Корочка хрустит, начинка сочится: запеканка, которая делает любой ужин особенным

Иногда самый простой набор продуктов даёт результат, который хочется повторять снова и снова. Картофельная запеканка с фаршем — именно такой случай: сытная, ароматная и по-домашнему уютная. Нежное пюре, сочная мясная начинка и румяная сырная корочка превращают обычный обед в полноценное семейное блюдо.
Секрет блюда — в правильном балансе текстур. Мягкое картофельное пюре удерживает сочность внутри, фарш с соусом не пересыхает, а сыр сверху создаёт аппетитную корочку. Запеканка подходит и для буднего ужина, и для выходных, когда хочется накормить всю семью без сложных рецептов.
Ещё один плюс — универсальность. Фарш можно менять, добавлять специи, зелень или овощи, но база остаётся неизменно удачной.
"Чтобы запеканка не развалилась, пюре должно быть плотным: меньше молока, больше масла и хорошее разминание без комков. А начинку лучше готовить с соусом — тогда фарш останется сочным и не станет сухой крошкой", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Козлов.
Ингредиенты простые и доступные, без экзотики.
Картофель — 1 кг
Сливочное масло — 50 г
Яйцо — 1 шт.
Молоко — по вкусу (для пюре)
Соль — по вкусу
Фарш — 500 г
Лук репчатый — 150 г
Чеснок — по вкусу
Мука — 1 ст. л.
Молоко — 300 мл (для начинки)
Сыр твёрдый — 130 г
Зелень — по желанию
Картофель очищают, крупно нарезают и отваривают в несолёной воде до мягкости. После этого воду сливают, добавляют соль, сливочное масло и яйцо. Массу разминают до однородности, постепенно подливая тёплое молоко. Пюре должно получиться мягким, но не жидким — это важно для плотной структуры запеканки.
Лук мелко нарезают и обжаривают на растительном масле до золотистого цвета. Затем добавляют фарш, тщательно разбивая комочки, и готовят до изменения цвета.
После этого начинку солят, перчат, добавляют чеснок. Всыпают муку, перемешивают и вливают молоко. Массу тушат 5-7 минут, пока соус не загустеет. Именно этот этап делает начинку сочной и насыщенной, а не рассыпчатой. Об этом сообщают Кубанские Новости.
Форму для запекания смазывают маслом. На дно выкладывают половину картофельного пюре и разравнивают. Сверху распределяют всю мясную начинку. Затем накрывают оставшимся пюре и аккуратно выравнивают поверхность.
Сыр натирают на крупной тёрке и щедро посыпают сверху. Запеканку отправляют в духовку, разогретую до 180 °C, на 30-35 минут — до появления румяной корочки.
Перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью.
Какой фарш лучше выбрать?
Подойдёт смесь свинины и говядины, но можно использовать куриный или индюшачий.
Можно ли приготовить заранее?
Да, запеканку можно собрать заранее и запечь перед подачей или разогреть готовую.
Чем заменить молоко в начинке?
Можно использовать сливки или мясной бульон, если он есть под рукой.
