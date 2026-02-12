Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Ефимова

Нежность под шоколадной глазурью: блинный торт, который удаётся с первого раза

Еда

Этот торт выглядит как витринный десерт, хотя собирается без духовки и сложных техник. Тонкие шоколадные блинчики, нежный творожно-сметанный крем со сгущёнкой и добавками вроде орехов и чернослива дают яркий вкус и приятную текстуру. А шоколадная глазурь делает подачу по-настоящему праздничной. 

Шоколадный торт из блинов
Фото: Pravda.Ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадный торт из блинов

Почему блинный торт получается стабильным и аккуратным

Формула простая: много тонких слоёв и крем, который "схватывается" в холодильнике. В этом рецепте за форму отвечает желатин — он помогает крему держать слойность, поэтому торт легко режется и не расползается на тарелке. Это удобно, если вы подаёте десерт к гостям, а нарезка нужна ровная, как в кондитерской.

Что понадобится для торта

Чтобы не отвлекаться в процессе, лучше заранее подготовить продукты. Удобнее разделить их по этапам.

Для шоколадных блинчиков

  • Яйца — 3 шт.

  • Соль — 0,5 ч. л.

  • Сахар — 80 г

  • Молоко — 500 мл

  • Мука — 160 г

  • Какао-порошок — 2 ст. л.

  • Растительное масло — 1 ст. л.

Для творожно-сметанного крема с добавками

  • Сметана (или йогурт) — 600 г

  • Сгущённое молоко — 200-250 г

  • Ванильный сахар — 10 г

  • Желатин — 20 г

  • Вода — 100 мл

  • Грецкие орехи — 100 г

  • Чернослив — 100 г

Для шоколадной глазури

  • Шоколад — 1 плитка

  • Молоко — 3-4 ст. л.

  • Растительное масло — 1 ст. л. (по желанию)

Готовим шоколадные блинчики

Сначала взбейте яйца с солью и сахаром, чтобы масса стала однородной. Затем влейте молоко, добавьте муку и какао, а в конце — растительное масло. Тесто должно получиться довольно жидким: так блинчики выйдут тонкими и эластичными. Дайте тесту постоять 10-15 минут, после чего выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде, смазав её маслом только перед первым блином. Обычно получается около 18 штук.

Если хочется добиться особенно ровных и гладких блинов, стоит помнить, что блинное тесто лучше всего "работает", когда мука полностью разошлась и масса стала без комочков. Об этом сообщают Кубанские Новости.

Готовим крем: нежность плюс стабильная текстура

Желатин замочите в воде, затем распустите удобным способом — в микроволновке или на водяной бане. Сметану (или йогурт) соедините со сгущёнкой и ванильным сахаром, после чего влейте распущенный желатин и быстро перемешайте. Орехи и чернослив мелко нарежьте и вмешайте в крем — так начинка будет и сливочной, и слегка "фактурной".

"Молочные кремы со сгущёнкой могут быть довольно тяжёлыми, поэтому добавки вроде орехов и сухофруктов важны не только для вкуса, но и для ощущения текстуры — десерт становится более "живым" и сбалансированным", — считает консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda. ru Екатерина Смирнова.

Собираем торт и делаем глазурь

Чтобы торт выглядел аккуратно, подрежьте блинчики под диаметр примерно 18 см, а обрезки оставьте для декора. Каждый блин промазывайте кремом, складывайте пополам и ещё раз пополам, затем плотно укладывайте в форму или кольцо, промазывая слои кремом. Верхний блин оставьте целым — это придаст поверхности ровность. Накройте торт плёнкой и уберите в холодильник минимум на 3 часа.

Для глазури растопите шоколад с молоком; при желании добавьте немного растительного масла, чтобы покрытие получилось более мягким и блестящим. Полейте торт глазурью и украсьте орешками и "розочками" из блинных обрезков.

Популярные вопросы о chocolate pancake cake

Как выбрать диаметр формы для сборки?
Удобный вариант — 18 см: слои получаются плотными, а высота торта выглядит празднично.

Можно ли заменить чернослив?
Да, подойдут курага или вяленая вишня, но важно не добавлять слишком влажные фрукты.

Сколько времени нужно, чтобы торт "схватился"?
Минимум 3 часа в холодильнике, чтобы крем стабилизировался и разрез был ровным.

Автор Ольга Ефимова
Ольга Ефимова — кондитер, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы десерт рецепты шоколад
