Этот карамельный пирог выглядит как из витрины: быстрый, без кремов и лишней суеты

Аромат карамели, рассыпчатая песочная основа и нежная сливочная начинка делают этот десерт идеальным для уютного чаепития. Пирог выглядит эффектно, но готовится из доступных ингредиентов и не требует сложной техники. Варёная сгущёнка в сочетании со сметаной даёт мягкую, тающую текстуру без водяной бани и долгого взбивания.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Ефимова is licensed under publiс domain Карамельный торт

Песочное тесто: база для карамельного пирога

Для основы соединяют 200 г муки, щепотку соли, 1 ч. л. разрыхлителя и 50 г сахара. Холодное сливочное масло (90 г) нарезают кубиками и быстро перетирают в крошку — руками или в кухонном комбайне. Затем добавляют яйцо и 20 мл холодной воды, замешивая мягкое пластичное тесто.

Шар заворачивают в плёнку и охлаждают 20-30 минут. Этот шаг важен: охлаждённое масло обеспечивает рассыпчатость и ровную текстуру после выпечки. Такой принцип используют и при приготовлении песочного пирога с ягодами.

"Главное в песочном тесте — не перегреть масло и не вымешивать его слишком долго, тогда корж получится хрустящим и ровным", — считает пекарь, обозреватель Pravda. ru Терентьев Иван Алексеевич .

Выпекание основы и подготовка формы

Тесто раскатывают в пласт, переносят в форму и формируют бортики. Дно накалывают вилкой и охлаждают ещё 10 минут. Выпекают при 170 °C 10-12 минут, при необходимости используя груз — фасоль или горох.

Предварительная выпечка помогает избежать вздутия и сохраняет форму. Основа остаётся плотной и не размокает от кремовой заливки.

Карамельная начинка: простота и насыщенный вкус

Для начинки смешивают 250 г сметаны, 250 г варёной сгущёнки и два яйца. Массу взбивают до гладкости — она должна стекать с венчика. Смесь выливают в подпечённую основу и отправляют в духовку на 40-45 минут при 170 °C.

Поверхность становится золотистой, а центр слегка колышется — после остывания начинка стабилизируется и станет ещё нежнее. Подобная технология используется и в десертах с кремовой заливкой, например в шоколадном тортe.

Пирогу обязательно дают полностью остыть. После этого его можно подавать с взбитыми сливками или шариком ванильного мороженого. Об этом сообщает издание Кубанские новости.

Карамельный пирог или чизкейка

Карамельный пирог проще в приготовлении: не требуется сливочный сыр и водяная баня. Чизкейк даёт более плотную текстуру, но чувствителен к перепадам температуры.

Пирог со сгущёнкой быстрее готовится и менее капризен. Он подойдёт тем, кто хочет получить эффектный десерт без сложных этапов.

Советы по приготовлению

Используйте только холодное сливочное масло. Быстро замешивайте тесто. Подпекайте основу перед заливкой. Полностью остужайте пирог перед подачей.

Такая последовательность позволяет получить ровную структуру и сбалансированный вкус.

Популярные вопросы о карамельном пироге с варёной сгущёнкой

Как выбрать сметану?

Оптимальна жирность около 20% — начинка получится нежной и стабильной.

Сколько хранится пирог?

В холодильнике до 2-3 дней в закрытом контейнере.

Что лучше — варёная сгущёнка или карамельный соус?

Сгущёнка даёт более плотную текстуру и насыщенный карамельный вкус.