Елена Назарова

Панировка превращает рис в золотые колобки: ленивые суши, которые заменяют доставку

Еда

Иногда тяга к роллам возникает внезапно, но заказывать доставку не хочется. В такие моменты выручает простой способ превратить обычный варёный рис и крабовые палочки в сытную горячую закуску. Ленивые суши-колобки готовятся быстрее классических роллов, а вкус остаётся узнаваемым — с нежной начинкой и хрустящей корочкой.

Горячая альтернатива роллам

В основе рецепта — 300 г варёного риса. Лучше использовать круглозёрный сорт: он клейкий и хорошо держит форму без нори и бамбукового коврика. К рису добавляют мелко нарезанные крабовые палочки, творожный сыр, тёртый сыр и пасту из икры мойвы с копчёным ароматом.

"Горячие варианты суши нравятся тем, кто ценит насыщенность и текстурный контраст — хруст снаружи и мягкость внутри", — считает эксперт по уличной еде, обозреватель Pravda. ru Гришин Максим .

Все ингредиенты перемешивают до однородной массы и формируют аккуратные шарики. По желанию можно добавить кусочки красной рыбы горячего копчения — это сделает вкус ближе к запечённым роллам.

Как приготовить: жарка или аэрогриль

Для панировки понадобятся яйца и сухари. Заготовки обмакивают во взбитое яйцо и обваливают в сухарях, чтобы при жарке получилась румяная корочка. Готовить можно двумя способами.

На сковороде шарики обжаривают в разогретом растительном масле до золотистого цвета. В аэрогриле их держат при 180 °C около 15 минут — способ требует меньше масла и подходит для более лёгкого варианта подачи.

"При приготовлении в аэрогриле важно не перегружать чашу и оставлять расстояние между изделиями — тогда циркуляция горячего воздуха даст равномерную корочку", — считает повар столовой, обозреватель Pravda. ru Кравцова Людмила .

Подают колобки горячими с соевым соусом, шрирачей, васаби или сливочным соусом. По текстуре они напоминают запечённые роллы, но готовятся заметно проще и не требуют специального инвентаря.

Почему рецепт удобен для дома

Ленивые суши не требуют листов нори или сложной нарезки рыбы. Ингредиенты доступны в супермаркете, а часть продуктов, например творожный сыр, часто уже есть в холодильнике. Такие рецепты хороши тем, что позволяют использовать остатки риса и адаптировать начинку под то, что есть под рукой.

Ленивые суши-колобки или классические роллы

Классические роллы требуют работы с нори и аккуратной скрутки. Ленивые колобки лишены этих этапов, что экономит время. По вкусу оба варианта сохраняют характерные нотки риса, сливочного сыра и морепродуктов. Однако горячая закуска с панировкой более сытная и подходит для тёплой подачи. Об этом сообщает издание "Домашние Рецепты".

Советы по приготовлению ленивых суши

  1. Используйте слегка липкий рис для лучшей формы.
  2. Дайте смеси постоять несколько минут перед лепкой.
  3. Не делайте шарики слишком крупными — так они равномернее прожарятся.
  4. Подавайте сразу после приготовления.

Популярные вопросы о ленивых суши-колобках

Как выбрать рис для суши?

Лучше подойдёт круглозёрный клейкий рис.

Что лучше — жарка или аэрогриль?

Жарка даёт более выраженную корочку, аэрогриль — менее жирный результат.

Можно ли заменить крабовые палочки?

Подойдут креветки, тунец или запечённый лосось.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
