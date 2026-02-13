Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Козлов

Раньше воротили нос, теперь просят каждый день: капуста с неожиданным поворотом вкуса

Еда

Обычная тушёная капуста редко вызывает восторг за семейным столом. Но если изменить подход и добавить несколько акцентов, она превращается в блюдо, которое просят повторить уже на следующий день. Секрет в деталях: текстуре, соусе и правильной обжарке.

Тушёная капуста сковорода
Фото: Pravda.ru by Дмитрий Козлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тушёная капуста сковорода

Почему привычная капуста может заиграть по-новому

Белокочанная капуста — продукт доступный, недорогой и универсальный. Она подходит для гарниров, начинок, супов и салатов. Однако при неправильном приготовлении овощ получается водянистым и пресным, из-за чего его нередко недооценивают.

Главная ошибка — слишком слабая обжарка и отсутствие баланса вкусов. Если же дать овощам слегка карамелизироваться, добавить томатный акцент и лёгкую остроту, блюдо приобретает глубину. Именно сочетание сладости, кислинки и пряной ноты делает тушёную капусту гастрономической "фишкой".

"Капуста — это идеальный продукт для раскрытия техники. Если повар умеет работать с карамелизацией, даже самый простой овощ звучит богато и многослойно", — считает специалист по региональной кухне России, обозреватель Pravda.Ru Мария Костина.

Ингредиенты и базовая техника

Для классического варианта понадобятся:

  • Лук-порей и репчатый лук — по 1 штуке.
  • Морковь — 1 штука.
  • Капуста — около 800 г.
  • Растительное масло — 5 столовых ложек.
  • Томатная паста — 1,5 столовые ложки.
  • Аджика — 1 чайная ложка.
  • Вода — 5 столовых ложек.
  • Сахар, соль и чёрный перец по вкусу.

По желанию можно добавить чеснок, сладкий перец, фасоль или консервированную кукурузу. Готовить лучше в широкой толстостенной сковороде — она помогает равномерно распределять тепло и формировать румяную корочку.

Как добиться вкуса как в ресторане

Лук нарезают крупными полукольцами, морковь натирают, капусту шинкуют довольно крупно. Сначала овощи обжаривают в масле до лёгкой карамелизации — это формирует основу вкуса. Затем добавляют капусту, накрывают крышкой и тушат около 10 минут на слабом огне.

Отдельно смешивают томатную пасту, аджику и воду — получается густой ароматный соус. Его вливают в сковороду и продолжают тушить ещё 10 минут. В финале добавляют соль, перец и немного сахара для баланса. Небольшое увеличение огня на последних минутах позволяет получить золотистую корочку, которая меняет текстуру блюда.

"Финальная обжарка — это момент, когда блюдо перестаёт быть домашней заготовкой и становится полноценным горячим. Именно тогда появляются аромат и характер", — отмечает шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru Дмитрий Козлов.

Кстати, похожий принцип карамелизации работает и в блюдах с луком — хрустящие края и ореховый аромат показывает луковой приём, который делает макароны с фаршем сочнее в разы.

Советы для идеальной текстуры

  • Используйте широкую сковороду с толстым дном.
  • Не перемешивайте капусту слишком часто — дайте ей слегка подрумяниться.
  • Добавляйте сахар в конце, чтобы подчеркнуть карамелизацию.
  • Дайте блюду постоять 1-2 минуты после выключения плиты — вкус станет насыщеннее, сообщает "Городовой".

Популярные вопросы

Как выбрать капусту для тушения

Лучше брать плотный кочан без тёмных пятен и трещин. Молодая капуста готовится быстрее, но даёт меньше карамельного вкуса.

Сколько стоит приготовить такое блюдо

Стоимость зависит от сезона и региона, но набор ингредиентов остаётся бюджетным по сравнению с мясными блюдами.

Что лучше добавить для разнообразия вкуса

Чеснок усилит аромат, фасоль сделает блюдо сытнее, а сладкий перец добавит лёгкую свежесть и цвет.

Автор Дмитрий Козлов
Дмитрий Козлов — шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда ужин советы капуста рецепты кулинария
Новости Все >
Признание на стене обернётся бедой: 14 февраля может закончиться уголовкой
НАТО стягивает силы к Сувалкскому коридору: участок может стать огневым котлом
Огурцы дороже фруктов: что скрыто формирует шокирующую стоимость овоща
Смена поясов превращает ночь в утро: как пережить сбой, который мозг считает угрозой
Самокритика выходит из-под контроля: когда стремление к лучшему становится ловушкой
Ледяные наросты зимой рушат кузов: опасные точки на машине, о которых забывают
Обычная квартира скрывает смертельные риски: эти предметы в доме опасны для кошек и собак
Мороз не враг рассады, а тренер: культуры, которым температурная встряска добавит силы
Сотрудник Pravda.Ru пострадал в ДТП с двумя автомобилями такси в Иванове, у обоих водителей не было прав
Каждая бессонная ночь оставляет след: ваше сердце лишается главной защиты
Сейчас читают
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Новости Армении
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Новости спорта
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Наука и техника
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Популярное
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат

Простой крем из сметаны и сгущённого молока готовится за 15 минут и подходит для бисквита, медовика и домашних тортов. Узнайте секрет густоты.

Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна Александр Рощин Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели Любовь Степушова
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Соседи смеются над бабушкиными методами — но грядки отвечают двойным урожаем
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Последние материалы
Раньше воротили нос, теперь просят каждый день: капуста с неожиданным поворотом вкуса
Колонии муравьёв теряют гармонию: природа посылает тревожный знак изнутри экосистемы
Под северной гладью скрыта зона смерти: этот водоем играет по правилам другого мира
Признание на стене обернётся бедой: 14 февраля может закончиться уголовкой
Посадили и почти забыли: 7 овощей, которые дают урожай без танцев с лейкой
Любовь проходит мимо, когда внутри тревога: скрытая причина одиночества
Машина намекает, а водитель не замечает: эти сигналы выдают новичка мгновенно
Россия рекордно нарастила поставки нефти в Китай
Простые движения — заметный результат: три упражнения для идеальных ног
Возвращение ГДР: нарушение ядерных договоров может расколоть Германию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.