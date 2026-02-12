Простой способ без плиты: рис и курочка в банке тают, будто томились в печи

Иногда хочется домашнего ужина, но без жарки, кастрюль и постоянного контроля у плиты. Именно для таких случаев придумали "ужин в банке" — блюдо, которое напоминает плов, но получается мягче и легче. Достаточно сложить ингредиенты слоями и отправить всё в духовку, а дальше можно спокойно заниматься своими делами.

Почему ужин в банке так полюбился хозяйкам

Этот способ приготовления удобен тем, что рис и курица готовятся одновременно. Пока куриные ножки запекаются, крупа впитывает бульон и сливки, становится рассыпчатой, но при этом нежной и насыщенной по вкусу.

В отличие от классического плова здесь нет обжарки на большом количестве масла, поэтому блюдо выходит менее жирным. А ещё можно легко регулировать вкус: добавить больше паприки, усилить чеснок или положить любимые сухие травы.

"Главный плюс такого рецепта — правильная технология: рис готовится в бульоне и парах, поэтому остаётся рассыпчатым и ароматным, а курица не теряет сочность. Если добавить немного сушёных трав и лавровый лист, получится вкус почти как у плова, но легче", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Козлов.

Что понадобится для рецепта

Чтобы блюдо получилось ароматным и сытным, важно заранее подготовить продукты.

Куриные ножки — 5 шт.

Длиннозёрный рис — 150 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Сладкая паприка — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Растительное масло — 5 ст. л.

Сливки — 70 мл

Куриный бульон или вода — столько, чтобы жидкость была выше риса на 2-3 см

Как приготовить рис с курицей в банке

Сначала рис тщательно промывают, чтобы убрать лишний крахмал. После этого крупу выкладывают на дно чистой жаропрочной банки — она станет основой блюда.

Сверху добавляют мелко нарезанный лук и измельчённый чеснок. Затем всё посыпают солью, паприкой и чёрным перцем — именно специи задают тот самый "пловный" аромат.

Куриные ножки отдельно натирают солью и приправами, после чего укладывают поверх риса. Далее мясо поливают растительным маслом и сливками — они делают вкус мягче и добавляют лёгкую сливочную нотку.

После этого в банку заливают бульон или воду так, чтобы жидкость покрывала рис примерно на несколько сантиметров. Банку накрывают фольгой либо крышкой, но без резинового уплотнителя. Об этом сообщает ПОПКОРНNEWS.

Запекание: важный момент для идеальной текстуры

Заготовку ставят не в разогретую, а в холодную духовку — так стекло прогревается постепенно и не трескается. Запекают блюдо при 180 °C примерно 60-70 минут, пока рис не станет мягким, а курица полностью не приготовится.

Подача удобная: можно есть прямо из банки или аккуратно переложить рис и ножки на тарелку.

Сравнение: ужин в банке и классический плов

По вкусу блюдо действительно напоминает плов, но отличается способом приготовления. В плове рис обычно готовится после обжарки мяса и овощей, из-за чего блюдо становится более насыщенным и жирным.

В варианте с банкой всё тушится и запекается одновременно. Рис получается мягким, но не "тяжёлым", а курица остаётся сочной без дополнительной жарки. Это хороший вариант для тех, кто любит плов, но хочет более лёгкий ужин, похожий на классического плова.

Популярные вопросы об ужине в банке

Как выбрать банку для запекания?

Подойдёт только жаропрочная стеклянная банка без трещин и сколов.

Сколько жидкости нужно добавлять?

Бульон или вода должны быть выше риса примерно на 2-3 см, иначе крупа может остаться сухой.

Что лучше использовать — сливки или молоко?

Сливки дают более мягкий вкус и насыщенность, но при желании можно заменить молоком.