Когда борщ и куриная лапша перестают удивлять, хочется чего-то нового, но без редких ингредиентов и сложных техник. В таком случае на кухне появляется чизбургер-суп — горячее блюдо с мясом, сыром и сливочной текстурой. Он сочетает знакомые вкусы бургера и формат уютного домашнего супа.
Секрет популярности прост: сочетание говяжьего фарша, овощей, бульона и плавленого сыра даёт насыщенный, кремовый вкус. При этом набор продуктов доступный, а технология приготовления понятна даже тем, кто редко экспериментирует с супами.
По сути, это вариация на тему классического чизбургера, только без булки. Мясная основа, лёгкая сладость овощей, молочная мягкость и сырная плотность создают эффект блюда "как в кафе", но приготовленного дома.
"Формат знакомого фастфуда в виде супа работает психологически: вкус узнаваемый, но подача домашняя. Это создаёт ощущение новизны без риска для тех, кто не любит кулинарные эксперименты", — считает управляющий рестораном, обозреватель Pravda. ru Игорь Сафонов.
Для приготовления понадобятся:
Лучше использовать кастрюлю с толстым дном — она помогает равномерно прогреть фарш и избежать пригорания.
Сначала фарш обжаривают в разогретом масле до румяной корочки и временно откладывают. В той же кастрюле пассеруют нарезанные кубиками лук, морковь и сельдерей, затем добавляют картофель и прогревают несколько минут.
После этого возвращают фарш, вливают говяжий бульон и варят до мягкости картофеля. На слабом огне вводят плавленый сыр, тщательно размешивая до полного растворения. Далее добавляют молоко, соль и перец, доводят до кипения. Разведённый крахмал вводят для лёгкого загущения, проваривают пару минут, снимают с огня и вмешивают сметану. Подают с зеленью, сообщает PopcornNews.
Принцип плотной текстуры и насыщенности, который используется в этом блюде, похож на подход к приготовлению супа с фаршем и сыром готовится за мгновение, а вкус — будто томился часами, где важен баланс жира и молочной основы.
"Важно не перегреть сырную часть. При активном кипении текстура может стать зернистой, а вкус — грубее. Спокойный нагрев сохраняет кремовость и делает суп по-настоящему бархатным", — отмечает кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Ефимова.
Лучше подойдут плавленые сыры с нейтральным сливочным вкусом. Они легче растворяются и дают гладкую текстуру.
Стоимость зависит от цены говядины и сыра, но рецепт остаётся доступным по сравнению с ресторанным вариантом.
Можно ввести чеснок, паприку или немного горчицы для более яркого "бургерного" акцента.
