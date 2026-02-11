Домашний уют с излишком: эти привычные супы незаметно бьют по обмену веществ

С детства нам внушают: тарелка супа — залог здоровья и правильного питания. Горячий бульон, овощи, мясо — кажется, что в таком наборе нет ничего вредного. Однако некоторые популярные первые блюда могут оказаться куда тяжелее для организма, чем принято думать.
Многие родители уверены: если ребенок поел суп, значит, получил легкую и полезную пищу. Но, по словам специалиста, далеко не все варианты первых блюд одинаково благоприятно влияют на здоровье. Часть из них отличается высокой жирностью, избыточной калорийностью и большим количеством соли и специй.
Особенно осторожными стоит быть с супами, где используются копчености, колбасные изделия, жирные сорта мяса, плавленые сыры и большое количество лапши или других простых углеводов. Такие блюда могут перегружать пищеварительную систему, повышать аппетит и провоцировать переедание.
Рацион, в котором регулярно присутствуют тяжелые бульоны и насыщенные жиры, увеличивает нагрузку на печень, поджелудочную железу и почки. При этом ощущение сытости нередко оказывается кратковременным, что заставляет человека есть больше, чем требуется организму. Подробности о принципах правильного питания помогают лучше выстраивать ежедневное меню.
"Даже традиционные блюда стоит адаптировать под современный ритм жизни: уменьшать количество соли, выбирать постное мясо и не злоупотреблять копченостями", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Козлов.
Лидером среди самых неблагоприятных супов специалист назвала солянку. В ее составе традиционно присутствуют маринованные огурцы, копчености, колбаса, мясные нарезки. Все это значительно повышает содержание соли и насыщенных жиров.
Избыточное потребление соли способствует задержке жидкости в организме и создает дополнительную нагрузку на почки. Кроме того, соленая пища усиливает вкус блюда, стимулируя аппетит. В результате человек может съесть больше, чем планировал.
Колбасные изделия и копчености делают солянку калорийной и тяжелой для печени. При регулярном употреблении таких блюд возрастает риск нарушений обмена веществ, особенно если рацион в целом богат жирной и переработанной пищей, сообщает Газета.Ru.
На первый взгляд крем-супы выглядят легкими и нежными. Однако многое зависит от рецептуры. Если в основе лежит плавленый сыр или сливки, блюдо может содержать значительное количество насыщенных жиров.
"Вредным может быть и крем-суп. В нем содержится много насыщенных жиров, поскольку плавленый сыр — это смесь жиров, стабилизаторов и соли. Такой суп отличается высокой калорийностью: в одной порции может быть 500 и более килокалорий, при этом насыщает он ненадолго. Избыток молочных жиров может вызывать тяжесть и вздутие, что приводит к проблемам с ЖКТ", — рассказала детский эндокринолог, нутрициолог "СМ-Клиника" для детей Дарья Хайкина.
Высокая энергетическая плотность в сочетании с небольшим объемом порции приводит к тому, что организм получает много калорий за короткое время. При этом чувство сытости может быстро исчезать, особенно если в блюде мало клетчатки и белка. В подборках рубрики Еда и рецепты чаще встречаются более сбалансированные варианты.
"Крем-суп можно сделать легче, если заменить сливки овощным пюре или добавить больше сезонных овощей вместо сыра", — считает специалист по региональной кухне России, обозреватель Pravda. ru Мария Костина.
Традиционный лагман также оказался в списке нежелательных вариантов. Классический рецепт предполагает использование баранины — мяса с высоким содержанием насыщенных жиров. Бульон получается густым и наваристым.
Дополнительную нагрузку создает большое количество лапши. Несмотря на то что она часто готовится вручную, по сути это источник простых углеводов. В сочетании с жирным бульоном такое блюдо становится тяжелым для переваривания.
Можно ли полностью отказаться от жирных супов?
Полный отказ не обязателен, если соблюдать умеренность.
Как выбрать более полезный вариант?
Предпочтение стоит отдавать нежирным бульонам и овощным ингредиентам.
Что лучше для ребенка?
Оптимальны легкие овощные или куриные супы с минимальным количеством соли.
