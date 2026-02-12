Простой способ без плиты: рис и курочка в банке тают, будто томились в печи

Иногда хочется домашнего ужина, но без жарки, кастрюль и постоянного контроля у плиты. Именно для таких случаев придумали "ужин в банке" — блюдо, которое напоминает плов, но получается мягче и легче. Достаточно сложить ингредиенты слоями и отправить всё в духовку, а дальше можно спокойно заниматься своими делами.
Этот способ приготовления удобен тем, что рис и курица готовятся одновременно. Пока куриные ножки запекаются, крупа впитывает бульон и сливки, становится рассыпчатой, но при этом нежной и насыщенной по вкусу.
В отличие от классического плова здесь нет обжарки на большом количестве масла, поэтому блюдо выходит менее жирным. А ещё можно легко регулировать вкус: добавить больше паприки, усилить чеснок или положить любимые сухие травы.
"Главный плюс такого рецепта — правильная технология: рис готовится в бульоне и парах, поэтому остаётся рассыпчатым и ароматным, а курица не теряет сочность. Если добавить немного сушёных трав и лавровый лист, получится вкус почти как у плова, но легче", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Козлов.
Чтобы блюдо получилось ароматным и сытным, важно заранее подготовить продукты.
Куриные ножки — 5 шт.
Длиннозёрный рис — 150 г
Лук — 1 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Сладкая паприка — по вкусу
Чёрный молотый перец — по вкусу
Соль — по вкусу
Растительное масло — 5 ст. л.
Сливки — 70 мл
Куриный бульон или вода — столько, чтобы жидкость была выше риса на 2-3 см
Сначала рис тщательно промывают, чтобы убрать лишний крахмал. После этого крупу выкладывают на дно чистой жаропрочной банки — она станет основой блюда.
Сверху добавляют мелко нарезанный лук и измельчённый чеснок. Затем всё посыпают солью, паприкой и чёрным перцем — именно специи задают тот самый "пловный" аромат.
Куриные ножки отдельно натирают солью и приправами, после чего укладывают поверх риса. Далее мясо поливают растительным маслом и сливками — они делают вкус мягче и добавляют лёгкую сливочную нотку.
После этого в банку заливают бульон или воду так, чтобы жидкость покрывала рис примерно на несколько сантиметров. Банку накрывают фольгой либо крышкой, но без резинового уплотнителя. Об этом сообщает ПОПКОРНNEWS.
Заготовку ставят не в разогретую, а в холодную духовку — так стекло прогревается постепенно и не трескается. Запекают блюдо при 180 °C примерно 60-70 минут, пока рис не станет мягким, а курица полностью не приготовится.
Подача удобная: можно есть прямо из банки или аккуратно переложить рис и ножки на тарелку.
По вкусу блюдо действительно напоминает плов, но отличается способом приготовления. В плове рис обычно готовится после обжарки мяса и овощей, из-за чего блюдо становится более насыщенным и жирным.
В варианте с банкой всё тушится и запекается одновременно. Рис получается мягким, но не "тяжёлым", а курица остаётся сочной без дополнительной жарки. Это хороший вариант для тех, кто любит плов, но хочет более лёгкий ужин, похожий на классического плова.
Как выбрать банку для запекания?
Подойдёт только жаропрочная стеклянная банка без трещин и сколов.
Сколько жидкости нужно добавлять?
Бульон или вода должны быть выше риса примерно на 2-3 см, иначе крупа может остаться сухой.
Что лучше использовать — сливки или молоко?
Сливки дают более мягкий вкус и насыщенность, но при желании можно заменить молоком.
Сладкий горох на вертикальной грядке экономит место, почти не требует прополки и нравится детям. Разбираемся, как вырастить его без лишних хлопот.