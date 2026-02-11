Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Домашний уют с излишком: эти привычные супы незаметно бьют по обмену веществ

Еда

С детства нам внушают: тарелка супа — залог здоровья и правильного питания. Горячий бульон, овощи, мясо — кажется, что в таком наборе нет ничего вредного. Однако некоторые популярные первые блюда могут оказаться куда тяжелее для организма, чем принято думать.

Куриная солянка
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Куриная солянка

Почему не каждый суп полезен

Многие родители уверены: если ребенок поел суп, значит, получил легкую и полезную пищу. Но, по словам специалиста, далеко не все варианты первых блюд одинаково благоприятно влияют на здоровье. Часть из них отличается высокой жирностью, избыточной калорийностью и большим количеством соли и специй.

Особенно осторожными стоит быть с супами, где используются копчености, колбасные изделия, жирные сорта мяса, плавленые сыры и большое количество лапши или других простых углеводов. Такие блюда могут перегружать пищеварительную систему, повышать аппетит и провоцировать переедание.

Рацион, в котором регулярно присутствуют тяжелые бульоны и насыщенные жиры, увеличивает нагрузку на печень, поджелудочную железу и почки. При этом ощущение сытости нередко оказывается кратковременным, что заставляет человека есть больше, чем требуется организму. Подробности о принципах правильного питания помогают лучше выстраивать ежедневное меню.

"Даже традиционные блюда стоит адаптировать под современный ритм жизни: уменьшать количество соли, выбирать постное мясо и не злоупотреблять копченостями", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Козлов.

Солянка: солевой удар по организму

Лидером среди самых неблагоприятных супов специалист назвала солянку. В ее составе традиционно присутствуют маринованные огурцы, копчености, колбаса, мясные нарезки. Все это значительно повышает содержание соли и насыщенных жиров.

Избыточное потребление соли способствует задержке жидкости в организме и создает дополнительную нагрузку на почки. Кроме того, соленая пища усиливает вкус блюда, стимулируя аппетит. В результате человек может съесть больше, чем планировал.

Колбасные изделия и копчености делают солянку калорийной и тяжелой для печени. При регулярном употреблении таких блюд возрастает риск нарушений обмена веществ, особенно если рацион в целом богат жирной и переработанной пищей, сообщает Газета.Ru.

Крем-супы: скрытая калорийность

На первый взгляд крем-супы выглядят легкими и нежными. Однако многое зависит от рецептуры. Если в основе лежит плавленый сыр или сливки, блюдо может содержать значительное количество насыщенных жиров.

"Вредным может быть и крем-суп. В нем содержится много насыщенных жиров, поскольку плавленый сыр — это смесь жиров, стабилизаторов и соли. Такой суп отличается высокой калорийностью: в одной порции может быть 500 и более килокалорий, при этом насыщает он ненадолго. Избыток молочных жиров может вызывать тяжесть и вздутие, что приводит к проблемам с ЖКТ", — рассказала детский эндокринолог, нутрициолог "СМ-Клиника" для детей Дарья Хайкина.

Высокая энергетическая плотность в сочетании с небольшим объемом порции приводит к тому, что организм получает много калорий за короткое время. При этом чувство сытости может быстро исчезать, особенно если в блюде мало клетчатки и белка. В подборках рубрики Еда и рецепты чаще встречаются более сбалансированные варианты.

"Крем-суп можно сделать легче, если заменить сливки овощным пюре или добавить больше сезонных овощей вместо сыра", — считает специалист по региональной кухне России, обозреватель Pravda. ru Мария Костина.

Лагман: жирный бульон и избыток углеводов

Традиционный лагман также оказался в списке нежелательных вариантов. Классический рецепт предполагает использование баранины — мяса с высоким содержанием насыщенных жиров. Бульон получается густым и наваристым.

Дополнительную нагрузку создает большое количество лапши. Несмотря на то что она часто готовится вручную, по сути это источник простых углеводов. В сочетании с жирным бульоном такое блюдо становится тяжелым для переваривания.

Популярные вопросы о вредных супах

Можно ли полностью отказаться от жирных супов?

Полный отказ не обязателен, если соблюдать умеренность.

Как выбрать более полезный вариант?

Предпочтение стоит отдавать нежирным бульонам и овощным ингредиентам.

Что лучше для ребенка?

Оптимальны легкие овощные или куриные супы с минимальным количеством соли.

Автор Екатерина Смирнова
Екатерина Смирнова — консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
