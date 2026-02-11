Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Корочка хрустит, начинка сочится: запеканка, которая делает любой ужин особенным

Еда

Иногда самый простой набор продуктов даёт результат, который хочется повторять снова и снова. Картофельная запеканка с фаршем — именно такой случай: сытная, ароматная и по-домашнему уютная. Нежное пюре, сочная мясная начинка и румяная сырная корочка превращают обычный обед в полноценное семейное блюдо.

Запеканка с картофелем и фаршем
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка с картофелем и фаршем

Почему картофельная запеканка с фаршем всегда удаётся

Секрет блюда — в правильном балансе текстур. Мягкое картофельное пюре удерживает сочность внутри, фарш с соусом не пересыхает, а сыр сверху создаёт аппетитную корочку. Запеканка подходит и для буднего ужина, и для выходных, когда хочется накормить всю семью без сложных рецептов.

Ещё один плюс — универсальность. Фарш можно менять, добавлять специи, зелень или овощи, но база остаётся неизменно удачной.

"Чтобы запеканка не развалилась, пюре должно быть плотным: меньше молока, больше масла и хорошее разминание без комков. А начинку лучше готовить с соусом — тогда фарш останется сочным и не станет сухой крошкой", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Козлов.

Что понадобится для запеканки

Ингредиенты простые и доступные, без экзотики.

  • Картофель — 1 кг

  • Сливочное масло — 50 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Молоко — по вкусу (для пюре)

  • Соль — по вкусу

  • Фарш — 500 г

  • Лук репчатый — 150 г

  • Чеснок — по вкусу

  • Мука — 1 ст. л.

  • Молоко — 300 мл (для начинки)

  • Сыр твёрдый — 130 г

  • Зелень — по желанию

Как приготовить нежное картофельное пюре

Картофель очищают, крупно нарезают и отваривают в несолёной воде до мягкости. После этого воду сливают, добавляют соль, сливочное масло и яйцо. Массу разминают до однородности, постепенно подливая тёплое молоко. Пюре должно получиться мягким, но не жидким — это важно для плотной структуры запеканки.

Сочная мясная начинка без сухости

Лук мелко нарезают и обжаривают на растительном масле до золотистого цвета. Затем добавляют фарш, тщательно разбивая комочки, и готовят до изменения цвета.

После этого начинку солят, перчат, добавляют чеснок. Всыпают муку, перемешивают и вливают молоко. Массу тушат 5-7 минут, пока соус не загустеет. Именно этот этап делает начинку сочной и насыщенной, а не рассыпчатой. Об этом сообщают Кубанские Новости.

Сборка и запекание

Форму для запекания смазывают маслом. На дно выкладывают половину картофельного пюре и разравнивают. Сверху распределяют всю мясную начинку. Затем накрывают оставшимся пюре и аккуратно выравнивают поверхность.

Сыр натирают на крупной тёрке и щедро посыпают сверху. Запеканку отправляют в духовку, разогретую до 180 °C, на 30-35 минут — до появления румяной корочки.

Перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью.

Популярные вопросы о картофельной запеканке с фаршем

Какой фарш лучше выбрать?

Подойдёт смесь свинины и говядины, но можно использовать куриный или индюшачий.

Можно ли приготовить заранее?

Да, запеканку можно собрать заранее и запечь перед подачей или разогреть готовую.

Чем заменить молоко в начинке?

Можно использовать сливки или мясной бульон, если он есть под рукой.

