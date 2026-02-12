Тирамису на блинах удивляет с первого куска: секрет раскрывается только в разрезе

Нежная основа из тонких блинов

В основе торта — классическое блинное тесто на молоке. Для него понадобятся яйца, сахар, соль, немного соды, мука и растительное масло. Сначала яйца соединяют с сахаром и солью, затем вводят часть молока и просеянную муку, чтобы получить густую однородную массу без комков, сообщает RussianFood.

Фото: Pravda.Ru by Андрей Докучаев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блинный торт "Тирамису"

После добавления оставшегося молока и растительного масла тесто становится жидким и текучим. Ему дают "отдохнуть" около 10 минут — так клейковина распределяется равномерно, и блины получаются эластичными. Выпекают их на хорошо разогретой сковороде по 1-1,5 минуты с каждой стороны до золотистого оттенка. Из указанного количества ингредиентов выходит примерно 19 блинов диаметром около 18 см — по тому же принципу, что и тонкие французские блинчики, которые не рвутся.

Кофейная пропитка и сметанный крем

Классический тирамису сложно представить без кофе, поэтому для пропитки растворимый кофе разводят небольшим количеством кипятка, затем добавляют тёплое молоко. Получается мягкий, но насыщенный кофейный вкус без излишней горечи.

Крем готовят из сметаны жирностью 30% и сахарной пудры. Масса должна стать гладкой и плотной. Такой крем проще и дешевле, чем вариант с маскарпоне, но при этом остаётся нежным и хорошо держит форму между слоями — как в тирамису, который заставляет забыть о магазинных сладостях.

Каждый блин слегка пропитывают кофе с помощью кулинарной кисти, дают жидкости впитаться и распределяют ложку крема. Слои аккуратно укладывают друг на друга, а верх и бока покрывают оставшимся кремом. Завершающий штрих — какао-порошок, который создаёт характерный "тирамису"-эффект.

Время для идеальной текстуры

Собранный блинный торт отправляют в холодильник минимум на 2-3 часа, а лучше на ночь. За это время слои пропитываются, крем стабилизируется, а вкус становится более гармоничным. Перед подачей десерт можно украсить ягодами или фруктами — они добавят свежести и яркости.

Такой вариант отлично подходит для домашнего чаепития, праздничного стола или семейного ужина. Он сочетает привычные продукты — молоко, сметану, яйца — и эффектную подачу, как у десертов из кондитерской.

Советы по приготовлению блинного торта

Просеивайте муку, чтобы тесто получилось гладким.

Не добавляйте слишком много кофе в пропитку — блины должны быть влажными, но не мокрыми.

Используйте сметану высокой жирности для плотного крема.

Давайте каждому слою немного времени впитать пропитку перед нанесением крема.

Охлаждайте торт не менее трёх часов для лучшей структуры.

Популярные вопросы о блинном торте Тирамису

Как выбрать сметану для крема?

Оптимальный вариант — сметана 25-30% жирности. Она лучше взбивается и обеспечивает плотную текстуру без лишней жидкости.

Сколько стоит приготовить такой торт?

Десерт относится к бюджетной категории: основные расходы приходятся на сметану и яйца, остальные ингредиенты — мука, молоко, сахар — доступны по цене.

Что лучше — маскарпоне или сметана?

Маскарпоне даёт более сливочный вкус, но сметана делает десерт легче и экономичнее. Для домашней версии сметанный крем вполне оправдан.