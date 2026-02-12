Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Помидоры с яйцом делают утро особенным: простой трюк меняет вкус до неузнаваемости

Аромат свежих помидоров и расплавленного сыра наполняет кухню уже через несколько минут после начала готовки. Этот завтрак выглядит эффектно, но требует минимум усилий. Блюдо получается сытным, сочным и по-домашнему уютным.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Как приготовить запечённые яйца в помидорах

Для рецепта подойдут плотные томаты среднего размера. Их аккуратно освобождают от верхушки и ложкой удаляют мякоть, превращая овощ в удобную "чашу" для начинки. Важно сохранить стенки целыми, чтобы сок не вытекал во время запекания в духовке.

Подготовленные плоды выкладывают в слегка смазанную форму. В миске соединяют яйца, мелко нарезанный зелёный лук, тёртый сыр, соль и чёрный перец. Смесь перемешивают вилкой до однородности и аккуратно распределяют по помидорам, не заполняя их до самого края.

"Даже простые продукты — яйца и сезонные овощи — могут выглядеть как ресторанная подача, если сохранить форму и не переготовить начинку", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Козлов Дмитрий Вадимович .

Сверху добавляют ещё немного сыра, чтобы получить румяную корочку. Запекают при 200 °C около 25 минут, пока яичная масса не схватится, а сыр не станет золотистым.

Почему это хороший вариант для завтрака

Такое блюдо сочетает белок из яиц, клетчатку из овощей и умеренное количество жира из сыра. В отличие от классической яичницы на сковороде, запекание позволяет обойтись без обильного масла и добиться равномерной текстуры.

Если хочется разнообразия, можно ориентироваться на идеи вроде омлета с творогом на сковороде или добавить в начинку шпинат, болгарский перец, кусочки индейки. В керамической форме или на противне с антипригарным покрытием томаты лучше сохраняют форму и остаются сочными. Об этом сообщает ПопкорнNEWS.

"Запекание в овощах — удобный способ контролировать порцию и калорийность, особенно если завтрак должен быть лёгким, но сытным", — отмечает консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda. ru Смирнова Екатерина Олеговна.

Яйца в помидорах или классическая яичница

Оба варианта популярны, но отличаются по структуре и способу приготовления. Яичница готовится быстрее и подходит для спешного утра. Запечённые яйца требуют больше времени, зато выглядят эффектнее и подходят даже для подачи гостям.

По вкусу запечённый вариант получается мягче и сочнее благодаря овощной оболочке. А тем, кто любит эксперименты с корочкой и текстурой, могут быть интересны приёмы, применяемые в рецептах вроде идеальных драников без лишнего масла, где также важна правильная температура и баланс влаги.

Советы по приготовлению 

  1. Выбирайте плотные, упругие помидоры без трещин.
  2. После удаления мякоти слегка присолите внутреннюю часть и дайте стечь лишнему соку.
  3. Не наполняйте овощи до краёв — масса поднимется при запекании.
  4. Используйте мелко натёртый сыр для равномерной корочки.
  5. Дайте блюду постоять 3-5 минут после духовки, чтобы начинка стабилизировалась.

Популярные вопросы о запечённых яйцах в помидорах

Как выбрать подходящие помидоры?

Лучше брать мясистые сорта с толстыми стенками. Салатные и водянистые плоды хуже держат форму.

Сколько стоит такой завтрак?

Это бюджетный вариант: используются базовые продукты, доступные в любом магазине.

Что лучше добавить для разнообразия?

Подойдут шпинат, грибы, курица, моцарелла или даже немного сливок для более нежной текстуры.

