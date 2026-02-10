Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Хрустящие коржи и крем за минуты: быстрый Наполеон, который затмит магазинные торты

Еда

Иногда классический десерт можно приготовить быстрее, чем кажется, и при этом сохранить тот самый "домашний" вкус. Этот ленивый "Наполеон" готовится без духовки, на обычной сковороде, но получается настолько нежным и хрустящим, что легко обходит магазинные версии.

Наполеон
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наполеон

Почему Наполеон на сковороде работает не хуже классики

Секрет рецепта — в готовом слоёном тесте и правильной обжарке. Тонкие коржи на сковороде быстро покрываются золотистыми пузырьками, остаются слоистыми и отлично впитывают крем. При этом не нужно ждать, пока прогреется духовка, следить за температурой и переживать, что коржи подгорят.

Такой подход давно используют в домашних рецептах на сковороде — по тому же принципу, что и в случаях, когда сковорода больше не враг для тонкого теста.

"Обжарка слоёного теста на сухой поверхности даёт быстрый подъём слоёв и сохраняет структуру без пересушивания", — считает кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Ефимова.

Что понадобится для ленивого Наполеона

Ингредиенты простые и доступные — всё легко найти в ближайшем магазине.

  • Готовое слоёное тесто — 600 г

  • Сливочное масло — 300 г

  • Молоко — 2 стакана

  • Ванилин — 1 пакетик

  • Пшеничная мука — 2 ст. л.

  • Сахарная пудра — 5 ст. л.

Как приготовить коржи на сковороде

Тесто заранее размораживают при комнатной температуре. Затем его делят на несколько частей и каждую раскатывают в тонкий круг по диаметру сковороды.

Сковороду хорошо разогревают, но не смазывают маслом. Коржи обжаривают на сухой поверхности с двух сторон до румяного цвета. На каждый уходит всего пара минут. Готовые коржи снимают и дают им слегка остыть.

Нежный заварной крем без комков

Для крема сахарную пудру, ванилин и муку соединяют в миске и разводят небольшим количеством молока до гладкой консистенции. Остальное молоко доводят до кипения и тонкой струйкой вливают в смесь, постоянно помешивая.

Массу возвращают на огонь и варят до загустения, не прекращая мешать. После полного остывания крем взбивают с мягким сливочным маслом до пышности и бархатной текстуры.

"Заварные кремы особенно удаются, когда температура поднимается постепенно — это снижает риск комков и даёт более стабильную текстуру", — отмечает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Козлов.

Сборка торта

Каждый корж щедро смазывают кремом, укладывая их друг на друга. Обрезки измельчают и используют для обсыпки верха и боков торта. После сборки десерт отправляют в холодильник минимум на несколько часов — за это время коржи пропитываются и становятся особенно нежными. Об этом сообщает NEWS.ru.

Подобные десерты ценят за простоту — как и другие варианты, где духовка останется холодной, а результат всё равно выглядит празднично.

Популярные вопросы о "Наполеоне" на сковороде

Можно ли использовать бездрожжевое слоёное тесто?

Да, именно оно подходит лучше всего для тонких хрустящих коржей.

Чем заменить сахарную пудру?

Можно взять обычный сахар, но его нужно тщательно растворить, чтобы крем был гладким.

Подойдёт ли такой торт для праздника?

Да, после пропитки он хорошо держит форму и выглядит аккуратно при подаче.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
