Советский десерт оживает: мягкий бисквит и густой крем создают неподражаемый вкус

Торт "Поль Робсон" — тот самый шоколадный десерт из советских тетрадок, который и сегодня легко повторить дома. Его любят за мягкие коржи на кефире и щедрый сметанный крем, из-за которого кусочки получаются нежными и "влажными". А ещё у рецепта есть десятки народных вариаций, но базовая версия остаётся беспроигрышной.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Торт "Поль Робсон"

Что это за торт и почему он стал легендой

Название десерт получил в честь Пола Робсона — американского актёра, музыканта и общественного деятеля. Классика — это пушистый шоколадный бисквит с кефиром и прослойки сметанного крема. Готовится он без сложных приёмов, но требует терпения: сметану лучше заранее отвесить, а бисквиту дать "созреть" в плёнке, чтобы коржи резались ровнее и меньше крошились.

Рецепт часто встречался в советских семьях, поэтому со временем появилось много версий: с разным количеством коржей, с заварным кремом вместо сметанного, с ягодами или без добавок. По структуре он напоминает шоколадный торт с влажным мякишем, где особую роль играет баланс кисломолочной основы и какао.

"Для домашней выпечки такого типа важно не пересушить бисквит: лёгкая влажность — это не дефект, а часть задуманной текстуры, которая раскрывается после выдержки в холодильнике", — считает кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Ефимова.

Ингредиенты на 10 порций

Для бисквита

Яйцо куриное — 4 шт.

Кефир 2,5% — 500 г

Мука пшеничная — 450 г

Сахар-песок — 340 г

Масло сливочное — 150 г

Какао-порошок — 50 г

Сахар ванильный — 10 г

Сода пищевая — 2 ч. л.

Соль — 0,25 ч. л.

Для крема

Сметана 25% — 1200 г

Сахарная пудра — 200 г

Сахар ванильный — 20 г

Как приготовить торт Поль Робсон

За ночь до сборки отвесьте сметану в марле, чтобы ушла лишняя жидкость. Так крем получится плотным и стабильным, а торт будет держать форму.

Для бисквита растопите сливочное масло и дайте ему остыть. Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром около 7-8 минут — масса должна стать светлой и воздушной.

Добавьте кефир комнатной температуры, затем влейте масло и аккуратно перемешайте. Муку просейте вместе с какао, содой и солью, введите в тесто и вмешайте на низкой скорости миксера или лопаткой снизу вверх.

Перелейте тесто в форму 26 см с пергаментом на дне, разровняйте и выпекайте при 180 °C примерно 40-50 минут, ориентируясь на сухую шпажку. Готовый бисквит остудите, затем заверните в плёнку и оставьте "дозреть" на 8-12 часов.

Крем сделайте из отвешенной сметаны, сахарной пудры и ванили. Бисквит разрежьте на 4 коржа, срезанную верхушку измельчите в крошку для оформления.

Собирайте торт в кольце или форме: корж, крем, снова корж — и так до конца. Уберите под плёнкой в холодильник минимум на 6 часов, затем покройте верх и бока тонким слоем крема и обсыпьте крошкой. По желанию добавьте свежие ягоды для подачи. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Сравнение: классический сметанный крем и вариации

Классический вариант со сметанным кремом ценят за лёгкость и узнаваемый домашний вкус. Версии с заварным кремом обычно дают более плотную, "кондитерскую" текстуру и могут сильнее смягчать коржи. По насыщенности такой десерт близок к формату шоколадных брауни, где важна концентрация вкуса и текстуры.

Популярные вопросы о торте Поль Робсон

Как выбрать сметану для крема?

Подходит классическая жирная сметана, но ключевой момент — отвешивание, чтобы убрать лишнюю влагу.

Сколько коржей лучше делать — 3 или 4?

В классике бисквит разрезают на 4 коржа, но при нехватке опыта можно сделать 3 — так работать проще.

Можно ли добавлять ягоды?

Да, ягоды чаще используют для украшения сверху — это делает подачу ярче и освежает вкус.