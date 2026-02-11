Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Мягкое тесто и сочное мясо: литовские пирожки становятся хитом любого стола

Еда

Литовские пирожки, известные многим как кибины, давно вышли за рамки национального блюда и стали настоящей классикой домашней выпечки. Их история начинается с караимов — тюркского народа, который привёз рецепт в Литву, а со временем он прижился и стал почти символом местной кухни. Сегодня кибины готовят по-разному: кто-то строго придерживается традиций, а кто-то выбирает более удобный домашний вариант.

Литовские пирожки на доске
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Литовские пирожки на доске

Чем кибины отличаются от обычных пирожков

Главная особенность литовских пирожков — форма. Это аккуратные полумесяцы с плотной, но мягкой оболочкой и сочной мясной начинкой. Классический вариант готовят на пресном тесте и начиняют рубленой бараниной, однако в домашней версии часто используют дрожжевое тесто и фарш. Такой подход делает пирожки нежнее, а процесс приготовления — проще.

При этом вкус не теряет характер: кибины всё равно получаются ароматными, сытными и отлично подходят как для обеда, так и для перекуса в дороге.

"Для дрожжевого теста особенно важна стабильная температура: если молоко или вода слишком горячие, дрожжи погибнут, а если холодные — тесто поднимется тяжело и будет плотным", — считает пекарь, обозреватель Pravda. ru Иван Терентьев.

Что понадобится для приготовления

Для этого рецепта потребуется дрожжевое тесто и мясная начинка, которая после выпечки остаётся сочной и мягкой.

Ингредиенты для начинки

  • Баранина — 400 г

  • Лук — 1 шт.

  • Яйцо — 1 шт.

  • Молоко — 1-2 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Чёрный перец — по вкусу

Ингредиенты для теста

  • Пшеничная мука — 1,5 стакана

  • Сухие дрожжи — 7 г

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Яйца — 2 шт.

  • Тёплое молоко — 2 ст. л.

  • Растопленное сливочное масло — 2 ст. л.

  • Тёплая вода — 50 мл

Как приготовить тесто

Дрожжи и сахар растворяют в тёплой воде и оставляют на 10-15 минут, пока смесь не начнёт пениться. Затем одно яйцо взбивают вилкой и соединяют с молоком, солью, растопленным маслом и дрожжевой основой.

Муку просеивают и постепенно добавляют к жидкой смеси, замешивая мягкое эластичное тесто. Его вымешивают руками около 10-12 минут, затем накрывают полотенцем и оставляют в тёплом месте на 1,5-2 часа, пока оно не увеличится вдвое.

Как сделать сочную начинку

Лук очищают и разрезают на несколько частей. Баранину промывают, обсушивают и нарезают кусочками. Затем мясо вместе с луком дважды пропускают через мясорубку.

В фарш добавляют яйцо, молоко, соль и перец, тщательно перемешивают и убирают в холодильник примерно на час. Такой приём делает начинку плотнее и помогает сохранить сочность при выпекании.

"Сочность мясной начинки держится не только на жирности, но и на правильном охлаждении: холодный фарш меньше теряет сок при нагреве и лучше сохраняет структуру", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Козлов.

Формирование и выпечка кибинов

Подошедшее тесто обминают и раскатывают в пласт толщиной 3-4 мм. Стаканом вырезают кружки, на каждый выкладывают по столовой ложке начинки и аккуратно защипывают края, придавая пирожку форму полумесяца.

Духовку разогревают до 200 °C. Пирожки выкладывают на противень с пергаментом, смазывают взбитым яйцом и выпекают около 20 минут до румяной корочки. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Сравнение: фарш или рубленое мясо

Домашний вариант с фаршем выигрывает по скорости и мягкости текстуры. Но если хочется более аутентичного вкуса, баранину лучше мелко порубить ножом. Такой способ делает начинку более плотной и выраженной, как в традиционных литовских кибинах.

Также для яркости вкуса часто добавляют щепотку зиры (кумина) и чёрный перец — эти специи особенно хорошо подходят к баранине.

Популярные вопросы о литовских пирожках

Можно ли заменить баранину другим мясом?

Да, часто используют говядину, свинину или курицу, но вкус будет менее аутентичным.

Почему начинка получается сухой?

Чаще всего из-за слишком постного мяса. Можно добавить немного молока или каплю бульона.

Сколько хранятся кибины?

В холодильнике — до 2 суток. Их удобно разогревать на сковороде или в микроволновке.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы тесто рецепты выпечка
Новости Все >
Земля дрогнула у курортов: толчок у берегов Анапы встревожил побережье перед сезоном
Вселенная не вечна: новые расчёты допускают финал космоса гораздо раньше ожиданий
Тайны Скотного двора: театр Модерн собирает аншлаги на Оруэлле
Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой
Глубины Средиземного моря напомнили о прошлом: глухая тишина внезапно была прервана
Туристический потенциал России дремлет: барьеры, которые останавливают поток гостей
Сто тысяч на метле: что стоит за внезапным богатством российских дворников
Привычка к несчастью: эта внутренняя ловушка удерживает вас в жизни, которая не радует
Ваши привычки — их болезни: эти повседневные действия владельцев разрушают здоровье питомцев
Быстрый результат с подвохом: как резкое похудение возвращает килограммы в двойном размере
Сейчас читают
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Красота и стиль
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Садоводство, цветоводство
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Садоводство, цветоводство
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу Любовь Степушова Сто лет телевидению: как шляпная коробка и иголки запустили экранную эпоху Сергей Ивaнов
Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Россия может начать судиться с Euroclear в других странах
Россия может начать судиться с Euroclear в других странах
Последние материалы
Эконом проедет, бизнес — под вопросом: правила уже приняты, последствия — впереди
Корни воюют, вредители празднуют: растения-соседи, которые незаметно душат смородину
Модные женщины массово меняют обувь: каблук, который неожиданно вышел в лидеры
Огород живёт по своим законам: ошибка в соседстве овощей стоит половины урожая
Горячие, сочные, ароматные: начинки, которые делают Масленицу по-настоящему вкусной
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Это не смородина, а сенсация сезона: гигантский сорт доводит дачников до восторга
Хрустящие коржи и крем за минуты: быстрый Наполеон, который затмит магазинные торты
Министр финансов США объяснил, что было не так с курсом доллара
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.