Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Шёлковый шоколад и солнечный апельсин: торт, способный заменить признание в любви

Еда

Шоколад и апельсин — одно из самых гармоничных сочетаний в десертах. Глубокий вкус тёмного шоколада и яркая цитрусовая свежесть создают торт, который выглядит эффектно и запоминается надолго. Такой десерт особенно хорош для особого повода — он не требует бисквита, но впечатляет текстурой и ароматом.

Шоколадно-апельсиновый торт с глазурью
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадно-апельсиновый торт с глазурью

Почему шоколад и апельсин — идеальная пара

Тёмный шоколад с содержанием какао около 70% даёт насыщенный вкус и лёгкую горчинку. Апельсиновая цедра и ликёр добавляют свежую цитрусовую ноту, которая уравновешивает сладость сливок.

В результате получается нежная, почти трюфельная текстура, напоминающая шоколадный мусс из двух ингредиентов или ганаш. Такой торт не требует сложных коржей и отлично подходит для лакто-вегетарианского меню.

"В таких десертах важно не торопиться: если сливки настоятся с цедрой хотя бы 15-20 минут, аромат становится глубже, а вкус — более "кондитерским", как в хорошей витрине", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Козлов.

Ингредиенты на 12 порций

Для приготовления понадобятся:

  • сливки 35% — 900 мл;
  • цедра 2 апельсинов;
  • тёмный шоколад 70% — 750 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • апельсиновый ликёр — 4 ст. л.;
  • апельсины — 3 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • какао-порошок — для посыпки;
  • тёмный шоколад 70% — 50 г (для украшения).

Как приготовить шоколадно-апельсиновый торт

Готовить десерт лучше за несколько часов до подачи, чтобы он успел хорошо застыть.

  1. Натрите апельсиновую цедру на мелкой тёрке.

  2. Смешайте цедру со сливками и доведите до кипения, не кипятя. Снимите с огня, накройте и оставьте на 20 минут для настаивания.

  3. Подготовьте круглую форму диаметром около 24 см, застелив её пергаментом.

  4. Шоколад порубите вместе со сливочным маслом.

  5. Влейте сливки к шоколаду и прогревайте на слабом огне, помешивая, пока масса полностью не станет однородной.

  6. Добавьте апельсиновый ликёр и перемешайте.

  7. Вылейте смесь в форму и остудите до комнатной температуры.

  8. Накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 4 часа.

После застывания торт приобретает плотную, но нежную текстуру. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Как приготовить цукаты для украшения

Для декора используют апельсиновую цедру в сиропе.

  1. Снимите с апельсинов длинные полоски цедры и нарежьте их тонкими лентами.

  2. Опустите в кипящую воду на пару минут, затем откиньте на дуршлаг.

  3. В сотейнике доведите до кипения воду с сахаром.

  4. Добавьте цедру и варите около 10 минут.

  5. Выложите на бумажные полотенца и обсушите.

  6. Растопите шоколад на водяной бане и обмакните кончики лент.

  7. Дайте застыть на решётке.

Готовый торт посыпьте какао и украсьте цукатами в шоколаде.

Сравнение: классический шоколадный торт или безбисквитный вариант

Традиционные шоколадные торты требуют выпечки коржей и крема. Это занимает больше времени и предполагает более сложную технологию.

Шоколадно-апельсиновый торт без бисквита проще в исполнении. Его текстура плотная и напоминает шоколадный торт выходит на новый уровень. При этом он не крошится и красиво режется на аккуратные куски.

Популярные вопросы о шоколадно-апельсиновом торте

Можно ли заменить ликёр?

Да, можно использовать апельсиновый сок или сироп, но вкус будет менее насыщенным.

Обязательно ли делать домашние цукаты?

Нет, можно использовать готовые, но свежеприготовленные отличаются более ярким ароматом.

Сколько хранится торт?

В холодильнике десерт можно хранить до двух суток в закрытой ёмкости.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы десерт рецепты выпечка шоколад
Новости Все >
Заморозки отступили, а растение всё равно под ударом: опасность приходит вместе с теплом
Пираты сменили ром на регламенты: Балтийское море втягивают в опасную игру
Закрытые ворота, открытый интерес: граница Финляндии уже собирает тургруппы
Новый налог ударит по покупателям: жильё в Новосибирске может подорожать
Признание на стене обернётся бедой: 14 февраля может закончиться уголовкой
НАТО стягивает силы к Сувалкскому коридору: участок может стать огневым котлом
Огурцы дороже фруктов: что скрыто формирует шокирующую стоимость овоща
Смена поясов превращает ночь в утро: как пережить сбой, который мозг считает угрозой
Самокритика выходит из-под контроля: когда стремление к лучшему становится ловушкой
Ледяные наросты зимой рушат кузов: опасные точки на машине, о которых забывают
Сейчас читают
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Садоводство, цветоводство
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Нежность под шоколадной глазурью: блинный торт, который удаётся с первого раза
Еда и рецепты
Нежность под шоколадной глазурью: блинный торт, который удаётся с первого раза
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Новости спорта
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Популярное
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей

Один куст, посаженный в феврале, может превратить сад в настоящий магнит для бабочек и пчёл. Но есть важный приём, который решает всё.

Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Ягоды висят крупными рубинами: простой способ сделать вишню крупнее и слаще
Ягоды висят крупными рубинами: простой способ сделать вишню крупнее и слаще
Нежность под шоколадной глазурью: блинный торт, который удаётся с первого раза
Цветение до сентября и ноль капризов: многолетники, которые растут на любом грунте
Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна Александр Рощин Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели Любовь Степушова
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели
Стиральная машина начинает работать как новая: простой приём вымывает скрытую грязь
Стиральная машина начинает работать как новая: простой приём вымывает скрытую грязь
Последние материалы
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Дача больше не каторга: 10 гаджетов, которые экономят время и силы
Минутное суфле без сахара и муки: десерт, который тает во рту
Макияж начинает играть при каждом движении: диско-губы усиливают свет и внимание
Тонкий, лёгкий, но мощный: материал, который выталкивает OSB и сайдинг с рынка
Участок становится журнальным: 9 хитростей ландшафтного дизайна без лишних трат
Нежное тесто обнимает сочную начинку: этот пирог превращает ужин в праздник вкуса
Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки
Грядка как с картинки, а урожай с гулькин нос: невидимая проблема крадёт силу корней
Обычный вечер превращается в дегустацию: винная тарелка балансирует характер и вкус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.