обозреватель Pravda. ru Игорь Сафонов.

Ингредиенты и основа рецепта

Для приготовления понадобятся:

  • Говяжий фарш — 500 г.
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Сельдерей — 3 стебля.
  • Картофель — 2 шт.
  • Молоко — 1 стакан.
  • Говяжий бульон — 3 стакана.
  • Плавленый сыр — 200-450 г.
  • Сметана — 1/2 стакана.
  • Крахмал — 1 ст. л. + 1 ст. л. воды.
  • Соль, перец, петрушка по вкусу.

Лучше использовать кастрюлю с толстым дном — она помогает равномерно прогреть фарш и избежать пригорания.

Как приготовить суп с кремовой текстурой

Сначала фарш обжаривают в разогретом масле до румяной корочки и временно откладывают. В той же кастрюле пассеруют нарезанные кубиками лук, морковь и сельдерей, затем добавляют картофель и прогревают несколько минут.

После этого возвращают фарш, вливают говяжий бульон и варят до мягкости картофеля. На слабом огне вводят плавленый сыр, тщательно размешивая до полного растворения. Далее добавляют молоко, соль и перец, доводят до кипения. Разведённый крахмал вводят для лёгкого загущения, проваривают пару минут, снимают с огня и вмешивают сметану. Подают с зеленью, сообщает PopcornNews.

Принцип плотной текстуры и насыщенности, который используется в этом блюде, похож на подход к приготовлению супа с фаршем и сыром готовится за мгновение, а вкус — будто томился часами, где важен баланс жира и молочной основы.

"Важно не перегреть сырную часть. При активном кипении текстура может стать зернистой, а вкус — грубее. Спокойный нагрев сохраняет кремовость и делает суп по-настоящему бархатным", — отмечает кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Ефимова.

Советы шаг за шагом для идеального результата

  • Обжаривайте фарш до выраженной корочки — это усилит вкус.
  • Используйте качественный плавленый сыр без растительных заменителей.
  • Вводите сыр и молоко на слабом огне, не допуская активного кипения.
  • Дайте супу настояться 5 минут перед подачей — вкус станет более цельным.

Популярные вопросы

Как выбрать сыр для супа

Лучше подойдут плавленые сыры с нейтральным сливочным вкусом. Они легче растворяются и дают гладкую текстуру.

Сколько стоит приготовить такое блюдо

Стоимость зависит от цены говядины и сыра, но рецепт остаётся доступным по сравнению с ресторанным вариантом.

Что лучше добавить для разнообразия

Можно ввести чеснок, паприку или немного горчицы для более яркого "бургерного" акцента.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда супы ужин видео рецепты кулинария полезные советы
Новости Все >
Закрытые ворота, открытый интерес: граница Финляндии уже собирает тургруппы
Новый налог ударит по покупателям: жильё в Новосибирске может подорожать
Признание на стене обернётся бедой: 14 февраля может закончиться уголовкой
НАТО стягивает силы к Сувалкскому коридору: участок может стать огневым котлом
Огурцы дороже фруктов: что скрыто формирует шокирующую стоимость овоща
Смена поясов превращает ночь в утро: как пережить сбой, который мозг считает угрозой
Самокритика выходит из-под контроля: когда стремление к лучшему становится ловушкой
Ледяные наросты зимой рушат кузов: опасные точки на машине, о которых забывают
Обычная квартира скрывает смертельные риски: эти предметы в доме опасны для кошек и собак
Мороз не враг рассады, а тренер: культуры, которым температурная встряска добавит силы
Сейчас читают
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Новости спорта
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Недвижимость
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Популярное
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат

Простой крем из сметаны и сгущённого молока готовится за 15 минут и подходит для бисквита, медовика и домашних тортов. Узнайте секрет густоты.

Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна Александр Рощин Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели Любовь Степушова
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Соседи смеются над бабушкиными методами — но грядки отвечают двойным урожаем
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Последние материалы
Раньше воротили нос, теперь просят каждый день: капуста с неожиданным поворотом вкуса
Колонии муравьёв теряют гармонию: природа посылает тревожный знак изнутри экосистемы
Под северной гладью скрыта зона смерти: этот водоем играет по правилам другого мира
Признание на стене обернётся бедой: 14 февраля может закончиться уголовкой
Посадили и почти забыли: 7 овощей, которые дают урожай без танцев с лейкой
Любовь проходит мимо, когда внутри тревога: скрытая причина одиночества
Машина намекает, а водитель не замечает: эти сигналы выдают новичка мгновенно
Россия рекордно нарастила поставки нефти в Китай
Простые движения — заметный результат: три упражнения для идеальных ног
Возвращение ГДР: нарушение ядерных договоров может расколоть Германию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.