Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Ефимова

Этот карамельный пирог выглядит как из витрины: быстрый, без кремов и лишней суеты

Еда

Аромат карамели, рассыпчатая песочная основа и нежная сливочная начинка делают этот десерт идеальным для уютного чаепития. Пирог выглядит эффектно, но готовится из доступных ингредиентов и не требует сложной техники. Варёная сгущёнка в сочетании со сметаной даёт мягкую, тающую текстуру без водяной бани и долгого взбивания.

Карамельный торт
Фото: Pravda.Ru by Ольга Ефимова is licensed under publiс domain
Карамельный торт

Песочное тесто: база для карамельного пирога

Для основы соединяют 200 г муки, щепотку соли, 1 ч. л. разрыхлителя и 50 г сахара. Холодное сливочное масло (90 г) нарезают кубиками и быстро перетирают в крошку — руками или в кухонном комбайне. Затем добавляют яйцо и 20 мл холодной воды, замешивая мягкое пластичное тесто.

Шар заворачивают в плёнку и охлаждают 20-30 минут. Этот шаг важен: охлаждённое масло обеспечивает рассыпчатость и ровную текстуру после выпечки. Такой принцип используют и при приготовлении песочного пирога с ягодами.

"Главное в песочном тесте — не перегреть масло и не вымешивать его слишком долго, тогда корж получится хрустящим и ровным", — считает пекарь, обозреватель Pravda. ru Терентьев Иван Алексеевич .

Выпекание основы и подготовка формы

Тесто раскатывают в пласт, переносят в форму и формируют бортики. Дно накалывают вилкой и охлаждают ещё 10 минут. Выпекают при 170 °C 10-12 минут, при необходимости используя груз — фасоль или горох.

Предварительная выпечка помогает избежать вздутия и сохраняет форму. Основа остаётся плотной и не размокает от кремовой заливки.

Карамельная начинка: простота и насыщенный вкус

Для начинки смешивают 250 г сметаны, 250 г варёной сгущёнки и два яйца. Массу взбивают до гладкости — она должна стекать с венчика. Смесь выливают в подпечённую основу и отправляют в духовку на 40-45 минут при 170 °C.

Поверхность становится золотистой, а центр слегка колышется — после остывания начинка стабилизируется и станет ещё нежнее. Подобная технология используется и в десертах с кремовой заливкой, например в шоколадном тортe.

Пирогу обязательно дают полностью остыть. После этого его можно подавать с взбитыми сливками или шариком ванильного мороженого. Об этом сообщает издание Кубанские новости.

Карамельный пирог или чизкейка

Карамельный пирог проще в приготовлении: не требуется сливочный сыр и водяная баня. Чизкейк даёт более плотную текстуру, но чувствителен к перепадам температуры.

Пирог со сгущёнкой быстрее готовится и менее капризен. Он подойдёт тем, кто хочет получить эффектный десерт без сложных этапов.

Советы по приготовлению 

  1. Используйте только холодное сливочное масло.
  2. Быстро замешивайте тесто.
  3. Подпекайте основу перед заливкой.
  4. Полностью остужайте пирог перед подачей.

Такая последовательность позволяет получить ровную структуру и сбалансированный вкус.

Популярные вопросы о карамельном пироге с варёной сгущёнкой

Как выбрать сметану?

Оптимальна жирность около 20% — начинка получится нежной и стабильной.

Сколько хранится пирог?

В холодильнике до 2-3 дней в закрытом контейнере.

Что лучше — варёная сгущёнка или карамельный соус?

Сгущёнка даёт более плотную текстуру и насыщенный карамельный вкус.

Автор Ольга Ефимова
Ольга Ефимова — кондитер, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы пирог десерт рецепты кулинария
Новости Все >
Под атмосферой обнаружили горящую полость размером с город: Венера раскрывает тайник
Кристалл времени пошатнул Третий закон Ньютона: привычная формула больше не работает
Масленичная ловушка: с чем блины вызывают тяжесть, изжогу и сорванный праздник
Платёжка толстеет, кошелёк худеет: какие начисления в ЖКХ можно оспорить россиянам
Киллеры охотятся не на самых влиятельных: жертву определяют по одной уязвимой детали
Игра сорвалась с рельсов: Амур и Трактор выдали развязку, которая ошеломила арену
Река потекла вверх: скрытый процесс в недрах Земли опустил горы и изменил карту США
Сердце Земли оказалось уязвимым: редкие породы мантии подняли из глубин Атлантики
Даже гибель крупных фигур в погонах — лишь фон: диверсии выбирают другую цель
Цены уперлись, ставки застыли: как в 2026 году решить, покупать квартиру или снимать
Сейчас читают
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Садоводство, цветоводство
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Садоводство, цветоводство
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Еда и рецепты
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Популярное
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад

Лагерстремия, гранат и садовый гибискус помогают создать атмосферу южного сада даже в умеренном климате при правильном выборе и уходе.

Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Французский разворот: Макрон хочет говорить с Путиным вопреки мнению Брюсселя Любовь Степушова Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Советский Союз раскопал ворота в ад: что на самом деле нашли на глубине 12 км
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Последние материалы
Что заменит сумки в 2026-м: тренд, о котором шепчутся дизайнеры и спорят стилисты
Прямо по снегу и без лопаты: хитрая зимняя подкормка, которая спасает весь сезон
Белый потолок сдаёт позиции: тёмная палитра делает с высотой странные вещи
Машина дёргается и троит: эти 5 причин превращают обгон в рулетку
Перепела в глазури становятся центром стола: начинка заставляет замолчать всех
Алтай скрывает семь редких локаций: красота такая, что аж перехватывает дыхание
Челка, которую примеряют все в 2026-м: ретро-вариант снова стал мечтой стилистов
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Почему пни больше не спешат корчевать: хитрость дачников даёт эффект вау
Домашний торт перестаёт быть лотереей: этот крем держится несколько дней и не плывёт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.